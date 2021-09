DN-AVSLØRING: – Når det ikke holder å fylle valgkampkassen til partiene på høyresiden, går finanstoppene også inn for å rive ned politiske motstandere. Det er ikke noe pent syn, skriver Trygve Svensson i Tankesmien Agenda.

Vis meg dine venner

Avisen Dagens Næringslivs avsløring av et hemmelig riking-nettverk er valgkampens dårligste nyhet for Høyre.

TRYGVE SVENSSON, leder i sentrum-venstre-tankesmien Agenda

Tenk at det går an å være så rik og så dum samtidig. Selvfølgelig måtte det komme for en dag, at mange av Norges rikeste har et felles nettverk hvor det blant annet idémyldres hvordan man skal ta knekken på Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen i valgkampen.

Dagens Næringslivs avsløring av WhatsApp-nettverket med over 100 medlemmer er interessant av mange grunner. Vi får et innblikk i hva mange av Norges aller rikeste snakker om på bakrommet. Det er ganske vittig med ironiske forslag om å kle seg i «tøy laget av never, mose og skjeggkre» for klima – men at mange av landets rikeste ønsker minst mulig klimapolitikk er det ingen tvil om.

I nettverket blir det delt bilder fra valgvaker de har arrangert til støtte for Donald Trump, og en tidligere journalist i Finansavisen spør etter forslag til drittpakker mot Arbeiderpartiet – «Noen som vet noe om Espen Barth Eide? Noe ala den uforløste bryggesaken til Jonas Gahr Støre for fire år siden?». Stemningen jazzes opp med slagord – «KlimaTaliban, HomseTaliban, WokeTaliban, BLMTaliban, FormueskattTaliban».

Saken kommer på verst tenkelige tidspunkt for Høyre. Det er noen få dager til valget, og nettverket inneholder mange av det som i det daglige ofte kalles partiets rike onkler. Bare siden valget i 2017 har deltakere i nettverket gitt mer enn 2,5 millioner kroner til Høyre, én million til Frp og 740.000 til Venstre. Ytre høyre-nettstedet Resett har også nytt godt av gruppens økonomiske muskler.

Da den hemmelige giver-gruppen Aksjon for borgerlig valgseier forsøkte å gi store beløp i gave til de borgerlige partiene og tenketanken Civita tidligere i valgkampen, ble svaret et tydelig nei takk fra alle unntatt Frp. Man kan ikke leve med selv en ytterst ørliten mulighet for at de hemmelige pengene kommer fra en fremmed stat som forsøker å påvirke valget. Vi vet fra E-tjenesten at både Russland og Kina forsøker å påvirke demokratiske valg. Partiene til høyre skulle kanskje ønsket seg tilsvarende gode grunner til å takke nei denne gangen, for etter å ha fått innblikk i WhatsApp-nettverket gjennom DNs avsløring, fremstår gavene derfra som en ordentlig klam klem.

Flere av gruppens medlemmer er ikke bare milliardærer og finanstopper – de er også i kraft av det blant Norges aller mektigste mennesker.

Avsløringen viser hvordan det ser ut når de med økonomisk makt gjerne vil oppnå større politisk makt. Vi vet fra forskningen at økonomisk makt kan slå over i politisk makt. I USA vet vi fra forskningen at politiske forslag har større sjanse for å bli vedtatt om de støttes av de ti prosent rikeste, mens vanlige folks støtte har liten påvirkning. En lignende sammenheng finnes også i Tyskland.

Et illustrerende eksempel fra Norge er forslaget om grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen, hvor lederen for utvalget som skulle utrede saken aldri hadde opplevd en så sterk og massiv lobby som den mot skatten. Eller hvordan nesten ingen av Høyres velgere ønsker lavere skatt for de rikeste, samtidig som Høyre selv ønsker å fjerne formueskatten.

En del av makten til de rikeste ligger i muligheten til å påvirke gjennom nettverk. WhatsApp-nettverket er ett eksempel. Men økonomisk makt kan også omsettes mer direkte. En studie fra Frankrike viste at det trengtes seks euro i donasjoner til et parti for at det skulle gi en ekstra stemme ved valget. De med mest penger har ergo mest makt til å påvirke valgresultatet gjennom donasjoner. I et valg som det norske, hvor flere av de borgerlige partiene vipper rundt sperregrensen, kan milliardær-donasjoner tenkes å gjøre den marginale forskjellen som avgjør valg.

Kanskje særlig kan saken være vanskelig for Høyre, som vet at fortellingen om Høyre som partiet for de rikeste er et svakt punkt. Partiet har brukt mye krefter denne valgkampen på å hevde at det ikke er sånn, blant annet en egen film med statsråd Henrik Asheim. Avsløringen gjør Høyres troverdighet dårligere.

Når det ikke holder å fylle valgkampkassen til partiene på høyresiden, går de også inn for å rive ned politiske motstandere. Det er ikke noe pent syn.

Dette viser at politikk, selv i forholdsvis harmoniske Norge, også er beinhard interessekamp. Arbeiderpartiet angripes hardt fordi finanseliten opplever partiet som en trussel.