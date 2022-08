NYTT REGELVERK: – Forhåpningen er at de nye reglene skal gjøre trafikken tryggere for alle. Regelen er veldig enkel: Ikke kjør elsparkesykkel om du har drukket alkohol, skriver innleggsforfatteren.

Debatt

Nei, reglene er ikke for strenge

Vi skal jobbe hver dag for at det nye regelverket skal bringe nulltoleransen man har for alkohol i bil, til også å gjelde på elsparkesykkel.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

EIVIND WINDINGSTAD STENSRUD, kommunikasjonsrådgiver Ung i trafikken – ingen venner å miste

Den 15. juni fikk man et nytt regelverk hvor elsparkesykkelen ble omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn». Endringen medførte blant annet en promillegrense på 0,2, hjelmpåbud for de under 15 år, og aldersgrense på 12 år.

Dette nye regelverket har den siste tiden vært gjenstand for en del strenge domsavsigelser. Spesielt to dommer er blitt trukket fram.

Først fikk en 24-åring fra Trøndelag 59.000kr i bot, 18 dagers betinget fengsel og førerkortbeslag i 18 måneder etter å ha ført elsparkesykkel med 1,65 i promille. I Bergen ble en 18 år gammel mann dømt til 15 dagers betinget fengsel, 10.000 kroner i bot og tap av førerkort i 15 måneder, for å ha gjort den samme handlingen med en promille på 0,96.

Ved første øyekast kan dette virke strengt, og det har flere tatt til orde for. Kritikken den siste tiden har gått på at regelverket har gitt dommer med svært alvorlige konsekvenser for unge menneskers liv, fordi unge bør få være unge. Vi er enige i at unge skal få være unge. Vi har alltid vært positive til bruken av elsparkesykkel, selv om vi lenge har jobbet for et regelverk. Vår kjepphest har alltid vært at bruken skal være trygg og forsvarlig.

Det fremmes også at ressursbruken er unødvendig og at politiet har viktigere ting fore. Er offentlige ressurser best brukt på håndheving av et regelverk for elsparkesykkel, eller er de best brukt på legevakt og gjenopptrening? Denne kritikken blir nemlig fort tragikomisk om man tenker tilbake til våren og sommeren for et år siden.

I juni måned i fjor, hadde man gjennomsnittlig 14 ulykker med elsparkesykkel hver dag. Oslo skadelegevakt oppga at rundt 40 prosent av brukerne som skadet seg var alkoholpåvirket. Flere av skadene var potensielt dødelige hodeskader, men de fleste var skader mot ansikt og overkropp.

Frustrasjonen mot sparkesyklene førte etter hvert til at mange ville fjerne de permanent. Motstanden toppet seg mot det nye fremkomstmiddelet da enkelte valgte å malte over QR-koden for «desarmere» de i protest. Andre reagerte med å kaste doningene i Akerselva.

Overlege ved Oslo skadelegevakt, Henrik Siverts, uttalte at «Vi har vel ingen enkeltaktivitet per nå, som klarer å lage like mange skader som elsparkesykler». Oslo skadelegevakt måtte begynne å bemanne opp i helgene og om natten, som et resultat. Elsparkesykkelbruken var blitt et samfunnsproblem.

Litt over et år senere står vi her, med et nytt regelverk på plass. Denne gangen rettes kritikken mot at tiltakene er for strenge. Ved å kritisere en promillegrense vil si at man i større grad åpner for promillekjøring.

Vil vi det? Mange av skadene kunne potensielt vært dødelige, og uten promille kunne de potensielt vært unngått. Dette legitimerer regelverkets eksistens.

Mange tenker at skadepotensialet ved kollisjon på elsparkesykkel er mindre omfattende enn i bil. Det er i formildende retning lagt vekt på dette i dommene. Noe av det viktigste ved lovverket, er at straffen skal virke så avskrekkende at folk flest vil avstå fra å kjøre ruspåvirket.

Det nye regelverket vil det ta tid for alle å tilpasse seg, og innimellom må dessverre noen kjenne regelverket på kroppen for at andre skal lære av det. Forhåpningen er likevel at de nye reglene skal gjøre trafikken tryggere for alle. Regelen er veldig enkel; ikke kjør elsparkesykkel om du har drukket alkohol.

Vi i Ung i trafikken skal jobbe hver dag for at det nye regelverket skal bringe nulltoleransen man har for alkohol i bil, til også å gjelde på elsparkesykkel.

Vi har ingen å miste.