DANNELSESINSTITUSJON: – Takk til Elverum folkehøgskole for at dere har tatt så godt vare på tre av mine barn. Takk for alt dere har lært dem, for måten dere har utviklet dem på, for den menneskelige varmen de har fått – og lært, skriver kronikkforfatteren.

Se på folkehøgskolene!

Folkehøgskolene er mer enn et friår: De er dannelsesløp som former modne, unge mennesker.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

I disse dager sitter jeg i bilen på vei til Elverum, der jeg skal hente hjem en av mine ungdommer etter et år på folkehøgskole. Jeg er forberedt på mange tårer, varme klemmer og mye vemod når han skilles fra venner han har fått gjennom dette året.

Det er det tredje av mine barn som har gått på folkehøgskole. De har trivdes svært godt, og som foreldre har vi vært veldig fornøyde. Året på skolen har gjort dem voksne, med en ro og modenhet de ikke hadde da de flyttet hjemmefra.

Det finnes i dag rundt 50 frilynte folkehøgskoler rundt omkring i landet, i tillegg til i ca. 30 kristne. Om lag 11 prosent av hvert elevkull velger å ta et år på folkehøgskole. Skolene har en stor bredde i tilbudet, blant annet med sport og friluftsliv, kunst og håndverk, musikk og teater. Før coronaen var særlig reiselinjene populære, med korte og lange utenlandsturer rundt omkring i hele verden.

Men folkehøgskolenes popularitet handler om mye mer enn geografiske reiser over landegrensene. Turer til spennende afrikanske, asiatiske eller amerikanske land eller til store og små byer i Europa, er bare et konkret uttrykk for ei tid med danning. Hele skoleåret er en dannelsesreise.

En del snakker om året på folkehøgskole som et «friår». Det er fullstendig feil. Like mye er det et modningsår, et dannelsesår, ei tid for å formes som individ. Folkehøgskolene er et sted å utvikle det som temmelig klisjéfylt kalles «hele mennesket».

Folkehøgskolebevegelsen har en lang tradisjon i Norge. Skolene hadde sitt utspring i den danske presten og salmedikteren Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872). Utdanning skulle ikke være pugging, men læring gjennom samtaler og hverdagslivets praksiser.

Slik skulle et nasjonalt og kulturelt sinnelag utvikles. Grundtvigs ideer ble brakt til Norge rundt 1850, og den første skolen – Sagatun Folkehøgskole på Hamar – ble grunnlagt i 1864.

Folkehøgskolene var en del av motkulturbevegelsene i Norge, knyttet til Venstre, landsmålet, de frilynte ungdomslagene, lekmannsbevegelsen og avholdsbevegelsen. Motkulturene bygde på motstand mot embetsmennene i byene og deres sosiale og kulturelle makt.

Alternativet var folkelig autoritet gjennom en bred, nasjonal bevegelse. Bygdekulturen skulle løftes fram i opposisjon mot byene, det danske språk og embetsmannsstatens dominerende posisjon innen politikk og kultur.

Hvis folkehøgskolene var motkultur – hva er de imot i dag? I dag er ikke geografisk, sosial og politisk motstand det viktige. Kanskje kan skolene heller ses som en opposisjon til et snevert kunnskaps- og lærdomsideal. For folkehøgskolene er først og fremst opptatt av personlig modning og utvikling.

Folkehøgskolenes popularitet har gått i bølger. I min oppvekst var de delvis oppfattet som et tilbud for ungdom som slet på skolen og var lite motivert på videre utdanning. En del skoler hadde et dårlig rykte når det gjaldt fest og fyll.

For andre har de vært forbundet med alternative livsstiler. Tidligere var det bare «sære» og «hippier» på folkehøyskole, som en eldre kollega av meg sa. Nå er det stort sett pene, flittige og skoleflinke jenter (og gutter) som går der.

Oppfatningene av folkehøgskolene har altså endret seg. Jeg tror skoletypen i dag er populær fordi den er noe annet enn det ordinære skoleløpet. Kanskje er det et symptom på at skolegang i dag er krevende for mange?

Dagens ordinære utdanningsløp består av mye pugging og prestasjoner. Folkehøyskolene, derimot, er en arena hvor en slipper å bli målt, men hvor utvikling og danning kan stå i fokus. Folkehøgskolenes mandat er å danne mennesker til mer enn snevre, faglige ferdigheter.

Elevene skal utvikle selvforståelse, samfunnsengasjement, toleranse og respekt. De skal lære omtanke og hensynsfullhet ved å bidra i lokalsamfunnet: Å besøke eldre på institusjon, samle inn penger til veldedige prosjekter eller lage teater og fortellerstunder for skoleklasser og barnehager i nærområdet.

Men de skal også lære konkrete, praktiske ferdigheter, som å vaske klær, holde rommene sine rene og ryddige, og lage mat gjennom deltagelse i kjøkkentjeneste.

De gir dannelse gjennom å skape rom og fellesskap for å utvikle sine tanker, blant annet gjennom diskusjon og dialog. De unge blir kjent med seg selv og hverandre. Slik blir de trygge og selvstendige. Gjennom det formes verdigrunnlag: det å stå for noe, og – om nødvendig – stå opp for noe.

For mange ungdommer er dette ei tid der de kan trene seg på å bli voksne. For de fleste er det et år mellom videregående skolegang og høyere utdanning. Alternativet for mange er å reise ut i verden på egen hånd.

For foreldre og foresatte føles året på folkehøgskolen trygt: Det gir løsrivelse fra hjemmet, men under tilsyn fra andre voksne. Slik ligner det tidligere praksiser med militærtjeneste eller noen måneder til sjøs for gutter, alternativt au pair for jenter – også det læreår til voksenlivet under oppsyn fra voksne.

I mange år har diskusjonene om den norske grunnskolens innhold bølget fram og tilbake. Er det for mye læring? For lite danning? Har vi en puggebasert kunnskapsskole eller – tvert imot – en slapp snillisme-skole? Prøv bare å google begrepene kunnskaps- og snillisme-skole. Tro meg, det er triste stereotypier som kommer fram.

Debattene har ofte vært forutsigbare og lite fruktbare – som om norsk skole er enten/eller. De er dessuten sterkt politisert: Kanskje er det ikke tilfeldig at det var høyreregjeringen som for noen år siden foreslo å redusere statstilskuddet til folkehøgskolene? Det ble stoppet, takket være massiv mobilisering fra folkehøgskolebevegelsen og dens støttespillere.

Selv er jeg blant dem som er opptatt av ei sterk faglig utdanning i grunnskolen. Likevel har jeg lyst til å rope høyt: Se på folkehøgskolene! Vi snakker ofte om at vi må bruke Finland og finsk skole som modell for norsk utdanning. Men jammen meg: Vi har også gode inspirasjonskilder her i landet. I folkehøgskolene har vi en viktig mal og et mønster vi kan studere.

Takk til Elverum folkehøgskole for at dere har tatt så godt vare på tre av mine barn. Takk for alt dere har lært dem, for måten dere har utviklet dem på, for den menneskelige varmen de har fått – og lært.

Jeg har sendt fra meg et lite menneske som sett med mammahjertet fortsatt har vært et barn, og fått tilbake voksne, modne, unge mennesker.