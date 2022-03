Kommentar

Gufset fra bygda

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

NRK-profilen Tore Strømøy sluttet aldri å stille spørsmål om hva som skjedde med Agnes Waade. Det han fant, viser at «de gode, gamle dager» slett ikke fortjener all nostalgien vi gjerne pakker den inn i. Dette viser bygda på sitt mørkeste.

«Gåten Agnes» er en rystende historie om hvordan en døv og hjelpeløs kvinne ble fritt vilt. Men det er skildringene av et bygdesamfunns fortielse og ansvarsfraskrivelse som gir meg frysninger. For slikt har vi alle hørt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

På åttitallet var avisene fylt av overskrifter om trønderkvinnen Agnes Waade. Gang på gang rømte hun fra hjemgården og levde som et dyr i skogen, til hun ble funnet igjen.

Det ble ingen lykkelig slutt. I 1991 forsvant hun for siste gang. Ti måneder senere ble levningene hennes funnet i skogen.

Men hva var det som fikk henne til å rømme, bo i skogen, skitten og fillete, og leve på bær og melk som hun stjal fra dyr i fjøs hun passerte? Hvorfor var hun så redd?

Dette er spørsmålene NRK-profilen Tore Strømøy aldri sluttet å stille seg. For 30 år siden begynte han å lage en dokumentar, men møtte motstand. Nå har han tatt opp saken på nytt. Mandag vises den siste av fire episoder om «Gåten Agnes» på NRK.

Det han fant, viser at «de gode, gamle dager» slett ikke fortjener all nostalgien vi gjerne pakker den inn i. Dette viser bygda på sitt mørkeste. Hvordan man ser vekk. Fortier det vonde og vanskelige. Hvordan «alle vet», men ingen foretar seg noe. Og at små forhold og tette bånd ikke alltid er til det beste.

Agnes’ historie er rystende i seg selv. Etter første skoledag ble den døve jenta sendt hjem, stemplet som åndssvak. Dermed ble hun gående hjemme på gården hvor hun jobbet hardt og levde et bortgjemt liv.

Historiker Terje Bratberg forteller om hvor ubarmhjertig det gamle samfunnet var. Barn som Agnes var en skam. Foreldrene anså det som sin skyld og de skulle gjemmes bort. Her er det åpenbart mange som har sviktet utover hennes nærmeste. Kommunen. Myndighetene. Lokalsamfunnet. Mediene.

«Gåten Agnes» er en rystende historie om hvordan en døv og hjelpeløs kvinne ble fritt vilt. Men det er skildringene av et bygdesamfunns fortielse og ansvarsfraskrivelse som gir meg frysninger, skriver VGs kommentator.

Det blir verre. Sannheten må nærmest hales ut av folk. Og det var da hun begynte å gjemme seg.

Det var noe «kar-styr». Biler som parkerte nær gården. Mannfolk som snek seg inn på tunet etter mørkets frembrudd. Som tok henne med seg på låven. At det var menn som «benyttet seg av henne», var visstnok viden kjent.

Men det var ikke noe metoo da, som det ble mumlet fram, som en slags forklaring. Lensmannen hadde hørt rykter, men foretok seg ikke noe. «Det er ikke alltid man er slem mot en person selv om man drar på besøk». Det ble antydet at folk med «særere interesser», fant veien til gården.

Innsyn i gamle pasientjournaler viste at Agnes flere ganger ble innlagt med store skader i underlivet. Hun hadde smerter og blåmerker. Hun gjennomgikk abort med «ukjent barnefar» og sterilisering. Likevel ble ingenting gjort. Hverken moren, onkelen eller lensmannen ønsket ifølge dokumentaren at det skulle anmeldes.

Det er alt i alt en nitrist historie som fortelles. Leksvik kommune har fått mye kritikk, og kommer heller ikke særlig heldig ut. Ikke fikk hun skolegang eller den oppfølging hun åpenbart trengte. Ikke fremstår de særlig behjelpelig med innsyn heller, og skyver paragrafene foran seg.

Da hun etter mange år ble tilkjent erstatning for litt av det tapte, anket kommunen saken på foreldelse og vant. Agnes fikk aldri rettferdighet. Nå har ordføreren, som selv var et barn da Agnes døde, bedt om unnskyldning.

Et lysglimt er en nabo som prøvde å hjelpe henne, en straffedømt fyr som sannsynligvis er bygdas svarte får. Også blant hjelpepleiere og andre i nærmiljøet var det dem som prøvde å gjøre noe for henne.

Uten å kjenne hele historien, skrev mediene om at Agnes måtte få hjelp. VGs journalist den gang bebreider seg selv at de likevel var for snille mot kommunen.

Uten å kjenne hele historien, skrev mediene om at Agnes måtte få hjelp. VGs journalist den gang bebreider seg selv at de likevel var for snille mot kommunen.

I dokumentaren fremstilles trønderkommunen som en slags Nordisk noir-versjon av Twin Peaks. Sannsynligvis er virkeligheten mer nyansert enn det som festes til film. Leksvik er neppe noe verre eller bedre enn en hvilken som helst norsk bygd.

Historien til Agnes er unik, men det gir nok et bilde av hvordan det har vært å være annerledes. All den urett som er blitt begått mens både maktpersoner, myndighet, slekt og bygdefolk har sett en annen vei.

Mye er gufs fra en helt annen tid. Likevel er det lærdom å trekke for oss alle. Sitater som «la det ligge» og «det kan skape ubehag for mange» taler sitt tydelige språk.

Unnvikelsen og ansvarsfraskrivelsen ligger fortsatt oppe i dagen – mer enn 30 år etter hennes død.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her