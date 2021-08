Leder

Opphold for Norges hjelpere

FAST PÅ GRENSEN: Den afghansk-pakistanske grensen ble stengt av Taliban etter at de tok kontroll over området på afghansk side. Foto: AKHTER GULFAM / EPA

Talibans raske fremrykking har skapt en ny og faretruende situasjon for sivilbefolkningen. Noen av dem er ekstra utsatt fordi de jobbet for Norge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

NORD I AFGHANISTAN: Ødeleggelser i Kunduz etter at Taliban søndag tok kontroll over mesteparten av regionhovedstaden, inkludert guvernørens kontor og politiets hovedkvarter. Foto: Abdullah Sahil / AP

Afghanistan er igjen overlatt til Taliban. Siden mai har USA trukket ut sine soldater, og på 20-årsdagen for terrorangrepet 11. september skal den siste amerikanske soldaten være ute av landet.

Det har ført til en voldsom offensiv fra Taliban, som nå tar by etter by mens NATO er stadig mer bekymret. Fremrykkingen går raskere enn mange hadde sett for seg. Regjeringsstyrkene har måttet gjøre retrett i flere provinshovedsteder for å hindre ytterligere tap og ødeleggelser.

Hva denne reaksjonære, islamistiske bevegelsen egentlig står for i dag, vet vi ikke presist. Men vi husker med redsel tidligere grusomheter.

Taliban bygget et kalifat i Afghanistan og sto bak offentlige halshugginger av uskyldige kvinner, lenge før det mer medieopptatte IS gjorde det samme i Syria.

INTERNT FORDREVNE FLYKTNINGER: Mange tusen afghanere er internt fordrevet og har søkt tilflukt fra kampene i Kunduz og Takhar i landets hovedstad. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Og det er på nytt kommet rapporter om at Taliban har forsøkt å forby folk friheter, som å bruke mobiltelefon. Det er også kommet meldinger om hevndrap og trusler mot kvinner.

Taliban kjemper nå om Mazar-e-Sharif, der norske styrker tidligere var stasjonert. De betyr økt fare også for de lokalt ansatte som jobbet for Norge i perioden.

Mens folk som hadde kontrakt og lokale som jobbet som tolker har fått beskyttelse i Norge, har en del andre afghanske eks-ansatte ikke fått det.

Til Vårt Land sier Liv Signe Navarsete (Sp) og Christian Tybring-Gjedde (Frp) at Norge bør behandle oppholdssøknaden til tidligere ansatte afghanere i forsvaret på nytt.

Ifølge avisen frykter flere av dem som jobbet med blant annet renhold og vedlikehold på norske Camp Nidaros for livet.

CAMP NIDAROS: Norske soldater var i Mazar-e-Sharif frem til 2014. Der har det nå pågått kamper mellom Taliban og regjeringsstyrkene. Foto: Harald Henden

les også Taliban har erobret tre provinshovedsteder på én dag: – Sannsynlig med langvarig borgerkrig i Afghanistan

Og vi er enige i at dette kan ses på en gang til. Det er situasjonen på bakken som avgjør. Er disse i ekstra fare nå på grunn av det de gjorde for Norge?

Samtidig er det ikke opplagt at alle som har utført en eller annen oppgave for Norge trenger beskyttelse i Norge. Vi er enig med Jonas Gahr Støre som sier til Forsvarets forum at et sted må det settes en strek.

Men situasjonen er en annen nå, og dette er vurderinger som bør gjøres blant annet ved hjelp av etterretningsinformasjon.

I juni sendte Taliban ut en melding og sa at de ikke vil skade folk som hadde samarbeidet med fremmede styrker.

Men at det skal være ufarlig å ha jobbet for fienden, står ikke til troende. For omtrent samtidig kom den grufulle rapporten om at tolken Sohail Pardis var brutalt halshugget av Taliban. Det var en ren hevnaksjon. Han jobbet i 16 måneder for USA i løpet av den 20 år lange konflikten

Sånt kan vi ikke la skje. Norge kan ikke svikte dem vi ba om hjelp når landet på nytt er i ferd med å oppløses i en blodig borgerkrig.