Kommentar

Hit bør du definitivt ikke reise i påskeferien

Av Astrid Meland

FRARÅDER REISER: En selfie i finansdistriktet i Shanghai er ikke like aktuelt nå som det var i 2014 da dette bildet ble tatt.

Nordmenn prøver desperat å komme seg ut. Det norske utenriksdepartementet advarer om at du ikke får tak i mat og vann.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Innbyggerne overvåkes med droner. Robothunder går i gatene for å gi beskjed om å følge reglene.

Folk er tvunget til å holde seg inne. Går man ut i Kinas største by Shanghai, kan man bli arrestert.

– Jeg flyr hvor som helst for å komme ut herfra, sier en norsk kvinne som av hensyn til arbeidsgiver ikke ønsker navnet sitt i avisen.

Hun forteller om redsel som brer seg fordi folk ikke har nok mat.

MATMANGEL: I sosiale medier klager folk over lite mat. Her er frivillige i gang med å levere ut varer til folk. Myndighetene har nå satt i gang en ny runde massetesting og vil innføre lettelser i områder uten smitte.

På sosiale medier dukker det opp bilder av gråtende barn alene i karantene. Og en hund slått i hjel på gaten av myndighetspersonell fordi eieren var smittet.

Bilder av grove overgrep mot befolkningen legges også ut, men mye blir raskt sensurert. Som bilder av protester.

Det er nok misnøyen som har fått kinesiske myndigheter til å innvilge enkelte syke barn hjemmekarantene. Mandag lovet de også lettelser i områder som ikke har hatt smitte på 14 dager.

I tillegg prøver de tydeligvis å kontre med bilder av barn i fluffy dyner i karantene og folk i romdrakt som lufter hundene til dem som ikke kan gå ut selv.

Det er nok ment å være skrytebilder. Men de er redselsfulle.

SOVER PÅ JOBBEN: Nedstengingen i Shanghai gjør det vanskelig å komme seg på jobb. I Bank of Communications jobber skryter de av at ansatte sover på jobben. Som denne karen, som har madrassen klar.

Etter at viruset begynte å spre seg i millionbyen i mars, har innbyggerne fått merke hvor langt regimet er villig til å gå.

Individuell frihet har aldri vært sentralt i Kina. Nå er den desinfisert vekk i kampen mot viruset.

Folk angir hverandre fordi de er redde. Å gå ut i sin egen trappeoppgang kan være risikabelt.

Frykten for å ikke ha nok å spise er reell, forteller den norske kvinnen som har levd på mat fra fryseren. Mange av leveringstjenestene har brutt sammen. Matlevering fra staten er uforutsigbar.

I SENTRALKARANTENE: Alle som smittes av coronaviruset sendes i karantene. Blant annet denne jenta, som får tilsyn av leger. Bildet er tatt at China Daily som er eid av kommunistpartiet, og er antagelig ment som et skrytebilde.

Det er rapportert om at folk som trenger dialyse og annen behandling, rett og slett ikke har fått det. En sykepleier med astma skal ha dødd fordi hun ikke fikk behandling.

SLÅR TILBAKE MOT KRITIKK: Kinesiske myndigheter sier håndteringen av pandemien står til gull. Og leverer ut bilder som dette, der frivillige går tur med hundene til folk i karantene.

Krisen har også ført til diplomatisk disputt.

Fredag kom det norske utenriksdepartementet med nye reiseråd for Kina og Shanghai. Ordbruken er direkte. UD sier det er fare for å gå tom for mat og vann. Og karantenen du kan komme i kalles «særlig uforutsigbart og krevende.»

Kinesiske myndigheter protesterte mot den amerikanske ambassadens advarsler om at foreldre og barn kan risikere å bli skilt med tvang.

Men dette er nok den største skrekken for foreldre i Shanghai. Inntil nylig ble smittede spedbarn fratatt foreldrene for å bli sendt i karantene.

MATLEVERING: Shanghai har vanligvis blant verdens travleste flyplasser, havn og motorveier. Nå er det folketomt, sett bort fra frivillige i romdrakter. Disse leverer mat til en boligblokk.

Også norske familier har prøvd å komme seg ut de siste dagene. Men det går nesten ingen fly og man må ha «nabolagskomiteens» tillatelse for å kunne bevege seg ut.

Det norske utenriksdepartementet kan heller ikke gjøre mye. Også norsk personell ved konsulatet har vært innesperret i sine leiligheter.

Det europeiske handelskammeret sendte fredag et svært direkte brev til myndighetene med advarsler om hvor ødeleggende tiltakene er for næringslivet, og konkrete forslag om lettelser.

Et av forslagene går ut på å tilby folk vestlige vaksiner. Det faller neppe i god jord.

FIKK KOMME UT AV ISOLASJON: Xinhua slapp søndag dette bildet som viste pasienter som fikk slippe ut av sentralkarantene. 11 000 sies å ha fått dra hjem etter at de har frisknet til.

Spørsmålet er hva all lidelsen skal være godt for. Viruset forsvinner ikke. Mutasjonene har gitt oss stadig mer smittsomme varianter.

Shanghai er Kinas finansielle hjerte med en høyt utdannet befolkning. Både mishandling av folk og splittelsen av foreldre og barn har ført til sinne.

I helgen ble det spredt en video av folk som sto og ropte på verandaene sine. Folk har samlet seg og krevd mat. Flere filmer i sosiale medier viser raseri mot de ansatte i sentralkarantene.

EKSTREME TILTAK: Denne friskmeldte pasienten fikk skoene sine desinfisert på vei ut av isolasjonen han hadde gått gjennom på et stort messeområde i Shanghai.

Nesten alle er vaksinert i Shanghai. Og det er ikke viruset folk er mest redd. Men å være innesperret, mangle mat og havne i karantene.

Til tross for at kinesisk propaganda har fremstilt viruset som svært farlig, vet kinesere at de fleste andre land har kuttet ut zero-covid-strategien, og at folk ikke blir like syke av omikron.

INGEN ENDRING I SIKTE: Kinesiske myndigheter skryter av sitt forsøk på å utrydde coronaviruset og gir ingen tegn på at de vil endre strategien de har mot pandemien.

Kanskje vil trusselen mot økonomien være noe som kan få kommunistpartiet til å endre kurs. Men så langt skryter president Xi av pandemiresponsen, som visstnok står til gull.

Og slik er det i stadig mer sentraliserte landet hvor ensrettingen gjelder. Å komme med andre forslag, er ingen god idé.

Tiltakene som er ment å ta vare folks helse, går i virkeligheten ut over helsen. På sikt kan tiltakene ta flere liv enn de redder.

Men det vil vi nok aldri få vite noe om. Kommunistpartiet vil fortsette å kalle tragedien for er en suksess. Mens befolkningen lider.