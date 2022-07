Kommentar

Putin truer, Xi utfordrer

Av Per Olav Ødegård

ALLIERTE: Presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin i Beijing 4. februar.

MADRID (VG) En ny kald krig er på gang. Liberale vestlige land står overfor en autoritær og antidemokratisk front, ledet av Kina og Russland.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Den siste uken har ledere for demokratiske land vært på G7-samling i Bayern og på Nato-toppmøte i Madrid. Men også Xi og Putin har vært på reisefot. At de to er blitt nære partnere gir god grunn til uro i vestlige land.

Xi er i Hongkong for å feire at han, 25 år etter Kinas maktovertagelse av den tidligere britiske kolonien, har klart å fjerne byens selvstyre og innbyggernes frihet. Det er første gang Xi forlater det kinesiske fastland etter at covid-19 først ble oppdaget i Wuhan for to og et halvt år siden.

Putin fløy til Sentral-Asia for å vise verden at han fortsatt har venner og noen som forstår ham. Han besøkte Turkmenistan og Tadsjikistan, og deltok på et toppmøte for land ved Det kaspiske hav, der også Iran, Kasakhstan og Aserbajdsjan deltok. Det er første gang Putin forlater Russland etter at han startet angrepskrigen mot Ukraina 24. februar.

HILSER LEDEREN: Hongkongs nye adminstrative leder John Lee bøyer seg for Kinas president Xi Jinping.

Putins krig overskygget alt annet på Nato-toppmøtet i Madrid. Men de allierte rettet også oppmerksomheten mot det som beskrives som den kinesiske utfordring. Kinas raske militære opprustning og det stadig dypere strategiske partnerskap med Russland gir grunn til uro.

Det vises til at Kina raskt bygger opp landets kjernefysiske arsenal, og dessuten utvikler avanserte rakettsystemer. Kina opptrer selvhevdende og konfronterende i omstridte havområder, og i forhold til andre land i regionen. Det er en frykt for at Kina på et tidspunkt kan velge gå til krig for innlemme Taiwan i Folkerepublikken.

Når ikke Putin fikk det som han ville i Ukraina valgte han krig. Xi insisterer på at Taiwan skal bli en del av Kina. Taiwan sier nei takk. Autoritære ettpartisystemer har selvsagt ingen appell der folk har frihet til å velge.

INGEN KRITISK RØST: Vladimir Putin på møte i Turkmenistan for land som grenser til Det kaspiske hav. Fra venstre: President i Aserbajdsjan Ilham Aliyev, Irans president Ebrahim Raisi, Turkimenistans president Serdar Berdymukhamedov og Kasakhstan Kassum-Jomart Tokayev.

For første gang er Kina omtalt i Natos strategiske konsept. Etter Atlanterhavserklæringen er dette alliansens viktigste dokument. Det strategiske konsept beskriver hvilke trusler og utfordringer Nato står overfor, og det er retningsgivende for hvordan alliansen skal møte disse i årene som kommer. I Madrid vedtok de allierte et nytt dokument, som erstatter det gamle fra 2010.

Russland omtales som en direkte trussel. Kina anses som en utfordring. Det er en vesentlig forskjell. Nato sier de fortsatt er åpne for et konstruktivt engasjement med Kina, selv om de advarer mot Beijings forsøk på å splitte de allierte.

En viktig årsak er økonomiske realiteter. Kinas bruttonasjonalprodukt er ti ganger større enn Russlands. Kina konkurrerer med USA om det økonomiske lederskap i verden. Russlands økonomi er mindre enn Italias. Russland er riktignok viktig som leverandør av olje og gass, men for mange vestlige land er Kina deres største handelspartner.

Det er tolv år siden det forrige strategidokumentet ble vedtatt i Nato, og da ble ikke Kina nevnt. I teksten fra Madrid er den kinesiske utfordring utførlig beskrevet. Formuleringene i denne teksten har vært gjenstand for lange diskusjoner blant allierte. Mens USA inntar en hard linje overfor sin største globale rival, er flere europeiske land mer forsiktige med å kritisere Kina.

