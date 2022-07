GENERASJON Z: – Vi tilhører alle den svake og vanskeligstilte gruppen i løpet av livet, skriver kronikkforfatteren.

Civitas forakt for svakhet

Å dele inn samfunnet i generasjoner er i seg selv en komplisert øvelse. Å dele samfunnet inn i «de svake og vanskeligstilte» og «vi andre» er enda vanskeligere.

EIVIND TRÆDAL, Gruppeleder Oslo MDG

Aslak Versto Storsletten, historiker og rådgiver i Civita, hamrer løs på «generasjon Z» i VG fredag 15. juni.

Ifølge Storsletten bør vi forstå problemene blant dagens ungdom gjennom filosofen Friedrich Nietzsche, og hans begrep om «slavemoral», som «favoriserer de svake og de vanskeligstilte».

Denne typen moral er ikke bra, ifølge Storsletten, fordi «Når de svake og de vanskeligstiltes verdier blir universelle, skaper det universell middelmådighet».

Jeg har lest en del Nietzsche i mine yngre dager. Det er jo særlig unge menn som blir begeistret for ham.

Mye kan sies både om hva han skreiv og hvordan han har blitt brukt og misbrukt, men ideene om at solidaritet med svake og vanskeligstilte er en farlig «slavemoral» hører hjemme på historiens skraphaug.

Med fare for å «hitle» debatten så er det nødvendig å minne om at nettopp Nietzsche ble brukt (eller misbrukt, vil mange si) av noen av det 20. århundrets farligste politiske bevegelser, som nazistene.

Den grunnleggende forakten for svakhet som kan utledes av denne moralfilosofien står i skarp kontrast til det sosialdemokratiske og, tross alt, velsmurte norske samfunnet vi lever i.

Å dele inn samfunnet i generasjoner er i seg selv en komplisert øvelse, å dele samfunnet inn i «de svake og vanskeligstilte» og «vi andre» er enda vanskeligere.

Det er ikke lett å forstå hva Storsletten mener er «de svake og vanskeligstiltes verdier», og hvordan de står i kontrast til de sterke og veltilpassedes verdier.

Vi tilhører alle den svake og vanskeligstilte gruppen i løpet av livet.

Når vi er barn er vi svake. Når vi er syke trenger vi hjelp. Når vi blir gamle trenger vi omsorg.

Det er jo nettopp derfor verdien av å vise hensyn, solidaritet og jobbe for likestilling er universelle, fordi samfunnet ikke er delt inn i «de svake og vanskeligstilte», og alle andre.

Derfor er kanskje også forakt for svakhet noe som først og fremst er fremtredende hos unge menn som ennå ikke har fått seg en nesestyver av livet, men som gladelig belærer andre om hvordan de skal takle det.

Den typen unge menn som liker å sitere «Fight club» og lese Nietzsche.

Det er mange som har gått seg vill med hans moralske kompass.