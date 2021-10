Kommentar

Klart svar om VAR: Her må Norge henge med!

Av Leif Welhaven

Slike syn kan vi få på norske eliteseriearenaer fra 2023. Norsk Toppfotball har sagt ja til VAR.

Videoteknologi er en gasspedal som gjør fotball mer rettferdig. Det er bakstreversk om bremsen holdes inne i Norge.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Få temaer vekker så sterke følelser som innføring av VAR (videoassistert dømming). De mest ihuga motstanderne protesterer hyppig med utestemme.

Fotballens sjel blir visst ødelagt.

Ventingen på en avgjørelse spolerer angivelig moroa.

Og den spontane jubelen er visst viktigere enn om det stemmer at en scoring skulle vært godkjent eller ei.

Argumentene mot VAR er slett ikke uten verdi.

Men om emosjonene legges vekk et øyeblikk, er det vanskelig se annet enn at argumentene for teknologien veier betydelig tyngre.

Problemene vi har sett med VAR, ikke minst i Premier League, har handlet om hvordan systememet ble benyttet. Det har aldri vært teknologien i seg selv som sviktet.

Ved hjelp av videobilder blir fotballen mer rettferdig, store feil lukes vekk og vi kan føle oss langt tryggere enn før på at dommeravgjørelser ikke avgjør et resultat på et galt grunnlag.

Det må vel være et betydelig fremskritt?

Her skal norsk fotball nå ta et valg. Spørsmålet er om det skal investeres i VAR også her til lands.

Det koster penger å anskaffe de digitale hjelpemidlene, anslagsvis 12 til 18 millioner kroner.

Det vil også medføre vrede i en del supportertmiljøer om vi får VAR i Eliteserien. Det viste blant annet en markering i Bergen oss et tydelig eksempel på.

Men er det egentlig noe reelt alternativ å stå igjen på stasjonen, mens normalen internasjonalt er å bli mer og mer vant til VAR som en naturlig del av moderne fotball?

Mye tyder på at vi får videoassistert dømming i Eliteserien fra 2023, selv om det er splittelse internt i «fotballfamilien».

Nå har Norsk Toppfotball sagt ja til VAR. Neste skritt er at saken skal til Norges Fotballforbund for en endelig avklaring.

Det blir nok en ren formalitet etter mandagens gledelige signal fra toppklubbene.

Bråk kommer vi til å få uansett, men spørsmålet koker vel strengt tatt ned til et spørsmål om rettferdighet og modernisering.

Det er ikke spesielt sjarmerende at opplagte dommerfeil avgjør fotballkamper.

Da er det god grunn til å redusere risikoen for at slikt skjer. Intet system er helt perfekt, og vi vil få diskutable VAR-avgjørelser til evig tid.

Men da er det tolkninger utført av mennesker det handler om, etter at teknologien har skaffet de ansvarlige et mye bedre beslutningsgrunnlag enn vi hadde før.

VAR vil gi oss en mer fair rettferdig eliteserie.

Og en rettferdig eliteserie er en god eliteserie, selv om den blir noe mer oppstykket av og til.

Så enkelt er det egentlig.

Her må Norge henge med.