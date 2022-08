Kommentar

Juridisk frontkollisjon

BESTRIDER SKATTEKRAV: Stortingets administrasjon mener Skatteetaten har opptrådt villedende og mener stortingsrepresentantene som har fått ekstraskatt bør slippe. Bildet viser stortingspresident Masud Gharahkhani.

Stortinget og Statsministerens kontor står på for å stoppe Skatteetatens skattekrav.

På Stortinget har en rekke politikere fått krav om å punge ut mer skatt. De har hatt fått gratis pendlerbolig i Oslo som de ikke har skattet av.

Det samme er tilfellet på regjeringshold.

Men i to ulike brev sendt Skatteetaten mandag, bestrider både Stortingets administrasjon og Statsministerens kontor kravene.

De er uenig i Skatteetatens tolkning av reglene. Og ordbruken er ikke nådig. Stortinget skriver om Skatteetatens «mangelfulle veiledning gjennom flere år» og mener de har opptrådt «villedende».

SMK mener de fikk beskjed om at alt var greit. Og at de ikke har blitt informert om den nye tolkningen.

De har arbeidsgiveransvar for flere som helt sikkert er sure.

Hos Skatteetaten er de nok heller ikke blide for disse brevene.

Og den juridiske krangelen vil fortsette.

EN REKKE SKATTEKRAV: De siste fire årene har mange politikere bodd i bolig i Oslo uten å skatte av det, noe Skatteetaten mener de skulle gjort.

Det de krangler om, er hva «merkostnader» av å bo i pendlerbolig egentlig er. Det trengs nemlig for å få skattefri pendlerbolig.

Partene klarer ikke engang å bli enge om forståelsen av ordet «mer».

Er det bare mer enn null kostnader? Eller må kostnadene være slik at du for eksempel betaler full leie der du bor utenfor Oslo? Det siste mener Skatteetaten.

Pendlerbolig-saken er en pinlig affære for politikerne. Det er mange som har holdt skattekravene sine hemmelig. De fleste ønsker ikke å snakke om det.

Og det forstår man jo.

Flere av sakene fremstår som utspekulerte tilpasninger for å slippe skatt.

Og det altså fra politikere som vedtar lovverket. Som de ikke klarer å følge selv.

Folk rundt om i Norge som har fått skattekrav, har antagelig liten forståelse her. For dem er det ingen nåde. Også selv om de har fått feil råd.

I denne saken derimot, har politikerne juristene til Stortinget og kontoret til Støre i ryggen som kjemper for at de skal få slippe ekstra skatt.

Politikerne vet jo dessuten godt at de er i en privilegert posisjon, med god lønn og bolig i Oslo.

Så er det nok stor forskjell på sakene. Detaljer om hver enkelt person får vi ikke vite i brevene. Mange av opplysningene er sladdet.

Men en del vet vi fra avsløringer i mediene.

For eksempel er det klart for alle at KrFs Kjell Ingolf Ropstad folkeregistrerte seg på gutterommet hos foreldrene utelukkende for å slippe skatt.

Men andre har fått beskjed om at de har gjort ting rett. Som Anette Trettebergstuen. Og likevel altså, har hun fått et skattekrav i posten.

Det er forståelig at det for noen føles urettferdig. Mens andre nok godt vet at de har vært sleipe.

Dette er ikke over ennå.

Skatteetaten skal nå lese brevene de har fått og lande på en konklusjon. Om de står på skattekravene, kan enkeltpersoner eventuelt vurdere rettssak.

Men det vil nok ikke ta seg særlig godt ut. Og dessuten er det overordnede problemet ikke løst.

For det alle disse sakene illustrerer, er behovet for å rydde opp i dette tåkete regelverket.

Om ikke engang Norges smarteste jurister klarer å bli enige om pendlerreglene, må det være umulig for vanlige folk.

Og folk flest har hverken statsministerens kontor eller stortingspresident til å hjelpe seg om de gjør feil.