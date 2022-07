Kommentar

Hva tenker Lise Klaveness nå?

DILEMMA: Lise Klaveness var med på å forlenge Martin Sjögrens kontrakt da hun var toppfotballsjef. Som ny fotballpresident kan hun bli tvunget til å vurdere treneren på nytt om ikke Norge hever seg i løpet av fotball-EM. Dette bildet er fra 2019.

BRIGHTON (VG) Mye skal gå riktig de neste dagene dersom ikke Martin Sjögrens jobb blir et tema når EM er over.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Og hva tenker egentlig fotballpresident Lise Klaveness nå?

Det er bare ti måneder siden hun var toppfotballsjef og forklarte overfor NRK hvorfor Sjögrens kontrakt ble forlenget over VM neste sommer:

«Martin har kontrakt til etter EM, og når vi kommer til EM så er det to runder igjen av VM-kvaliken. Vi ser disse i sammenheng, slik at det er samme landslagssjef som går inn i et mesterskap som også fullfører VM-kvaliken.»

Muligens en logisk tanke den gangen, men tidenes største tap gjør noe med logikken. Dette nederlaget var så dramatisk og opprivende for norsk fotball at Klaveness & Co. plutselig har fått veldig mye mer å gruble på.

Akkurat nå er det ikke åpenbart å «se de to mesterskapene i en sammenheng», men det er til å forstå at ingen i NFF vil snakke om Sjögrens jobb nå, midt i EM.

Nå handler alt om å prøve å riste av seg 0–8, og under onsdagens gjennomkjøring, på et fantastisk gressteppe på Brightons treningsanlegg, virket det i hvert fall som latteren var tilbake i leiren.

Det gjaldt Martin Sjögren også, han som nærmest hvisket svarene på pressekonferansen etter sin verste dag som trener og som fortsatt så rystet ut dagen etter.

Nå smilte han igjen, men han vet at han har dårlig tid. Etter fem og et halvt år som norsk landslagssjef må Sjögren løse et par store oppgaver i løpet av få dager:

I HUMØR IGJEN: Landslaget gjør seg klar til trening utenfor Brighton. Fra venstre: Ingrid Syrstad Engen, Karina Sævik, Guro Reiten, Synne Skinnes Hansen, Vilde Bøe Risa, Amalie Eikeland og Ada Hegerberg.

Nummer én er å sørge for at Norge slår Østerrike på fredag og tar seg videre til kvartfinalen. I utgangspunktet en overkommelig oppgave, men presset på laget har økt voldsomt, så det norske favorittstempelet har minket betraktelig og vanligvis godt organiserte Østerrike er fornøyd med uavgjort.

Nummer to er å levere en solid kvartfinale mot formidable Tyskland, et lag som har holdt «England-klasse» og vel så det så langt i EM: 4-0 over Danmark, 2-0 over Spania, allerede gruppevinner, et enormt trykk i spillet og herlige offensive kombinasjoner. Litt som England.

Det føles som det knapt kunne blitt en verre motstander dersom Norge kommer seg videre, et tysk lag som har slått Norge 4–0 og 3–1 i henholdsvis Algarve Cup og en privatkamp de siste to årene.

Men man kan selvsagt se det på en annen måte: Dette er den ultimate testen for Sjögren, dersom han skal klare å overbevise NFF om at han fremdeles har noe å tilføre som landslagssjef.

Hans grunnleggende filosofi er offensiv fotball, de arkene kan kastes foran en Tyskland-kamp. Den offensive fotballen Norge har drevet med mot tidvis meget svak kvalikmotstand har null verdi, og det må klekkes ut en defensiv grunnmur som ikke slår sprekker etter ti minutter og bare raser sammen etter det.

SVARTE FOR SEG: Martin Sjögren på pressetreffet dagen etter England-tapet. Helt til venstre en av hans sterkeste kritikere, TV2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

Lykkes ikke dét, er det nesten umulig å se for seg at svensken fortsatt har tilliten som trengs, frem mot og i VM neste sommer.

Da har han ledet Norge i tre mesterskap, røket i to gruppespill og gått til en VM-kvartfinale som endte med stortap, et tap som også gjorde at det ikke ble noe OL i Tokyo, et uttalt mål da han startet.

I tillegg har Norge røket på sine to verste tap noen gang i løpet av de siste året: 0–7 mot Nederland i fjor sommer og 0–8 mot England.

Den fasiten vil være for dårlig. SÅ lange tidsperspektiver kan ikke en landslagssjef ha, uten synlige tegn til å komme seg videre.

FØLGER EM: Trond Johannessen.

Dagen etter England-fornedrelsen ble Sjögren spurt om han har vurdert jobben sin som landslagssjef. På en gressflekk utenfor East Sussex National Hotel, Golf & Spa, snaut tre kvarter i bil fra Brighton, svarte han: «Nei, og det er ikke opp til meg å avgjøre».

Det har han rett i.

«Tar vi oss videre, vil ikke dette 0-8-tapet ha så stor betydning», la han til.

Det er han nok ikke rett i.

Det trengs nok mer enn å gå til kvartfinalen for at det tapet ikke kan få stor betydning.