Den vanskelige kjærligheten

KJÆRLIGHETENS DAG: Stadig flere nordmenn bor alene. Men kjærlighet går aldri av moten.

I dag feires Valentinsdagen verden over. For noen en grunn til å feire kjærligheten, for andre en påminnelse om ensomheten.

Kjærligheten er et språk alle forstår. Derfor er Valentinsdagen en dag av større eller mindre viktighet over store deler av verden. I rike land som fattige.

Alle kan trenge et påskudd. Og handelsstanden nyter like godt av det som den utkårede.

I et frihetselskende og liberalt land som Norge står de aller fleste av oss fritt til å elske den vi vil. Derfor tar vi det som gitt.

Men det er ikke lenge siden det var langt fra en selvfølge. Senest på 60-tallet hadde vi et pikehjem som skulle tukte jenter som hadde forelsket seg og fått barn utenom ekteskapet. Eller som levd i strid med de tradisjonelle kjønnsrollene.

Det offentlige «Bjerketun verneskole for jenter». Som gikk under navnet «jentenes Bastøy».

GRENSELØS KJÆRLIGHET: Unge muslimske kvinner tar en selfie på et kjøpesenter i Bangalore i India 11. februar i år.

Det er kjempet kamper for at nordmenn fra ulike klasser, ulik bakgrunn, ulike religioner og ulik legning skal få lov til å være sammen med den de elsker.

Selv i 2022 finnes jenter og gutter, menn og kvinner som må skjule sin kjærlighet. Eller som tvinges inn i ekteskap av egne foreldre.

For noen er Valentinsdagen en latterliggjøring av kjærligheten. En overflødighet og et uttrykk for kapitalismen. For andre en påminnelse om den umulige romantiske kjærligheten.

For atter andre en påminnelse om egen ensomhet.

I dag vil sosiale medier oversvømmes av roser, ringer og romantikk. I et land hvor 1,4 millioner nordmenn ikke har en fast partner. Noen av dem har valgt å være alene, andre ikke.

Men vi har funnet nye måter å være lykkelige på. Lykke er ikke lenger ensbetydende med livslang kjærlighet og livslang partnerskap.

Kjærligheten er ikke nødvendigvis det endelige målet med livet. Den farger livet, slik så mye annet som gir livet mening.

Men for noen vil Valentinsdagen rive opp sår.

Kjærligheten har blitt vanskeligere, arenaene færre. Jakten er flyttet over på datingapper. Hvor et sveip med en finger er alt som skal til for å forkaste et annet menneske.

Pandemien har gjort den vanskelige kjærligheten enda vanskeligere.

Dagens Valentinsdag er den første siden 2020. Kjøp den rosen, gi den vekk, eller behold den.

For størst av alt er tross alt kjærligheten. I alle dens ulike og vakre former.