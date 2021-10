SVARER NORTURA: – I møte med dette monsteret av et konsern, vil de fleste føle seg små og uten betydning, skriver «fastbonde» Erik Røed.

Nortura sparer seg til fant

Nivået av matkunnskap er labert i store deler av jordbruket. Hvordan har vi kommet hit?

ERIK RØED, kokebokforfatter og fastbonde på Herfragården

Ok, her kommer jeg ut av skapet: Bonden fra Sokna, som Dagfinn Nordbø omtalte som sin egen «fastbonde» i en VG-kronikk på mandag, det er meg. Gården vår er knøttliten, også etter norske forhold. Det er ingen annen måte å overleve på enn å holde i hele verdikjeden selv.

Produksjon, håndtering, foredling og utkjøring er like viktige deler av det å få mat fra min jord til Nordbøs og ditt spisebord. Selv om nivået vårt er «marginal matproduksjon», holder vi 250 familier i Oslo-området med egg, grønnsaker, honning og kjøtt.

Vi samarbeider med andre helhetstenkende bønder i vår krets, og benytter et godkjent gårdsslakteri i nærheten og en faglig sterk slakter til å stykke kjøttet. Ennå har ingen kunde reagert på at prisen er stiv – sammenlignet med Rimi-ribbe til under førtilappen – fordi produktene våre i seg selv forteller historien om gode dyreliv og faglig håndtering i alle ledd. I tillegg kommer jeg på døra og forteller kundene om hva som skjer på gården fra sesong til sesong.

Nå har Nordbø ertet på seg Nortura-sjef Anne Marit Panengstuen, ved å kritisere nedleggelsen av to nedskjæringsanlegg for gris. Griseskrottene skal nemlig heretter fraktes til Tønsberg for robotisert nedskjæring, noe som excel-rytterne mener vil spare nesten 130 millioner. Kostnaden er at en mengde fagfolk – slaktere og kjøttskjærere – ikke lenger vil ha jobb.

Det Nordbø reagerer ekstra kraftig på er at Nortura med åpne øyne velger å heller legge seg ned på kvalitetsnivået fra importert kjøtt, bolet opp på antibiotika og dårlig dyrehold, snarere enn å fortelle vinnerhistorien om at den norske kjøttproduksjonen er i en særklasse hvis du måler etter disse kriteriene. Han mener at den nye matkunden lettere enn før vil la seg overtale til å betale godt for skikkelige varer, under forutsetning av at faglighet i alle ledd holdes i hevd.

Måler vi på flere kriterier, som klimaavtrykk, sporbarhet, genetikk og dyretetthet, burde budskapet være lett å bringe ut til kundene, med troverdighet.

Panengstuen velger heller å henge halen på politikerne, snarere enn på sin egen gris. Slik ansvarsfraskrivelse er lite klok, for da sier hun samtidig at Nortura ikke er i stand til å kommunisere hvorfor deres matråstoffer er kvalitetsmessig overlegent det meste annet i markedet. Vår matkultur, er ikke den verdt å hegne om?

Det bør være unødvendig å bringe inn begreper som «samfunnsansvar» og «kulturbærer» i denne debatten. Det sier seg selv at «medlemsbedriften» Nortura med overveldende markedsandel har et ansvar for å holde matkulturen levende.

Jeg bruker hermetegn fordi det er diskutabelt hvor stor innflytelse «eierne» av Nortura har. Mange holder seg antakelig for nesen og holder det ut. I møte med dette monsteret av et konsern, vil de fleste føle seg små og uten betydning. Noen ser ingen annen råd enn å holde seg inne med systemet fordi de ikke har tilgang til kundene, eller synes at de mangler nødvendig kunnskap om hva som kreves for å holde tak i hele logistikkjeden selv.

I tillegg våger jeg å påstå at nivået av matkunnskap er labert i store deler av jordbruket. Hvordan har vi kommet hit?

Skal jeg samtidig være både slem og oppriktig, så mener jeg at felleseiene (Nortura, Tine, Honningcentralen etc.) som har vært så viktig for å øke kvaliteten og homogeniteten på matvarene – samt også levekårene for bøndene – nå er i ferd med å forvitre.

Årsaken til det er kooperativenes innsalg til bonden om at «du produserer råvarene, og så tar vi all den kjedelige jobben for deg», et fristende agn til folk som fra før av bruker hver våkne time på gårdsarbeidet.

Men det har også fjernet bonden fra møtet med kundene som bytorget en gang ga, samt at hen ikke lenger har et nært forhold til sluttproduktene. Det er tross alt maten som er kulturbæreren her, det er gjennom den vår arv fortelles videre til nye generasjoner.

Panengstuen viser til at marginene i driften er små (i prosent langt dårligere enn hva vi får ut av 20 mål dyrkamark på Herfragården) og kanskje burde jeg være glad til for at Nortura heller velger å konkurrere med utenlandsk rovdrift enn nisjeproduksjon av kvalitetsmat. Men jeg kjenner meg heller forstemt over at Nortura anser at det håndverksmessige er uten særlig verdi. Det går ut over oss alle.

Enhver bonde med et visst volum kan antakelig ikke være en profesjonell kjøttskjærer, markedsfører og matdistributør, vi er nødt til å delegere noen oppgaver til andre fagfolk.

Da er det nødvendig at fagfolkene finnes. Det er fagpersonens kunnskaper og håndverk som løfter maten vår opp fra «bare et stykke kjøtt» til et matråstoff du gleder deg til å tilberede for dine gjester.

Hvem vil ta fagbrev som slakter og kjøttskjærer, når landets største arbeidsgiver setter dem på døra? Hvilken faggruppe står for tur nå?