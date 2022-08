Leder

Vi må forberede oss bedre

Vi blir like overrasket. Hver gang. Hvorfor er det så vanskelig å se for seg at vi en dag kan bli rammet av en stor krise?

Debatten om beredskap kommer opp når noe har skjedd. Resten av året vies hverken energiforsyning, matsikkerhet, blålysetater eller beredskapslagre samme oppmerksomhet.

Føre var-prinsippet synes å ha samme status på politiske beslutningsnivåer som vedlikehold av eksisterende infrastruktur og ivaretakelse av offentlig bygg.

I Aftenposten diskuterer eksperter vitsen med beredskapslagring av matkorn, og slår hverandre i hodet med rapporter fra henholdsvis 2013 og 2014. Den ene bidro til beslutningsgrunnlaget da Solberg-regjeringen for to år siden avviste Stortingets krav om å gjenopprette beredskapslager for korn i Norge.

«En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over noe tid blir ikke sett på som realistisk», het det fra myndighetene den gang.

Sommeren 2022 ser det annerledes ut. Vi har ferske erfaringer fra pandemi, krig og klimaendringer. Fortsatt mangler mangt i butikkhyllene på grunn av coronaen. Leveringstiden på varer og komponenter er ennå ikke hentet inn.

I Ukraina truer Putins invasjonskrig verdens kornkammer. Grøderik jord og gunstig klima gjør at Ukrainas dyrkbare areal utgjør summen av all dyrket mark i Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

Når denne fruktbare jorden freses opp av stridsvogner og kornlagre stikkes i brann av fiendtlig ild, får det også konsekvenser for norske husholdninger.

Klimaendringer, branner, tørke og oversvømmelse har bare i vår og sommer ødelagt viktige avlinger. Produksjon av ris, korn, druer, oliven, soya og andre planter som brukes til å utvinne matolje er rammet.

En presset energisektor skvises ytterlige av Kreml som bruker gass og olje for å destabilisere Ukrainas støttespillere.

Støre-regjeringen har reversert forgjengerens vedtak, og har besluttet å gjenopprette beredskapslagringen av korn. Vi mener det er fornuftig.

Samtidig betyr dette at man må begynne helt forfra, ettersom tidligere lagre er avviklet og kornsiloene er avhendet til eiendomsutviklere. Å bygge opp et kornlager det skal være noen vits i, er kostbart. Rundt 200 millioner kr. til innkjøp av korn. Det er også dyrt å drifte. Ca. 50 millioner kr. i året, ifølge anslag.

Kanskje skal vi se til Sveits, som ifølge Reuters har vedtatt å trappe opp beredskapslagringen av korn og mat. Der vurderes det – på grunn av klimaendringer og Russlands uforutsigbarhet – å øke kriselagrene til seks måneders forbruk, et nivå man ikke har sett siden 1980-tallet.

Sveits har allerede likelydende minstekrav til kriselager for drivstoff, fyringsolje og flybensin, samt vaksiner og medisiner til både mennesker og dyr. Etter statlige pålegg forestås beredskapslagringen av ulike markedsaktører og delfinansieres via skatt og avvgifter. Ordningen hevdes å koste hver sveitser rundt en hundrelapp i året.

Det er forståelig at beredskap oppfattes som krevende. Fordi det er krevende. Slik som all ulykkesforsikring. Når alt kommer til alt, handler det om vår vilje til å bruke betydelige ressurser på noe vi håper vi aldri vil få bruk for.