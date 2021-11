HANDLING NÅ: – Regjeringen bør og klimaminister Espen Barth Eide legge kvotehandel bort og sørge for at Norge tar sitt ansvar og handler i tråd med egeninteresse ved å nå sine klimamål gjennom reelle, nasjonale utslippskutt, skriver forfatterne.

Debatt

Vi MÅ klare klimamålene

Tiden for kreativ regnskapsføring av «utslippskutt» og forhandling er over. Nå er det bare handling som gjelder.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

TRULS GULLOWSEN, leder i Naturvernforbundet

ALED SILWYN FISHER, klimarådgiver i Naturvernforbundet

VG-kommentator Astrid Meland har rett i at Norges klimamål blir vanskelig å nå. Men det er tvilsomt at det er «minst like bra» for klima om Norge når sine klimamål gjennom kvotekjøp. Det ville ikke bare vært urettferdig og selvødeleggende, men også en svært usikker måte å kutte utslipp på, særlig under det nye globale kvotehandelssystemet Norge forhandlet frem på klimatoppmøtet i Glasgow.

Verden må mer eller mindre halvere utslipp innen 2030 for å ha størst sjanse til å unngå de meste katastrofale klimaendringene.

Men land har ikke like stort ansvar for klimakrisen. Det er totale utslipp siden den industrielle revolusjonen som forårsaker klimaendringene. Sammen står Europa, USA, Canada og Australia – et mindretall av land og mennesker – for nesten 60 prosent av verdens kumulative utslipp. Hele Afrika står for under 3 prosent.

Og det er fortsatt land i det globale Nord som har høyeste utslipp per innbygger. Norges utslipp per innbygger er 7,62 tonn CO₂. Selv etter enorm vekst, er Kinas 7,41 tonn og Indias bare 1,77 tonn.

Alle må bidra til den globale dugnaden. Men gitt denne historien, skal vi virkelig forvente at alle skal kutte like mye, særlig når ansvaret og skadene er så skeivt fordelt? Norge har ikke nådd et eneste klimamål – skal vi få lov til å ha samme utgangspunkt for 2030-klimamål som våre naboland, som allerede har kuttet utslipp og skal kutte enda mer?

Norge har et særskilt ansvar for å kutte utslipp. 55 prosent innen 2030 fra 1990-nivå bør anses som et minimum.

Å nå klimamål er også noe som er i vår egeninteresse.

Norge kan bli sittende igjen mens landene rundt oss utnytter mulighetene det grønne skiftet byr på. Lavutslippsproduksjon av varer og tjenester blir en viktig forutsetning for konkurransedyktighet fremover.

Vi utsetter oss selv for stadig større økonomiske risikoer av å fortsette som før. Olje- og gassproduksjon er ikke bare noe som eksporterer utslipp til innlandet; petroleumsnæringen er den største kilden til hjemlige utslipp. Samtidig har landene vi eksporterer til i Europa store planer for en grønn omstilling.

Den nye regjeringen i Tyskland ble denne uken enig om en regjeringsplattform som sikter på 80 prosent fornybar energi innen 2030. Cirka 45 prosent av Norges gasseksport gikk til førsteleveransepunkter i Tyskland i 2020.

Med EUs svært ambisiøse planer for redusert fossile importer, ser videre utvikling av petroleumsindustrien ut som et stadig mer risikabelt veddemål mot våre nabolands klimapolitikk – med økonomien og arbeidsplasser som innsats.

Mer grunnleggende, har kvotekjøp vist seg å være et svært upålitelig tiltak for utslippsreduksjoner.

Forskningen viser at kvotehandelssystemer er lite effektive – og mindre effektive enn tiltak som CO₂-avgifter.

Selvsagt er det forskjeller mellom kvotehandelssystemer. Europas system for kvotehandel (ETS) har tidligere hatt lite effekt på grunn av lave kvotepriser og overskudd av kvoter. Forhåpninger er større nå som systemet strammes inn og kvoteprisen øker, men land har måttet og vil måtte foreta andre tiltak for å nå klimamålene.

Uansett var det uansett ikke ETS, men global kvotehandel gjennom FNs systemer, som Norge avhengte av for å nå sine klimamål under Kyoto-protokollen. Disse handelsmekanismen ble notoriske for svært usikre utslippskutt, samt menneskerettighetsbrudd og ødeleggelser av naturen. De var lenge et hull i verdens klimaregime.

Dessverre har det nye kvotehandelssystemet under Parisavtalen – ferdigforhandlet i Glasgow, med Norge som forhandlingsleder (sammen med Singapore) – blitt fylt med smutthull som også kan undergrave den globale klimadugnaden.

Systemet tillater overføring av gamle kvoter fra Kyotoprotokollen. Disse gamle kvotene utgjør ikke nye utslippskutt, men vil se ut som det på papir. Det er kun kvoter registrert etter 2013 som blir tillatt – men 2013 var året kvotekjøp var størst. Det er muligens snakk om flere hundre millioner tonn med «utslippskutt» som kan overføres til det nye systemet, uten at ett eneste nytt tonn CO₂ blir kuttet (og gitt usikkerhetene i det gamle systemet, er det langt fra sikkert om disse kvotene opprinnelig representerte reelle utslippskutt).

Mens det sentrale FN-systemet ikke tillater dobbelttelling av kvoter, kan land inngå frivillige karbonmarkeder hvor dobbelttelling er tillatt. Sletting av kvoter (slik at antall kvoter i systemet reduseres og totale utslipp reduseres) blir minimal. Det sentrale FN-systemet for kvotehandel vil slette kun 2 prosent av kvoter for å unngå en-til-en «offsetting», men slik direkte offsetting uten sletting av kvoter er tillatt under frivillige systemer.

I tillegg til det enorme byråkratiet som trengs for verifisering av kvoter, gir alle disse smutthullene ikke bare rike selskaper og land enorme muligheter til grønnvasking gjennom «offsetting» av sine fortsatte utslipp – de kan i verste fall øke, heller enn kutte, utslipp gjennom kreativ regnskapsføring av falske «utslippskutt».

Mulighetene for offsetting øker ytterligere siden kvoter knyttet til utslippsopptak (ikke bare utslippskutt) er inkludert.

Flere detaljer må fortsatt forhandles over, men dette kan i verste fall tillate at selskaper og land kan kjøpe seg «utslippskutt» knyttet til treplanting og andre prosjekter som tar opp karbon. I tillegg til hvor lett slike «utslippskutt» kan reverseres (særlig gjennom økende klimaskader, som skogbrann), frykter mange i Sør at dette kan bli en form for «karbonkolonialisme», hvor «fattige» land blir redusert til øde steder til nytte for «rike» land i Nord som beslaglegger store områder for å unngå å møte sine klimaforpliktelser.

Vi skjønner at klimaminister Espen Barth Eide er fornøyd med å ha landet forhandlingene på kvotekjøp i Glasgow, men det betyr ikke at resultatet er bra for klimapolitikken – eller at Norge er nødt til å bruke systemet.

Nå bør regjeringen legge kvotehandel bort og sørge for at Norge tar sitt ansvar og handler i tråd med egeninteresse ved å nå sine klimamål gjennom reelle, nasjonale utslippskutt.

Tiden for kreativ regnskapsføring av «utslippskutt» og forhandling er over. Nå er det bare handling som gjelder.