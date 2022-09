ROVDYRFIENDTLIG: – I Norge har det blitt slik at flertallet av politikerne anser bestandsmålet som et nøyaktig anslag på hvor mange rovdyr som skal bli født hvert år. Det står også i Hurdalsplattformen til Ap/Sp-regjeringen. Et slikt forvaltningsmål er uttrykk for vår hang til å kontrollere og detaljstyre naturen – og nedkjempe rovdyrene, skriver kronikkforfatteren.

Ut og skyte ulv

Det er litt av hvert å lære av å se nærmere på vårt forhold til ulv. For noen er det enkel matematikk: Et nytt ulvekull betyr at nok en ulveflokk må skytes.

MORTEN TØNNESSEN, professor i filosofi, Universitetet i Stavanger og medforfatter av boken «Ulvetider – Rovdyret som splitter Norge»

Ulven er et uvanlig symbolladet dyr, som engasjerer mer enn de fleste andre dyr. Den har kommet til å representere viktige holdninger til dyr og natur, både blant dem som ønsker mer naturvern, og blant dem som hovedsakelig har et bruksforhold til naturen og de ressursene den byr på.

Konflikten om ulv i Norge har bare vokst seg kraftigere over tid.

Nylig ble det meldt om et nytt ulvekull i Østmarka. Det tok ikke lang tid før noen tok til orde for at dette måtte bety at en ekstra ulveflokk må skytes til neste jaktsesong, slik at antallet ulv kan holdes på rett nivå.

En kan spørre seg hvordan folk hadde reagert om det samme hadde blitt sagt om tigre eller elefanter.

Det ville vi antagelig ha reagert sterkt på, og mange ville nok ha regnet det som en barbarisk holdning til naturmangfold. Kan det tenkes at det er vi nordmenn som opptrer barbarisk – det vil si grusomt og usivilisert?

At vi har for mange ulv i Norge og at mange ulv derfor bør skytes er en vanlig holdning i Norge. Det mest oppsiktsvekkende er ikke at et betydelig mindretall av den norske befolkningen mener dette, men at flertallet av norske politikere har gått inn for en lignende linje.

Som følge av dette skytes det ulv i så stort omfang her i landet at veksten i den norskregistrerte ulvebestanden har blitt bremset betydelig.

Antall ulver i Norge har vokst over de siste 25 årene. Teller vi med ulv i grenserevir rundt svenskegrensen, har det de siste årene vært snakk om i overkant av 100 ulver.

TAS UT: – De siste fem årene har i alt 148 ulv omkommet i Norge, hvorav de aller fleste ble skutt og drept. Konsekvensen av dette er at ulver flest ikke får etablert seg eller bli gamle, skriver kronikkforfatteren.

I en normalsituasjon uten stadige statlig sanksjonerte skytekampanjer ville bestanden de siste to-tre tiårene ha vokst til å bli flere ganger større enn det den er i dag, siden ulven er et dyr som formerer seg raskt. Og likevel ville vi ha vært et lite stykke unna et naturlig antall ulv i Norge.

Da snakker vi om kanskje et par-tre tusen ulver. Det har vi ikke hatt på et par hundre år.

I jaktåret 2021-22 ble ifølge Statistisk Sentralbyrå 38 ulver registrert drept ved skyting eller omkommet på annen måte. Annen dødsmåte enn ved skyting er sjelden og dreier seg vanligvis om påkjørsel av tog eller bil.

38 ulver er en betydelig andel av den norske ulvebestanden. Og andelen som skytes er enda høyere om vi tar i betraktning at ulv i grenserevir vanligvis ikke blir gjenstand for jakt eller annen felling.

Mens det sist overvåkingssesong var 125–129 ulver i Norge inkludert i grenserevir som delvis ligger i Sverige, var det kun 51–52 ulver med hele reviret på norsk side av grensen.

De siste fem årene har i alt 148 ulv omkommet i Norge, hvorav de aller fleste ble skutt og drept.

Konsekvensen av dette er at ulver flest ikke får etablert seg eller bli gamle. Dermed får de heller ikke noen særlig anledning til å fremvise naturlig atferd. Selv når de blir stedfaste og livnærer seg kun på vilt – noe som gjelder flertallet av ulver – blir de oftest skutt etter en tid.

«Problemulvene» skytes raskest, men også ulvene som ikke gjør beitedyr fortred skytes nærmest på rutine.

Påstander om at vi har «for mange» ulv i Norge begrunnes oftest med henvisning til det norske bestandsmålet for ynglende ulv, som sier at vi skal ha 4–6 ulvekull per år i Norge.

At vi overhodet har slike tallfestede mål for hvor mange ulvekull og unger av andre rovpattedyr som skal bli født her i landet er uttrykk for et problematisk natursyn.

I Norge har det blitt slik at flertallet av politikerne anser bestandsmålet som et nøyaktig anslag på hvor mange rovdyr som skal bli født hvert år. Det står også i Hurdalsplattformen til Ap/Sp-regjeringen.

Et slikt forvaltningsmål er uttrykk for vår hang til å kontrollere og detaljstyre naturen – og nedkjempe rovdyrene.

Vi har lang tradisjon for å nedkjempe de store rovpattedyrene. Det var for en stor del en eksplisitt politisk agenda om å utrydde rovdyrene som tidligere drev dem til utryddelse også her i landet. Ulven ble utryddet i de fleste land i Europa.

Men så vandret de altså tilbake, fra steder hvor de hadde overlevd. Og vernetanken fikk en ny sjanse, i vår tid.

Norsk ulveforvaltning har flere lite konstruktive trekk, inkludert tanken om at ulven skal holde seg i en egen «ulvesone» som kun omfatter noen få prosent av Norges areal, til tross for at mesteparten av landet er egnet som habitat for ulven.

Nå befinner ulveforvaltningen seg også i en juridisk hengemyr, etter at NOAH i to omganger har fått rettens medhold i at fellingen av Letjenna-flokken innenfor ulvesonen var ulovlig.

Dessverre er det så langt ingen tegn til at politikernes reaksjon på signalene fra rettsvesenet blir å reflektere over hvorfor vi skyter så mange ulv her i landet at ulven ikke får sjansen til å leve et naturlig liv.