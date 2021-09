LOVENDRING: – Straffeloven må tydeliggjøre at essensen av voldtekt er mangel på samtykke, skriver innsenderne.

Prioriter en samtykkelov, Jonas!

Etter et brakvalg for den politiske venstresiden fortsetter kampen om en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Nå starter jobben med å innfri valgløftene.

GRETE HERLOFSEN, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetforening

JOHN PEDER EGENÆS, generalsekretær i Amnesty International Norge

RANNVEIG KVIFTE ANDRESEN, daglig leder for Dixi Ressurssenter

REBECCA WÅNGSTRØM, leder for Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom

VERONIKA WIESE, fagrådgiver i Juridisk Rådgivning for Kvinner

Voldtekt er sex uten samtykke. Det vil si seksuell omgang med en person som ikke deltar frivillig. I Norges straffelov er definisjonen av voldtekt derimot en annen. Dersom overgriper ikke har brukt «vold» eller «truende atferd» for å oppnå den seksuelle omgangen, og den utsatte ikke var bevisstløs eller i en svekket tilstand, vil overgrepet falle utenfor voldtektsbestemmelsen.

Vi mener at straffeloven må tydeliggjøre at essensen av voldtekt er mangel på samtykke, slik også Europarådets Istanbul-konvensjon som Norge tilsluttet seg i 2017 understreker.

Seks av ni nasjonale politiske partier er enige med oss i dette. På partiets landsmøte i vår vedtok Arbeiderpartiet å presisere i straffeloven at seksuell omgang uten samtykke er forbudt og definert som voldtekt. Også SV, KrF, Rødt, Venstre og MDG har fastslått i sine respektive partiprogrammer at de ønsker en samtykkebasert voldtektsbestemmelse.

Som organisasjoner har vi jobbet hardt for å skape politisk forståelse for en endring av straffeloven. Nå sonderes grunnlaget for en ny regjeringskonstellasjon. I de forestående regjeringsforhandlingene med Senterpartiet, som ikke har partifestet samtykkelov i lik grad som Arbeiderpartiet og SV, kan ikke jenters og kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet bli et forhandlingskort igjen.

Mennesker av alle kjønn blir utsatt for voldtekt, men både politiets anmeldelsesstatistikk og forekomstundersøkelser bekrefter at voldtekt er en form for kjønnsbasert vold som rammer jenter og kvinner i særlig stor grad. Den så langt eneste forekomstundersøkelsen om voldtekt i Norge fastslår at nesten hver tiende kvinne har vært utsatt for voldtekt minst én gang i løpet av livet, halvparten av dem før fylte atten år. Dessverre er det ingenting som tyder på at omfanget av voldtekt går ned over tid.

I 2018 opplevde vi at kvinners rettigheter ble brukt som et forhandlingskort for å beholde politisk makt. Erna Solberg åpnet opp for å gjøre endringer i abortloven for å få KrF inn i regjering, og mente at en innskrenkning av retten til å bestemme over sin egen kropp ikke ville ha noen konsekvenser.

Dette til tross for at selvbestemmelse over egen kropp og seksualitet er en menneskerett. Det betyr også retten til selv å avgjøre om og når man vil ha sex, og at denne retten respekteres.

For forskning viser at samtykkeloven virker. Mange voldtektsanmeldelser i Norge henlegges og når aldri frem til domstolen fordi dagens lovverk ikke er dekkende nok. I tillegg er det bare en av ti voldtektsutsatte kvinner som anmelder voldtekt. En samtykkelov vil føre til at flere voldtektsanmeldelser kan etterforskes, og få rettferdig behandling i domstolene.

Etter at Sverige innførte samtykkelov i 2018, viser en evaluering av loven at antallet voldtektsanmeldelser har økt med 21 prosent fra 2017 til 2019. Den nye voldtektsbestemmelsen har også ført til en mer effektiv strafferettslig forfølgelse av voldtekt. Mens 236 voldtektsanmeldelser endte med tiltale i 2017, så endte 425 saker med tiltale i 2019, en økning på 80 prosent i løpet av to år. I samme periode økte antallet domfellelser for voldtekt med 75 prosent.

Arbeiderpartiet, og resten av partiene som støtter en samtykkelov, må fortsette å belyse viktigheten av en lovgivning som understreker at sex uten samtykke er voldtekt.

Vi skal holde dere til ansvar, og passe på at dere jobber beinhardt for å innfri valgløftet om en samtykkelov.