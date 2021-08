JORDEN BRENNER: – Vi ser allerede konsekvensene av oppvarmingen, sommeren 2021 har fratatt mennesker over hele kloden hjemmene sine, i brann eller flom, skriver forfatterne. Bildet er fra den store skogbrannen på Sicilia tidligere i august.

Forfatteropprop: Stem for naturen!

Stem på havet, skrev lyrikeren Harald Sverdrup, stem på vinden som styrer bølgene og former skyene, stem på havets plankton og hvalens kjærlighetskonserter (…) stem på grunnvannet og moselaget i berget, stem på dype daler tonende som trompeter.

For tre år siden la FNs Naturpanel fram en rapport som viste at verdens natur er i krise. Tapet av naturmangfold akselererer, og flere arter trues av utryddelse nå enn noen gang i menneskets historie. Vi sliter vekk selve grunnlaget for vår økonomi, for arbeidsplasser, matsikkerhet, helse og livskvalitet.

For kort tid siden slo også Klimapanelet alarm. Det er kode rød for menneskeheten, våre utslipp er i ferd med å endre jordas klima drastisk. FNs generalsekretær trygler oss om å stanse bruk av fossil energi nå. Vi ser allerede konsekvensene av oppvarmingen, sommeren 2021 har fratatt mennesker over hele kloden hjemmene sine, i brann eller flom. Menneskeliv har gått tapt, enorme arealer har blitt ødelagt, og naturen har lidd store tap.

Som forfattere arbeider vi med å lage fortellinger. Men den aller viktigste fortellingen er den vi skaper sammen, de neste tiårene: Den sanne beretningen om hvordan det går med oss mennesker, nå når vi stirrer natur- og klimakrisen rett i hvitøyet.

Norge er blant verdens største eksportører av CO2-utslipp. Vi har levd svært godt av oljepenger i femti år, og bør derfor ha et særlig ansvar for å bremse klimaendringene. Det er ingen tvil om at den aller viktigste saken i vår levetid er natur- og klimakrisen. Og at vi må gjøre mye, mye mer.

Hvorfor somler vi slik, når vi vet at det er kritisk å stanse naturtapet og klimaendringene? Det handler om mangel på politisk vilje. Om at få politikere er modige nok til å stille spørsmål ved vårt overforbruk av ressurser og vårt krav om stadig vekst, om stadig mer, stadig raskere.

Det trengs et vendepunkt. Stortingsvalget 2021 MÅ være et klima- og naturvalg. Naturvernforbundet har spurt partiene om deres tiltak mot klimaendringer og naturtap. Partiene deler seg i tre grupper når det kommer til hva de ønsker å gjøre for naturen. Dårligst ut kommer Senterpartiet, Høyre og Frp, i midten ligger KrF og Ap, mens SV, MDG, Rødt og Venstre har den mest troverdige politikken på området. Tar man natur- og klimakrisen på alvor, bør man stemme på et av partiene som ønsker handling.

Stem på dem som lever her om hundre år, stem på din sønnesønns gråt, stem på din datterdatters første smil.

Uten naturen forsvinner livsgrunnlaget vårt. Store endringer vil skje i vår egen levetid, men det er barna og barnebarna våre som virkelig rammes. Og naturen rundt dem, som også fortjener å være der, ikke først og fremst som noe vi mennesker kan bruke og benytte, men i kraft av seg selv og sin egenverdi.

13. september gir vi vår stemme til et av partiene som er på lag med naturen. Vi håper mange flere vil gjøre det samme.

Maja Lunde

Anne Sverdrup-Thygeson

Jostein Gaarder

Simon Stranger

Lisa Aisato

Peder Kjøs

Hanne Ørstavik

Erika Fatland

Monica Isakstuen

Karl Ove Knausgård

Gaute Heivoll

Hilde Østby

Anne Holt

Marie Aubert

Ruth Lillegraven

Erik Fosnes Hansen

Linn Skåber

Aslak Nore

Helene Uri

Marta Breen

Ingar Johnsrud

Dag O. Hessen

Fredrik Høyer

Lars Petter Sveen

Kristin Storrusten

Gert Nygårdshaug

Linnéa Myhre

Erlend Loe

Carl Frode Tiller

Vigdis Hjort

Jo Nesbø

Bobbie Peers

Kristine Næss