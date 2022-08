SOSIALPOLITIKK: – Sosialdepartementet er nedlagt, men de sosiale problemene øker, mener kronikkforfatteren.

Vi må få en egen sosialminister igjen

De sosiale problemene øker. I Norge vokser én av ti barn opp i fattigdom. Likevel mangler vi en helhetlig sosialpolitikk. Nå trenger vi en egen sosialminister igjen.

MIMMI KVISVIK, forbundsleder i Fellesorganisasjonen (FO)

Før ble sosiale problemer overlatt til hver enkelt familie. Det var ikke noe vi som samfunn var opptatte av. Heldigvis endret det seg når Norge skulle bygges på 1900-tallet. Vi opprettet et eget sosialdepartement og folketrygden ble bygget ut for å sikre alle et verdig liv.

Den norske velferdsstaten er noe vi er spesielt stolte av, men den er ikke kommet av seg selv.

For femti år siden sa statsminister Trygve Bratteli at «sosialpolitikken må integreres i all samfunnsmessig aktivitet». Dette er ikke lenger den rådende tanken i norsk politikk.

Sosialdepartementet er nedlagt, men de sosiale problemene øker. I Norge vokser 115 000 barn opp i fattigdom. Dette er alvorlig.

Før sommeren lanserte FO sin egen rapport om de sosiale konsekvensene av koronapandemien. Det er nemlig de som har det vanskelig fra før, som får det verst i krisetid.

Konklusjonen er tydelig: sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger. Dette blir ofte glemt på vei ut av krisen og når vi tar hverdagen tilbake. For mange var nettopp hverdagen en krise.

Sosialpolitikken angår blant annet skole, barnevern, rusomsorg, bolig, kultur, Nav og helse, men dette er i dag fordelt på syv forskjellige departement. Da er det ikke rart at den helhetlige sosialpolitikken forsvinner.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og organiserer ansatte i alle de sosiale tjenestene. Tilbakemeldingen fra medlemmene våre er tydelige. Tjenestene må samarbeide for at vi skal klare å løse og forebygge mot sosiale problemer. Det gjør de ikke godt nok i dag.

Derfor tar FO til orde for å gjenopprette stillingen som sosialminister. Dette er også ett av forslagene i Agenda-notatet «Nye muligheter for sosialpolitikken».

En dedikert sosialminister kan koordinere fagdepartementene og sørge for en helhetlig sosialpolitikk.

Likevel må vi ta grep nå, for at de sosiale problemene ikke skal bli for store. Over halvparten av barna som vokser opp i fattigdom, lever i familier som mottar halvparten av inntekten sin gjennom offentlige overføringer.

Det betyr at det til syvende og sist er politikerne som bestemmer hvor mye de har å leve på. Vi i FO vil øke de veiledende satsene for økonomisk sosialhjelp, slik at barnefamilier ikke blir låst nede i fattigdom. Mange faller mellom flere stoler i hjelpeapparatet, slik at de ikke får den hjelpen de trenger.

Fra og med 1. august skal alle kommuner ha en barnekoordinator, for å sikre bedre samarbeid mellom velferdstjenester som jobber med barn og ungdom.

Dette er et viktig tiltak, men vi savner den helhetlige koordineringen på flere områder. I rapporten vår anbefaler FO en tilsvarende samordning på tvers av hele det sosiale politikkområdet.

For å sikre godt samarbeid, trenger vi nok ansatte i velferdsstaten med sosialfaglig kompetanse.

I Nav ser vi at sosialarbeidere utgjør en stadig mindre gruppe, det samme gjør de i helsevesenet og skolesektoren. Samtidig mangler Kommune-Norge over 20 000 vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming. Også dette er et politisk ansvar.

Vi kan ikke akseptere at de sosiale problemene øker og at barn vokser opp i fattigdom. Var det ikke nå det skulle være vanlige folks tur?