MØTE MED PARTNERLAND: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sammen med (fra venstre) Australias statsminister Anthony Albanese, Japans statsminister Fumio Kishida, New Zealands statsminister Jacinda Ardern og Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol.

I slutterklæringen fra Nato-toppmøtet heter det at alliansen står overfor systematisk konkurranse fra de, inkludert Kina, som utfordrer “våre interesser, sikkerhet og verdier og forsøker å undergrave den regelbaserte internasjonale orden”.

Nato-land må balansere bekymring over Kinas vekst med hensynet til egen økonomi. Likevel, talen er tydelig i strategidokumentet.

Det heter at Kina bruker et vidt spekter av politiske, økonomiske og militære verktøy for å øke innflytelse og makt. Det vises til “Folkerepublikkens ondsinnede hybrid og cyberoperasjoner, og deres konfronterende retorikk og desinformasjon”.

Nato uttrykker uro for at Kina forsøker å ta kontroll over viktig teknologi, kritisk infrastruktur, råvarer og forsyningslinjer. Beijing bruker økonomiske makt overfor andre land for å skape et avhengighetsforhold til Kina.

Kina svarer at det er Nato som forsøker å starte en ny kald krig. At Nato etter å ødelagt freden i Europa nå forsøker å destabilisere Asia og Stillehavsregionen. Kina advarer også USA mot å opprette en asiatisk versjon av Nato.

USA har bilaterale forsvarsavtaler med flere land i Asia og president Joe Biden har lagt stor vekt på å styrke forbindelsene til allierte i regionen. Et asiatisk Nato er ikke på trappene. Men for første gang deltok Australia, Sør-Korea, New Zealand og Japan som partnerland på et Nato-toppmøte.

Japans nye statsminister Fumio Kishida påpekte at det er en sammenheng mellom sikkerhet i Europa og i Asia. Australias nye statsminister, Anthony Albanese, snakket om hvordan hans land var blitt utsatt for Kinas økonomiske press.

I samarbeidserklæringen mellom Xi og Putin fra 4. februar i år heter det at begge sider understreker prinsippet om ikke-bruk av makt, respekt for nasjonal suverenitet og grunnleggende menneskerettigheter og friheter, og ikke-innblanding i interne forhold i andre land.

Putin brøt alle de fire prinsippene da han gikk til krig 20 dager senere. Og Kina videreformidler villig russisk propaganda om at krigen er Natos skyld.

I Hongkong sier president Xi at Kina har innført “ekte demokrati”. Det samme begrepet brukte Xi og Putin i samarbeidserklæringen. Det er uttrykk for den ultimate desinformasjon.

Xi har knust demokratibevegelsen i Hongkong. Putin forbyr enhver protest mot krigen i Ukraina. Det er ikke engang tillatt for russere å kalle det som pågår for en krig. Putin og Xi går i samme autoritære retning.

I den kalde krigen sto Sovjetunionen og landene i Warszawapakten mot USA, Canada og europeiske Nato-allierte. På grunn av globalisering, og innføringen av markedsøkonomi i tidligere kommunistiske stater, vil en ny kald krig bli helt annerledes enn den forrige.

I dag handler det om en konfrontasjon mellom to helt ulike samfunnssyn. På den ene side står liberale demokratier med ytringsfrihet og grunnleggende rettigheter. På den andre side er autoritære ettpartisystemer som undertrykker alle former for dissens.

Men bildet er forenklet. Frontene i striden ligger ikke fast. Demokratiene kan, som vi har sett eksempler på, også være truet fra innsiden. Det er også eksempler på at autoritære systemer, som virket svært stabile, plutselig ikke lenger var det.

Den kalde krigen varte i over 40 år. Rivaliseringen mellom autoritære og demokratiske samfunn vil prege de kommende tiårene.