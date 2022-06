Kommentar

Også norske barn har ventet på rommet

Av Astrid Meland

TACOFREDAG: I Sverige ble det en stor sak da utlendinger fortalte om at de som barn ble sendt på rommet mens familien de besøkte spiste middag.

Svenskene får gjennomgå fordi de ikke serverer gjestene mat. Men det er ikke bare et svensk fenomen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Grådige! At det går an! Helt utrolig av svenskene! Reaksjonene har vært mange etter «swedengate».

Det handler om å være på besøk i svenske familier. Hvor gjestene – da primært barn – har opplevd å ikke få servert mat.

De har tvert imot måtte vente på rommet mens familien spiste middag.

SULTNE BARN: Også i Norge forteller VGs lesere at de særlig som barn har opplevd å ikke få servert mat når de har vært på besøk hos andre familier.

Det var et anonymt innlegg på Reddit som startet det hele. Utlendinger i Sverige fortalte om manglende frokost etter overnatting.

Swedengate ble en internasjonal sak. Og det var festlig å finne noe dårlig i den selvfornøyde kulturen.

Eksperter ble kalt inn for å uttale seg. Noen tok påstanden som en fornærmelse, og avviste det hele som en misforståelse.

Vi fikk høre om den nordiske gjestfriheten, hvor dugnad, samarbeid og det å servere mat alltid har vært viktig.

Men da VG omtalte saken, svarte en god del av våre lesere at de hadde opplevd det samme, særlig som barn.

Det var frivillig å svare. Spørsmålet var litt ledende. Men uansett:

70 prosent svarte at de har vært gjest hos noen uten å ha blitt bedt på middag. Rundt 45 000 har svart på undersøkelsen så langt.

Bare ni prosent klikket av på svaralternativet «Nei, men jeg har ikke forventet det heller».

Swedengate? Det kunne like gjerne vært Norwaygate.

Norske barn har utvilsomt ventet på rommet mens vertsfamilien har spist middag.

Etter swedengate begynte det i alle fall å demre for meg. Dette skjedde da også i min barndom.

Jeg har aldri problematisert det. Det føltes nok naturlig. Jeg bodde i byggefelt. Saken var nok ofte at enten skulle jeg spise eller så hadde jeg spist.

STRAKS MIDTSOMMER: I Sverige får vi tro barna får både får kjøttboller og sild, om de vil.

I det siste har jeg spurt folk jeg har møtt på min vei om dette. Og det er kommet frem mye rart.

Barn som bodde i utkanten, forteller at de husker at de ikke fikk mat når de var på besøk hos unger i boligfelt etter skolen!

På kvelden fikk mor og far en sulten unge hjem.

Og det er jo helt utrolig! Hva kan forklaringen være?

Noen mener det dreide seg om gjerrige foreldre. Andre tror boligfeltenes mødre hadde så mange barn på besøk, at de ikke kunne servere alle.

Eller var det kanskje uhøflig å gi andre barn mat?

«Skikk og Bruk» (1960) kan tyde på det siste. Her står det: «Man skal ikke gi naboens barn penger, mat eller slikkerier uten at man er helt sikker på at foreldrene deres samtykker.»

Boken slår fast at mange foreldre strengt holder på at barna skal spise ved de faste måltidene og ikke mellom måltidene.

I dag virker det som både norske og svenske barn får mat når de er på besøk hos venner.

En forsikring om at det er greit, er bare en tekstmelding unna.

Engstelsen for å fornærme naboen ved å fôre barna, er nok også mindre. Normene er løsere.

I DAG FÅR NOK DE FLESTE MAT PÅ BESØK: Både svensker og nordmenn forteller at barna deres slipper å gå sultne på besøk.

Kanskje var folk så «høflig» den gang, at de i praksis ble uhøflige? Eller betydde bare ikke barn like mye? Kanskje var årsaken den nordiske, velkjente kulden, A4-higen og fokuset på kjernefamilien?

For det er jo en kjensgjerning, folk er mer gjestfrie i land utenfor Norden.

Mange har vel blitt stappet full av mat på besøk i utlandet.

Det kan ha noe med mat som statussymbol å gjøre.

I Norden hvor «alle» har råd til mat, er det ikke like flaut om folk ikke er helt mette når de sier farvel.

Et annet problem synes å være at når nordmenn inviterer til fest, da skal maten være gourmet, flatene steriliserte og husk bordkort.

Og det er det jo ingen som orker hver dag.

Så det er mulig vi bør skjerpe oss.

Rett og slett vaske mindre. Og slaske mer.

Da orker vi å ha flere gjester.

Et fint sted å begynne å øve, er nettopp på barn. De legger sjelden merke til rot.

Og best av alt: De vil aldri ønske seg at en tredel av tallerkenen skal være dekket av grønnsaker.