UT MOT «PROTESTPARTIENE»: – Det er kun en storsatsing på ny fornybar kraft som kan sikre vår klare ambisjon: Rimelig strøm skal også i framtida være et gode for vanlige folk, og et konkurransefortrinn for norsk industri, skriver Terje Aasland.

Ubrukelige strømsvar fra Frp og Rødt

Protestpartiene Frp og Rødt leverer ubrukelige svar på strømkrisa. Folk fortjener bedre. Det samme gjør industrien.

TERJE AASLAND, stortingsrepresentant (Ap)

Mange blir fortvilte, enda flere forbanna, når de får strømregninger som dem vi har sett i vinter. Det sier seg selv. Prisene har vært uakseptabelt høye, og ikke slik vi vil ha det i Norge.

Like selvsagt er det at protestpartiene kaster seg på med «løsninger». Frp har eksempelvis levert inn et maksprisforslag med astronomisk prislapp, et forslag som betyr massiv pengeoverføring fra fellesskapet til velfylte, private lommer.

En villaeier i Holmenkollåsen med varmekabler i oppkjørselen og boblebadet putrende ved hytta på Geilo, vil motta store summer. Pengene skal tas fra samme kasse som den vi bruker på velferdsordninger, helse, skole, eldre, samferdsel og mye mer. Like åpenbar som den sosiale skeivfordelingen, er den geografiske: Det vil knapt havne en krone nord for Sognefjorden.

Som finansminister hadde Siv Jensen trolig møtt forslaget med hånlatter. Den totale prislappen er bortenfor alt av økonomisk styring. Nå er hennes daværende kollega – tidligere energiminister Sylvi Listhaug – tilbake i protestbransjen, og bryr seg ikke om slikt. Med oss er det annerledes.

Arbeiderpartiet har alltid vært garantisten for trygg økonomisk styring. Det skal vi også være gjennom strømkrisa. Grunnen er enkel: Slutter man med økonomisk styring, er det vanlige folk det går ut over.

Samme hvor rik staten måtte være, så kan den ikke bruke penger som en privatperson. Statens pengebruk må balanseres mot en rekke hensyn: til rente, kronekurs, arbeidsplassene i konkurranseutsatt industri og næringsliv, sikkerheten for pensjonsutbetalinger og mye mer. Trygg økonomisk styring krever derfor kompetanse, ansvarsfølelse og politisk ryggrad – evnen til å stå i noen stormer.

Dette vet alle som har sittet med styringsansvar. Ingen bør derfor imponeres av dem som ikke tør å bli stilt til ansvar i regjering. Rødts rare begrunnelse, vedtatt i 2019, viser hvorfor de heller ikke har blitt invitert: «Som et revolusjonært sosialistisk parti er det ikke Rødts oppgave å administrere kapitalismen i regjeringsposisjon.»

Det forklarer kanskje hvorfor Rødt-politiker Mímir Kristjánsson på valgnatta omtalte Rødt som «et lite tulleparti». Men det stopper ikke her. Partiets PR-evner og «løsninger» i strømdebatten, dekker over en vesentlig brist:

Rødt har ingen energipolitikk. Da har man heller ingen industripolitikk. Rødts ønske om rask nedbygging av olje- og gassnæringen, er kjent. Konkurransen med MDG om unge, urbane velgere, har vært ganske vellykket. Når man i tillegg sier nei til mesteparten av all ny, fornybar kraft – til og med havvind – distanserer man seg fra virkeligheten fullstendig.

Rødts linje er oppskriften på et Norge med varig kraftunderskudd, varig høye priser og tapte industrimuligheter. Arbeiderpartiets linje er en energipolitikk for varig kraftoverskudd og stabilt lave priser som grunnlag for nye industrielle investeringer.

Verden er nemlig inne i en historisk energiomlegging. Med det grønne skiftet står Norge overfor en mulig ny, industriell æra, men også en stor utfordring. Anslagene varierer, men konklusjonen er klar: Som land skal vi bruke langt mer strøm i årene framover. Norge trenger mye mer fornybar kraft.

Rødt skjønner ikke dette, og hevder at ny kraft bare vil gå ut i kablene. Det er feil. Kabelkapasitet er fortsatt begrenset. Så lenge den ikke økes, vil økt kraftproduksjon dempe prisene. Og kapasiteten skal ikke økes, det slår vi fast i Hurdalsplattformen. Beslutningen om havvindutbygging på Sørlige Nordsjø II med kabler kun til norsk fastland, underbygger dette.

Det hører med til historien at en tredje kabel – i tillegg til de to siste – nå kunne ha vært under bygging. Det var Arbeiderpartiet som, uten hjelp fra Rødt, hindret høyreregjeringen i å gi NorthConnect til Skottland konsesjon. Årsaken var at vi først ville høste erfaringer med de to som da var under bygging. Vi ser nå hvor klokt det var.

Strømkrisa ble ikke spådd av noen, og slo inn samtidig med åpningen av de to siste kablene. Den isolerte effekten av disse, har derfor vært vanskelig å fastslå presist. Nå vet vi imidlertid nok til å gå i meningsfull dialog med Storbritannia og Tyskland om vilkårene i de inngåtte avtalene, slik regjeringen har varslet at den skal. Målet er å sikre at vi unngår lange perioder med ren eksport når magasinfyllingen er lav.

Arbeiderpartiet og regjeringen skal lose landet gjennom strømkrisa på en måte som tar vare på husholdninger og industri, uten å sette landets økonomi over styr. Støtteordningene er viktige på kort sikt, og flere grep må tas framover. Likevel er det kun en storsatsing på ny fornybar kraft som kan sikre vår klare ambisjon:

Rimelig strøm skal også i framtida være et gode for vanlige folk, og et konkurransefortrinn for norsk industri.

At den jobben må gjøres uten hjelp fra Frp og Rødt, er noe vi kan leve med.