Typisk norsk å være forskjellig

Av Hanne Skartveit

Å være norsk handler om å slutte opp om verdier som demokrati, likestilling, likeverd og ytringsfrihet. Det tror jeg de aller fleste nordmenn gjør. Uavhengig av hvor de har røttene sine.

Den siste tiden har flere unge med innvandrerbakgrunn erklært at de ikke anser seg som norske. De vil ikke kalle seg for nordmenn. Det er urovekkende.

Dette er ikke bare en debatt for nordmenn med innvandrerbakgrunn. Denne debatten handler om oss alle. Om hvem vi er. Om hva Norge er. Og om hva som binder oss sammen.

Alle må få definere hvem de er. Ingen kan selvsagt presses til å kalle seg noe de ikke vil være. Men det må være tillatt å kritisere et slikt valg. De som tar det valget, har ofte en smal og snever definisjon av det norske. De snakker om ski, om å spise appelsin og Kvikklunsj. Dette er en karikert og stereotyp fremstilling.

Bollywood og Sissel Kyrkjebø

Det er ikke slik at det å være nordmann stenger for andre identiteter. En nordmann med pakistansk familiebakgrunn kan dyrke både det pakistanske og det norske. Kan elske Bollywood-musikk og Sissel Kyrkjebø. Kan feire både 17.mai og Pakistans nasjonaldag.

Som jeg og min familie feiret 17.mai mens vi bodde noen år i USA. Sammen med norsk-amerikanere som hadde bodd i USA i generasjoner. De var amerikanere tvers gjennom. Og de var stolte av sine norske røtter. For dem er amerikaner “etternavnet”. De er norsk-amerikanere. Ikke amerikansk-nordmenn.

Det å være norsk betyr ikke å utelukke alle andre identiteter. Vi er alle sammensatt, med mange ulike identiteter.

Jeg kan ikke se for meg at mange av USAs innbyggere med innvandrerbakgrunn erklærer at de i hvert fall ikke er amerikanere. Tvert om. Amerikanere av alle slag slutter opp om ideen og idealet: “Freedom and justice for all”. Selvfølgelig mislykkes de ofte. Amerikanerne vil være de første til å fortelle oss om det. Men de strekker seg etter drømmen om et land der alle er fri, og alle er like for loven.

Trøndertårer

Norge ligner mer på USA enn før, i den forstand at samfunnet er mer mangfoldig. I Norge lever mennesker med ulike livssyn, med røtter i ulike land, skeive og streite, urbanister og globalister, byfolk og bygdefolk. Det er mulig å være EU-tilhenger og samtidig være glad i landet sitt. Være selvkritisk på Norges vegne - og stolt av landet på samme tid.

Nordmenns evige kritikk av Norge og alt som ikke er bra nok, er det som får oss videre. Det er dette som er nøkkelen til vår suksess, en årsak til at Norge i internasjonale målinger stadig kåres til et av verdens beste land å bo i. Her har alle mulighet til å leve det livet de ønsker, så lenge det ikke går utover andre, eller utover fellesskapet.

Det er ikke feil å dyrke sin kulturelle bakgrunn. Tvert om. Enten det er trøndere som mener at trøndersodd er den eneste rette festmaten, og som får tårer i øynene når noen nevner fotballaget Rosenborg, eller pakistaner-nordmenn som spiser risretten pulao og spiller cricket.

Fremmed på besøk

Mange som bor i Oslo, sier at de skal “hjem til jul”. De forlot ofte hjembygda som tenåringer, og har levd hele sitt voksenliv i Oslo, eller en annen storby. Likevel er hjembygda “hjemme”. På samme måte som mange innvandrerforeldre snakker om å reise “hjem” når de skal på ferie til sitt opprinnelsesland.

Mange i besteforeldregenerasjonen som reiste til byen for å få utdanning. kommer fra skrinne kår. Avstanden mellom det de reiste til, og det de kom fra, kunne være stor.

Dette er selvsagt ikke fullt ut sammenlignbart. Avstanden er mye større. Mange av innvandrerforeldrene har andre utfordringer. Ofte snakker de dårlig norsk, de har vokst opp i en helt annen kultur, med andre normer og regler. Men jeg tror mange av de unge med innvandrerbakgrunn som nå sier at de ikke anser seg selv som norske, som nordmenn, ikke alltid ser hvilken historie mange nordmenn bærer i seg.

I den norske besteforeldregenerasjonen er det mange som kommer fra skrinne kår. Som dro fra bygda, gjerne fra gården der hjemme, for å få seg en utdanning. Ofte ble de i byen, fikk jobb og familie. Kanskje følte de seg som litt fremmede når de var på besøk der de kom fra. Foreldrene deres forsto ikke alltid hva de holdt på med, eller hvordan livene deres var, der inne i storbyen.

Gjensidig omfavnelse

Utenforskap er så mye, og kommer i så mange former. Et interessant spørsmål er hvem som kjenner seg mest utenfor fellesskapet - den unge norske jenta med somalisk bakgrunn som studerer på Blindern og skriver innlegg i avisene? Eller den uføretrygdede enslige mannen på bygda, som sitter foran PCen og skrives sinte meldinger på Facebook?

Integrering går begge veier. Det handler om en gjensidig omfavnelse. Og vi vet at det har vært fordommer fra begge kanter. Med innvandrerforeldre som frykter at barna deres skal bli “for norske”. Og med etniske nordmenn som er skeptiske til det nye og “fremmede”. Og som også kan ha en altfor snever definisjon av hva det vil si å være norsk. Rasisme finnes.

Å være norsk er mer enn snø, Kvikklunsj og appelsin.

Men vi vet også at rasismen har blitt mindre opp gjennom årene. Og vi må anta at barna og barnebarna til de opprinnelige innvandrerne gir sine barn større frihet, og utøver mindre sosial kontroll enn det foreldrene deres ofte gjorde. At rammene for hva det vil si å være norsk, blir utvidet. Både for dem som har vært her i mange generasjoner, og for dem som har kommet ganske nylig.

Landsmenn og medborgere

Dersom store grupper innenfor minoritetsmiljøene derimot avviser at de er norske, risikerer vi at fellesskapet smuldrer opp. At vi får parallellsamfunn, der ulike grupper lever side om side. Ikke sammen. Vi har sett hvordan dette har gått i andre land. Vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige, der skillet mellom “oss” og “dem” er langt dypere enn i Norge.

Et grunnleggende krav til innbyggerne i Norge må være lojalitet til staten, til konstitusjonen, til de grunnleggende verdiene. Til selve samfunnskontrakten.

Skal vi lykkes, må vi dyrke fellesskapet. Særlig i tider som dette. Samle oss om det som binder oss sammen. Gi våre bidrag til et Norge der ulike mennesker får leve ulike liv. I gjensidig aksept for hverandres livsvalg. Som nordmenn. Landsmenn og medborgere.