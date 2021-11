Kommentar

Norge må holdes åpent

Av Shazia Majid

Statsminister Støre strammer inn, men stenger ikke ned. Og det er bra, for et stengt Norge hverken trenger eller tåler vi.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I alle fall ikke i skrivende stund. Til det vil kostnaden være mye større enn nytten. Det er en kostnad vi står dårligere rustet til å betale i dag enn vi gjorde i de to tidligere nedstengningene.

I dag er nervene tynnslitt – både for den jevne nordmann, særlig barn og unge, og for det norske næringslivet. Særlig den delen av næringslivet som har vært hardest rammet av pandemien – reiselivsbransjen, hotell- og restaurantnæringen og kulturbransjen.

Dette kan selvsagt snu om den nye coronavarianten, omikron, viser seg å være ikke bare mer smittsom, men også resistent mot de vaksinene vi har.

Da er nytten større enn kostnaden, selv om deler av næringslivet heller ikke da vil tåle enda en nedstengning. Og konsekvensene vil være kroken på døren for mange flere bedrifter. Kroken på døren blir det også om man lar en farlig variant løpe løpsk.

Akkurat nå er situasjonen den at vi har god vaksinedekning. Det gjør at de samfunnsmessige konsekvensene av stor smittespredning ikke er like store som de var før folk ble fullvaksinert.

INGEN NEDSTENGNING: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) skjerper corona-tiltakene for å avlaste sykehusene.

Riktig vei videre

Sykehusene er dog under press, det samme er helsepersonellet som merker den økte byrden av luftveisinfeksjoner i samfunnet. Andelen positive tester indikerer et svært høyt antall smittede i samfunnet.

Tatt det i betraktning er det svært få som havner på sykehus. Det er fordi vaksinene fungerer.

Tallet på alvorlig sykdom har vært forholdsvis stabilt de siste ukene. Vi har 250 corona-innlagte per i dag. Det er ikke et faretruende høyt antall covid-pasienter.

Problemet er det vedvarende presset på intensivavdelingene. Sykehusene trenger avlastning.

Derfor kommer nå en nasjonal anbefaling om munnbind på kollektivtrafikk, i taxi, i butikker og på kjøpesentre. Andre innstramminger er blant annet strengere regler for karantene- og isolasjon.

Støre lover i tillegg å tilby dose 3 til alle over 18 år innen påsken. Helsepersonellet med pasientkontakt har siden begynnelsen av november blitt prioritert i køen sammen med alle over 65 år.

Ryker julebordet, ryker økonomien

En aggressiv vaksinestrategi og ikke altfor inngripende tiltak er det vi trenger akkurat nå.

Ikke bare grunnet de sosiale fordelene et åpent samfunn innebærer. Men også fordi næringslivet generelt og de utsatte bransjene spesielt trenger at vi beveger på oss.

Om enn med munnbindet på. Næringslivet er mer eller mindre avhengig at vi deltar i samfunnslivet og bruker penger på julebord og konferanser.

For ryker julebordene, ryker nemlig mer enn hyggelige lag med kolleger og venner. Da ryker også omsetningen som skulle redde 2021. Og da ryker jobbene.

Det var ikke norske julebord verdens børser og oljemarkedet tenkte på da de raste sist fredag da nyheten om den nye virusvarianten sprakk. Men det handler om det samme. Hvor mye mer tåler næringslivet?

Svært lite om vi tar utgangspunktet i småpanikken som spredte seg på børsene verden over. Børsfallet var det verste i 2021. Det verste i Norge på over ett år.

I enkelte bransjer som blir direkte påvirket av pandemien, slik som reiselivsbransjen, var fallet tilsvarende krakket man opplevde 12. mars 2020.

Fallet og fremtiden

Når børser faller, fordufter milliarder i verdier. I bunn og grunn handler det om arbeidsplasser og lønningsposer.

Verdensmarkedene er svært nervøse. Det rår enorm usikkerhet som henger tett sammen med nyhetene om omikron. Men det er også optimisme å spore. Den reflekterer det vi nå ser i Norge. Nemlig at myndighetene ikke stenger ned samfunnet.

I tillegg forventes det at myndighetene ikke vil øke renten som planlagt, dersom økonomien ikke vokser som planlagt.

Og det er nærliggende å tro at den ikke vil gjøre i alle fall til det er avklart hvor farlig omikron er.

Reiselivsnæringen er allerede rammet, etter at flere land stengte grenser for utlendinger på fredag. Mens andre har innført strengere innreiseregler.

På med munnbindet!

Ved siste nedstengninger hadde bedriftene mer reserver å gå på. Nå er reservene tomme for de mest utsatte. Stenges butikken nå, vil den antagelig stenges for godt.

Derfor skal vi holde igjen på det kraftigste virkemiddelet. Vi må holde Norge så åpent som mulig – så lenge som overhodet mulig.

Samtidig skal vi seire over viruset. Og da må vaksinedosen inn og munnbindet på. Får vi satt mange nok doser og dekket mange nok neser og munner – trenger vi sannsynligvis ikke å gjøre mer.

Da kan vi gå på julebordet med god samvittighet. Og krysse fingrene for at omikron ikke kaster om på alt.