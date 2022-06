BØR UTREDES: – Representantene fra Ap, Høyre, Sp og Frp sa alle nei i presidentskapet (her ved stortingspresident Masud Gharahkhani). Men et flertall mot forslaget bør ikke bety at man avviser en fullskala utredning i fremtiden, mener kronikkforfatterne.

Paradoksal motstand mot lobbyregister

Stortingets presidentskap sa nylig nei et forslag om å utrede mulige modeller for lobbyregistre i Norge. Det er god grunn til å lure på hvorfor.

ELIN HAUGSGJERD ALLERN, professor, Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo

ADRIANA BUNEA, professor, Institutt for sammenlignende politikk, Universitetet i Bergen

VIBEKE WØIEN HANSEN, forsker 2, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

MAIKEN RØED, PhD i statsvitenskap, Lunds Universitet, Sverige

Lobbyisme er betegnelsen vi bruker på interessegruppers forsøk på å påvirke politiske beslutningsprosesser, i form av kontakt med beslutningstagere. Slik kontakt er legitimt og viktig for demokratiet. Interessegruppers spesialkunnskap kan bidra til at politikerne tar mer velinformerte beslutninger.

Men lobbyisme kan også være utfordrende for demokratiet, fordi gruppenes innspill kan komme i konflikt med velgernes ønsker.

I en del politiske systemer har man derfor etablert registre over interessegruppeaktivitet og møter mellom politikere og interessegrupper på de formelle politiske arenaene.

Målet er blant annet å bidra til å forhindre korrupsjon og styrke muligheten for å stille politikerne til ansvar.

Flere internasjonale organisasjoner som EU og OECD anbefaler etablering av lobbyregister, og vi finner slike blant annet i USA, EU og noen europeiske land.

I Norden og Norge har interessen for lobbyregulering imidlertid vært laber. Hva kan forklare paradokset at land som ellers scorer så høyt på åpenhet og lavt på korrupsjon motsetter seg innsyn i folkevalgtes møter med eksterne?

En ny studie av de nordiske landenes debatter om temaet foreslår at motstanden har med en «små land-mentalitet» å gjøre: at man er redd for at regulering skal svekke det politikere oppfatter som et velfungerende uformelt samarbeid med andre samfunnseliter.

På tvers av de nordiske landene legges det relativt lite vekt på ideen om at offentligheten fortjener full informasjon for å sikre åpenhet i beslutningsprosessene.

I Norge virker det som at et høyt tillitsnivå og eksisterende åpenhetstiltak gjør at lobbyregistrering sees på som overflødig av flertallet på Stortinget.

I den pågående beslutningsprosessen gjenfinner vi ideen om at vi allerede har tilstrekkelige tiltak, i tillegg til at flertallet i presidentskapet peker på at et register ville være «arbeidskrevende å håndtere».

Det betviler dessuten at et register vil føre til mer åpenhet og antyder at et register kan lede til at møtevirksomhet flyttes ut av Stortinget.

Stortingets presidentskap understreker at de har hatt en grundig gjennomgang av forslaget. Men får saken en så utførlig behandling som den fortjener i Norge?

I en tid da tilliten til norske politikere og partier er satt på harde prøver, er det viktigere enn noen gang å vurdere eksisterende ordninger med kritisk blikk. Tåler måten vi organiserer politikken på mer enn ideell oppførsel og «godværsdager»?

Forskning tyder på at politiske skandaler bidrar til å forklare om lobbylovgivning foreslås, men det går også an å være føre var.

Å innføre lobbyregister kan sees på som en måte å bekrefte den relativt sett sterke tilliten politikerne fortsatt nyter i Norge, ikke som en trussel mot den.

Det er også noen av de konkrete motargumentene som kan diskuteres.

For det første er det ikke sikkert at lobbyregistrering vil bidra til færre møter på Stortinget og i regjeringskontorene.

I systemer med lobbyregister bokføres omfattende kontakt mellom politikere og interessegrupper, og norske interesseorganisasjoner er selv aktive i Brussel. Registrering kan dessuten gjøre det lettere for organisasjonene å mobilisere når den vet hvilke andre organisasjoner som er aktive i ulike saker.

For det andre: Hvis vi snakker om registrering av hvilke interessegrupper som møter hvilke beslutningstagere om hva, så er ikke den administrative byrden nødvendigvis stor.

Et avansert system som det norske har trolig kapasitet, digitale verktøy og kunnskap til å innføre noe lignende som EU: registrering som gir relevant informasjon, men som synes «lett» nok til å ikke skape mye administrativt arbeid, forhindre organisasjoner fra enkel tilgang eller som griper direkte inn i politikernes arbeid.

I dag, 2. juni, skal forslaget om utredning av modeller for lobbyregister for parlament og regjering etter planen opp i Stortingets plenum. Det sannsynlige utfallet er at forslaget fra Venstres representanter blir avvist.

Representantene fra Ap, Høyre, Sp og Frp sa alle nei i presidentskapet. Men et flertall mot forslaget bør ikke bety at man avviser en fullskala utredning i fremtiden.

Partiers og interessegruppers virksomhet blir regulert i verdens demokratier gjennom for eksempel regler for pengebidrag til partier og lobbylovgivning.

I demokratiets navn bør man regelmessig vurdere slike ordninger. I likhet med flere norske organisasjoner innen medie- og kommunikasjonsbransjen, mener vi at tiden moden for å utrede muligheten for norske lobbyregistre.

Da kan forholdet til eksisterende tiltak og mulige problematiske sider ved registrering systematisk utforskes, med bidrag fra ulike fagmiljøer.