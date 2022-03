MAKTENS SPRÅK: – Vesten må agere, ikke bare reagere, basert på det vi mener å forstå av Putins perverterte, men i seg selv rasjonelle, univers, skriver kronikkforfatterne.

Hva vi nå står foran

Russlands angrepskrig mot Ukraina går sin gang. Hva venter oss fremover, og hvordan kan vi forberede oss?

SVEN G. HOLTSMARK, professor i historie, Institutt for forsvarsstudier/Forsvarets høgskole

LARS ROWE, ph.d. i historie, leder, Norges Hjemmefrontmuseum

Det finnes ingen «forhandlingsløsning» i denne krigen. Russland har gjort det klart at felttoget fortsetter til de har full fysisk kontroll over Ukraina. Deretter skal Ukraina «demilitariseres», «denazifiseres», og «forbryterne» skal stilles for retten.

Ingen legitim ukrainsk regjering vil gå med på noe slikt. Man kan tenke seg at Russland vil tvinge frem et slikt resultat – men «forhandlinger» i en slik situasjon vil bety noe annet enn det som menes når det snakkes om en «diplomatisk løsning».

Uansett hvor brutalt det lyder: Dette er en krig der «løsningen» er militær. Det eneste som kunne endre dette, er om Russland gir avkall på sine krav og åpner for reelle forhandlinger med utgangspunkt i at Ukraina skal beholde sin status som uavhengig stat. Dette kommer ikke til å skje så lenge Putin sitter ved makten.

I tiden som kommer, vil vi bli konfrontert med en stadig mer brutal virkelighet. Russland militære strategi vil være å sette inn mer våpen, flere soldater. Krigføringen vil bli stadig mer hensynsløs. Vi har sett dette før: Russland «vant» i Tsjetsjenia først etter at hovedstaden Groznyj var lagt i grus. I Syria fikk vi igjen en påminnelse om hva russisk krigføring innebærer.

Vi vil også oppleve en russisk retorikk som blir stadig mer tøylesløs, stadig mer truende. Den vil være løsrevet fra faktiske forhold – sannhetsgehalt har på russisk side allerede mistet enhver betydning. Overfor utenverdenen vil retorikken ha ett overordnet formål: Skape frykt, og slik berede grunnen for vestlig ettergivenhet.

Det ultimate fryktvåpenet er trusselen om å sette inn atomvåpen. Hensikten er lett å gjennomskue: Gjennom mer eller mindre dulgte hentydninger om at de strategiske styrkene er satt i høynet beredskap, eller at «alle midler» vil bli tatt i bruk for å nå Russlands mål, vil Putin oppnå én ting – skremme Vesten fra å gi effektiv støtte til Ukraina i form av militært materiell og stadig mer omfattende sanksjoner.

I det øyeblikk Putin opplever at Vesten lar seg skremme av muligheten for at Russland vil ta i bruk atomvåpen, er han på god vei til å nå sine mål. Det gjelder den militære krigen i Ukraina, men også den langsiktige dragkampen om Europas fremtid. Det eneste mulige svar på en trussel om å bruke atomvåpen, er å gjøre det klart at slik bruk vil bli besvart med ødeleggende mottiltak. Dette må være USAs og Vestens krystallklare budskap.

Om Putin derimot opplever at det å true med atomvåpen faktisk fører til vestlig ettergivenhet, vil han gjenta trusselen ved neste korsvei, og det helt uavhengig av hva som videre skjer i Ukraina. Porten vil være åpnet for å true med atomvåpen for å oppnå et hvilket som helst mål.

Og enda mer alvorlig: I en desperat militær situasjon ville han kunne bli fristet til å bruke atomvåpen – i den tro at Vesten ikke ville svare med ødeleggende kraft. Sagt på en annen måte – om Vesten gir etter for Putins rasling med atomvåpenet, vil effekten være at muligheten for atomkrig faktisk rykker nærmere.

Vi må innstille oss på å leve med frykten, fortvilelsen og raseriet i overskuelig fremtid. Og hva må vi gjøre? Ikke gi opp, ikke gi etter for Putins trusler. Dette gjelder beslutningstagere i Norge, Nato og USA (Ukrainerne kommer neppe til å gi etter – de vet at det har de ingen ting å tjene på), og det gjelder alle oss andre i vår daglige refleksjon over situasjonen vi er inne i.

Noen vil ha et særlig ansvar, som beslutningstagerne: Vesten må for eksempel ikke la seg true til å sette en øvre grense når det gjelder omfanget av våpenleveranser til Ukraina. Putin kan heller ikke gis vetorett over hva slags våpen som blir levert (med unntak, selvsagt, av masseødeleggelsesvåpen).

Det gjelder mediene, for Putins mål når han ytrer seg truende, er at denne trusselen skal bli fanget opp og spredt til så mange som mulig. Russisk retorikk skal selvsagt ikke forties, men den kan bli analysert, forklart og formidlet på en måte som gjør at den ikke så lett når sitt mål. Det samme gjelder forskere og andre ekspertkommentatorer – en gruppe som i utgangspunktet burde ha særlige forutsetninger for å avkle Putins retoriske spill.

Putin kom nylig med en uttalelse der han sammenlignet Vestens økonomiske sanksjoner med en «krigserklæring». Media og flere ekspertkommentatorer reagerte med å henge seg opp i ordet «krigserklæring» og understreke at dette innebar en ytterligere opptrapping av den russiske retorikken.

Hvorfor så de ikke det opplagte – nemlig at utsagnet bekrefter at sanksjonene svir; de svir faktisk så kraftig at effekten kan sammenlignes med virkningen av krig? Var det noe i Putins ordvalg som innebar en trussel om en eller annen form for gjengjeldelse? Nei. Det Putin gjorde, var å bekrefte Russlands svakhet og Vestens overveldende økonomiske makt.

Putin sa også (litt forenklet) at land som deltok i en Nato-håndhevet flyforbudssone over Ukraina ville komme i væpnet konflikt med Russland. Også dette ble straks kommentert, som en dramatisk nyhet. Men Putin sa jo bare det opplagte, og det samme som Stoltenberg, nemlig at Nato, dessverre, ikke kan etterkomme dette ønsket fra Ukraina, for det ville innebære krig med Russland.

Putin er rasjonell, han vurderer kostnad mot nytte – men han har en forvrengt forestilling om virkeligheten. Han angrep Ukraina dels fordi han forventet en rask seier, dels fordi han ikke trodde Vesten ville ha vilje til, og heller ikke få tid til, å samle seg om effektive mottiltak.

Han feilet, men handlet rasjonelt ut fra de forutsetningene han trodde forelå. Han handler fortsatt rasjonelt – innenfor sitt verdensbilde og verdisyn.

Bare om vi legger dette til grunn, kan vi selv finne meningsfulle svar på Putins handlinger. Men vi må ikke nøye oss med å svare på hans utfall. Vesten må agere, ikke bare reagere, basert på det vi mener å forstå av Putins perverterte, men i seg selv rasjonelle, univers.