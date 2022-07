LADEBILER: – Se for deg sommerutfarten. SAS streiker, sola steiker, og du venter i bilen for å lade. Foran deg er det en kø av landets mer eller mindre ferske elbileiere. Se så for deg den samme køen, men med fem ekstra elektriske lastebiler per ladeuttak, skriver kronikkforfatteren.

Unngå ladekaos!

Foreløpig finnes det ikke en eneste kommersiell hurtiglader for tunge kjøretøyer i Norge. Dersom ikke staten griper fatt i dette med full tyngde, kommer dette ikke bare til å lamme ferieutfarten, men samfunnet som en helhet.

GEIR A. MO, Administrerende direktør, Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Se for deg sommerutfarten. SAS streiker, sola steiker, og du venter i bilen for å lade.

Foran deg er det en kø av landets mer eller mindre ferske elbileiere. Se så for deg den samme køen, men med fem ekstra elektriske lastebiler per ladeuttak.

Da må du regne med noen timer ekstra for å komme deg frem til hytta.

Dette kan fort bli en realitet dersom vi skal fornye lastebilparken med elbiler i tråd med regjeringens mål, og de ikke følger opp med nødvendig ladeinfrastruktur for tunge kjøretøyer langs det norske veinettet.

Transportøkonomisk institutt anslo i 2018 at godstransport på vei skal øke med nesten femti prosent frem mot 2050.

Samtidig er myndighetenes mål at femti prosent av nye lastebiler skal være fossilfrie innen 2030.

Disse kommer til å måtte bruke de samme ladepunktene som folk som skal på ferie, besøke venner eller er på vei til jobb. Det sier seg selv at det kommer til å bli komplett ladekaos.

Foreløpig finnes det ikke en eneste kommersiell hurtiglader for tunge kjøretøyer i Norge. Planene for utbygging er og forblir planer.

Dersom ikke staten griper fatt i dette med full tyngde, kommer dette ikke bare til å lamme ferieutfarten, men samfunnet som en helhet.

Alt vi kjøper har på ett eller annet tidspunkt vært om bord i en lastebil. Uten lastebilen tar det ikke mange dager før vi har tomme butikkhyller og søppel som hoper seg opp i gatene.

Uten nok ladestasjoner for tungbiltransporten frykter vi at det kan gå på samfunnssikkerheten løs, dersom næringen skal tvinges over på elektriske lastebiler for raskt. Det holder heller ikke å bygge nok ladestasjoner til dagens behov, det må bygges for alle el-lastebilene som snart er på veien, noe som kommer til å kreve stort areal langs veinettet.

Vi har i lang tid på pekt at veiene må dimensjoneres for nok plass til både ladestasjon og hvileplasser.

Arbeidet som gjøres i dag er langt fra godt nok, og er dessverre et hinder for hele transportnæringen i å investere i elektriske lastebiler.

NLF støtter målet for en bærekraftig transportsektor, og jobber aktivt for å kutte utslipp. Våre bedrifter vil bestille batterielektriske lastebiler når teknologien er teknisk og økonomisk moden – og når ladeinfrastrukturen er på plass.

Våre bedrifter kan imidlertid ikke bestille batterielektriske lastebiler dersom ikke nødvendig infrastruktur er på plass.

Det handler om nok strøm på rett sted til rett tid, og nok hurtigladere som kjør at sjåførene kan lade lastebilene sine innenfor den pausen de har. I motsetning til personbilsjåfører kan ikke tungbilsjåfører stå i kø for å lade. Da bryter de bestemmelser om kjøre- og hviletid.

Det er et enormt arbeid med svære investeringer som skal på plass før transportnæringen kan gå over til batterielektriske lastebiler for å kutte CO 2 utslipp.

2030-målet synes etter min vurdering langt fra realistisk.

Næringen ønsker imidlertid å være i fremste rekke i det grønne skiftet. Vi har derfor foreslått en alternativ vei for å kutte utslipp.

La transportnæringen bruke syntetisk biodrivstoff uten avgifter. La

oss utnytte kapasiteten på lastebilene slik at vi kan frakte mer gods for mindre drivstoff pr. tonn.

Disse to tiltakene alene kan kutte omtrent alt CO₂ utslipp under transporten –uten store og dyre investeringer.

Det eneste vi trenger er politisk handlekraft.