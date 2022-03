Kommentar

Vedums diesel-hodepine

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Dyrere mat, skyhøye strømregninger og marerittaktige drivstoffpriser. Hvorfor kan ikke staten bare åpne lommeboken?

Som om ikke krig og pandemi er ille nok i seg selv. Begge deler har bidratt til en ny slags dyrtid her til lands. Strømpakken til husholdningene er forlenget på ubestemt tid, matvareprisene skal opp og det er varslet høyere rente. Nå raser debatten om hva som kan gjøres med drivstoffprisene.

Skal det lages egne støtteordninger for drivstoff? Skal alle få mer penger mellom hendene? Skal bare de med dårlig råd få hjelp? Eller skal vi rett og slett bare vente og se?

Bensinpriser slår veldig hardt. Ikke bare for lommeboken, men også politisk. De færreste vet hva en pakke melk eller et brød koster, men alle vet prisen på en liter bensin. Selv de som ikke har bil kan unngå å legge merke til de lysende skiltene på bensinstasjonen. Derfor har 25 kroner literen en «å dæven»-effekt, for ikke å snakke om en pumpepris på 40 kroner.

Bil er også noe det er knyttet sterke følelser til. Noen er helt avhengig av bil for å komme seg på jobb, butikk eller for å ha et sosialt liv. Andre mener biltrafikk er et onde vi må redusere mest mulig. For atter andre er bil livsstil. Det er bare å se NRK-serien Rådebank for å skjønne hva bilen betyr i livet til folk.

Derfor har drivstoffpriser en symbolsk betydning utover de hundrelappene ekstra det koster når prisene er høye. Særlig rammer det de politiske partiene har de mest bilavhengige velgerne.

For om det meste blir dyrere og går opp om dagen, er det en ting som går ned: Senterpartiets oppslutning. Selv om partileder Trygve Slagsvold Vedum tidligere har fremstilt seg som en slags dieselbilens bestevenn, varsler han ikke som øverste sjef for finansdepartementet noen raske kutt i drivstoffprisen.

For der regjeringen relativt raskt satte opp en ordning for strømstøtte, kvier de seg for å røre drivstoffprisen. Dilemmaene beskrives som for mange.

Det ene handler om den spesielle oljeøkonomien. Der økte strømpriser i stor grad er ekstraordinære inntekter for stat og kommuner, går oljeinntektene rett inn i oljefondet, som har sine egne regler.

Dette resonnementet er likevel ikke helt enkelt å forklare. Pengene renner inn, men vi kan ikke bruke dem.

En grunn til at økonomene advarer mot å kompensere økte kostnader, er at bankene da kan komme til å sette opp renten raskere for å kjøle ned økonomien. For den gjengse låntager vil en stor renteoppgang innebære et mye større innhugg i privatøkonomien.

En annen innvending er den såkalte skråplaneffekten. For hvor skal vi sette grensen for hva som er «riktig» drivstoffpris? Skal noe annet enn markedet styre prisen? Ekstraordinære støtteordninger er som kjent lette å innføre, men vanskelig å fjerne. Dessuten kan det skape forventninger om at andre typer prisøkninger skal kompenseres.

En arv fra pandemien er at vi har vendt oss til at staten stiller opp. Selv om kulturlivet nå kan drive som normalt, kreves det fortsatt støtteordninger for publikum som uteblir. Skal staten også kompensere for endrede vaner som har gjort oss tyngre å dra ut av sofaen?

Et tredje argument som blir brukt, er at det underslår alle mål i avgiftspolikken. Mye av vår klimapolitikk er bygd opp rundt avgiftssystemet. Å tukle med det kan forsinke og ødelegge for det grønne skiftet.

Men at motforestillingene er mange, kan ikke underslå at dette er en grusom hodepine for regjeringen, og særlig for Vedum. For dette rammer ikke bare vanlige folk i distriktene. Også for mange næringsdrivende og små bedrifter, som allerede ha små marginer, er dette drepende.

I et normalt marked skal man i teorien legge på prisen når innkjøpskostnaden blir dyrere. Men mange har kontrakter og avtalte priser, og det er vanskelig å justere prisene etter svingende oljepriser.

Konkurransen om velgernes gunst er stor. Frp vil kutte drivstoffprisene. KrF vil midlertidig fjerne veibruksavgiften. Både Venstre og SV mener det er feil med støttepakker på enkeltvarer. De vil heller kutte skattene for å gi folk mer å rutte med. SV vil kutte for de med lavere inntekter, mens Venstre vil ha kraftig økning i minstefradraget.

Heller ikke fra egne rekker er det tyst. En rekke lokale politikere i både Sp og Ap har krevd at noe må gjøres.

Flere land har allerede tatt grep mot høye drivstoffpriser. I Sverige vil regjeringen utbetale 1000 eller 1500 kroner til alle bileiere, avhengig av hvor de bor. I tillegg til en midlertidig senkning av drivstoffskatten, som tilsvarer 1,3 kroner på pumpeprisen.

For regjeringen er dette smertefullt og risikabelt uansett hva de gjør. Rentegalopp, inflasjon og urealistiske forventninger er et åpenbart rødt flagg dersom de åpner lommeboken for mye. Men det er slett ikke uten risiko å overse og undervurdere problemene, bekymringen og frustrasjonen de elleville prisene fører med seg.

Det enkleste akkurat nå er åpenbart å vente og se. Håpet er at problemet løser seg selv om ikke alt for lang tid. Men heller ikke det er risikofritt. Flaks er ikke det Støres regjering har vært mest omgitt av.

