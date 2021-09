POLITIKERSKAPT LÆRERKRISE? – Hvorfor det er bedre med et par tusen ufaglærte lærere, enn et tilvarende antall som er lærerutdannet, men har et snitt på 3,4 fra videregående og 3 i matte, spør mangeårig skoleforsker Karl Øyvind Jordell.

Lærermangelen er helt unødvendig

Lærermangelmysteriet er nærmere sin løsning, men mangelen vil øke selv om firerkravet i matematikk fjernes.

KARL ØYVIND JORDELL, professor emeritus, Universitetet i Oslo

Særlig fra Utdanningsforbundets side har det vært hevdet at lærermangelen i grunnskolen er på minst 15 prosent, senest i VG 30. august brukte stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski (SV) dette tallet.

Men i en artikkel fra Statistisk sentralbyrå publisert 1.9. oppgis nye tall: «De nær 18 200 lærerne i grunnskolen uten fullført lærerutdanning utgjorde 11 602 avtalte årsverk i 4. kvartal 2020. Dette er 17,5 prosent av totalt antall lærerårsverk i grunnskolen.»

At SSB kommer med tall som ikke bare oppgir antall lærere, men også årsverk, er en vesentlig forbedring, fordi det er flest lærere i deltidsstilling som ikke har lærerutdanning. SSB konkluderer slik: «Dette indikerer at skolene ofte drar veksel på personer uten lærerutdanning når man har behov for timevikarer og lignende mer avgrensede ressurser.»

SSB-artikkelen refererer imidlertid ikke til tall fra Grunnskolestatistikken, som for skoleåret 2020/21 viser at bare 3,6 prosent av årsverkene (ca 2000) blir utført av personale som ikke oppfyller kompetansekravene. Men i en artikkel i Utdanningsnytt heter det: «SSB regner blant annet kun lærere med godkjent lærerutdanning som kvalifisert, mens i GSI-statistikken blir ansatte regnet som kvalifisert hvis de oppfyller opplæringslovens kompetansekrav. SSB teller i tillegg med korttidsvikarer i sin statistikk, mens GSI kun teller lange vikariater.»

Den siste setningen er grei å forstå. Men den gjenspeiler fare for en form for overdrivelse hva angår bruk av lærere uten utdanning: Hvis en utdannet lærer i en kort periode helt eller delvis erstattes av en uten utdanning, vil denne andelen bli registrert som dekket av en lærer uten utdanning. For tiden er mange lærere i (pålagt) videreutdanning, med delvis permisjon. Da kan tallet for lærere uten godkjent utdanning bli kunstig stort.

Jeg må imidlertid medgi at jeg ikke forstår forskjellen mellom «godkjent lærerutdanning» og «oppfyller opplæringslovens kompetansekrav», jfr sitatet ovenfor. Men tall fra SSB fra 2019, da man opererte med en andel årsverk uten godkjent utdanning på 15,3 prosent, viste at en stor andel (8,4 prosent av det totale antall) hadde det som kalles «annen pedagogisk utdanning», blant annet «påbegynt lærerutdanning». Innen de ca 6 prosentene som ikke hadde noen pedagogisk utdanning, hadde 3,4 prosent universitets/høyskoleutdanning. Kun 2,8 prosent av årsverkene ble utført av lærere som bare hadde videregående skole.

Statistisk sentralbyrå foretar sine beregninger på autopilot, ut fra de opplysninger man har om hver enkelt lærers utdanning. Grunnskolestatistikken samles inn av blant annet skoleledere, som nok kan finne det unaturlig å plassere lærere med mye universitetsutdanning i samme gruppe som de som bare har videregående skole, og som kan ha et mer fleksibelt syn på hva slags pedagogisk utdanning som kan være til nytte i skolen.

Det er et tvilsomt om det, i den situasjonen vi straks vil være i, med økende lærermangel, er klokt legge SSBs høye tall for lærermangel til grunn – det er som nevnt fare for over-registrering. Jeg tar derfor utgangspunkt i Grunnskolestatistikkens mer edruelige tall – situasjonen er ille nok med dette utgangspunktet.

Vi har ifølge denne statistikken en mangel på ca 2000 årsverk som kunne tas hånd om av ca 2500 lærere. I tillegg er det mulig vi fortsatt mangler ca 500 som man ikke fikk tak i da man innførte den såkalte lærernormen. I år er de aller fleste lærerstudentene i sitt siste år opptatt med å skrive den nylig innførte masteroppgaven, slik at vi i vår ikke uteksaminerte de ca 2000 lærerne fra grunnskolelærerutdanningene som vi pleier å utdanne. På grunn av masterkravet vil antallet som ikke sluttfører øke, fra ca 30 prosent til kanskje ca 40 prosent; det utgjør et par hundre i året.

Det er ventet at pandemien vil gi en overhyppighet av pensjoneringer; svært usikre tall fra Utdanningsforbundet i Rogaland indikerer en dobling, det ville på landsbasis gi en overhyppighet på et par tusen. Den såkalte avskiltingen – at lærere som har full lærerutdanning og som har undervist i mange år likevel må ta tilleggsutdanning innen 2025 for å få fortsette – vil også resultere i overhyppighet i pensjoneringer. En del lærere som er nær pensjonsalderen, gidder ikke å sette seg på skolebenken, og slutter.

Summen av dette blir minst 6-8000, begrenset til ca 6000 dersom det blir regjeringsskifte, ettersom de rød-grønne har sagt klart fra om at de vil skrote avskiltingen.

Hvordan har dette kunnet skje? Spissformulert fordi man ikke har lest nok i Det gamle testamentet, nærmere bestemt om Josef som Faraos drømmetyder og rådgiver – i gode tider skal man legge seg opp et forråd, til bruk i magre tider. Ingen partier har villet justere opptaksgrensen på 3,5 (35 skolepoeng) fra videregående for å bli lærer, som ble innført i 2005.

En justering til 3,4 ville over ca 15 år gitt omtrent det antall lærere vi nå mangler, mens en justering til 3,3 ville gitt et lite overskudd, som hadde kommet godt med.

For å få bukt med mangelen må man de nærmeste årene senke kravet for gjennomsnittskarakteren ned mot 3,2. Ingen av partiene har til nå antydet dette. For at frafallet under utdanningen ikke skal øke, må man også gjøre masteroppgaven frivillig, i hvert fall på utdanningen for trinn 1-7.

Det vil ikke være tilstrekkelig å skrote avskiltingen og fjerne kravet om 4 i matte, som det også er flertall for.

Ingen politikere har i løpet av de drøye 15 år som jeg har skrevet om dette, villet besvare det helt grunnleggende spørsmålet: Hvorfor det er bedre med et par tusen ufaglærte lærere, enn et tilvarende antall som er lærerutdannet, men har et snitt på 3,4 fra videregående og 3 i matte?