De som kan, må jobbe lenger

Pensjonsutvalget har utført et svært viktig arbeid. Vi trenger å reformere systemet slik at alle i fremtiden er sikret en pensjon de kan leve med.

En god nyhet er den viktigste årsaken til at pensjonssystemet må endres. Vi lever lenger. Mange lever gode liv som pensjonister i flere tiår etter at de forlot arbeidslivet.

Levealderen går opp. Pensjonistene utgjør en stadig større del av befolkningen. Det blir færre yrkesaktive per pensjonist. Det stiller samfunnet overfor en stor utfordring i å finansiere fremtidens pensjoner. Vi må sørge for at pensjonssystemet er bærekraftig. Det er behov for forandringer for å bevare et helhetlig pensjonssystem.

Pensjonsutvalget foreslår en gradvis økning av pensjonsgrensen fra 67 år i takt med økt levealder. De som blir født i år må regne med å stå i arbeid til de er 72 år, mens barn født på 1990-tallet kan gå av med pensjon når de fyller 70.

Fordelene ved dette er at statens inntekter øker ved at folk står lenger i jobb, i form av skatteinntekter og verdiskapning. Det er nødvendig å øke inntektene fordi vi med sikkerhet vet at pensjonssystemet blir dyrere i årene som kommer. Forslagene som Pensjonsutvalget legger frem vil ikke utligne utgiftsveksten, men begrense den.

LO uttrykker bekymring for at forslagene vil føre til større ulikheter i pensjonsytelsene, mellom de to som kan jobbe lenge og de som må gi seg tidligere på grunn av helsen, eller av andre årsaker. LO mener Folketrygden må gi adgang til at flere kan slutte i jobb tidligere hvis de har behov for det. De vil ha bedre ordninger for arbeidslivets slitere.

Det er åpenbart store forskjeller i arbeidslivet, mellom de som utfører tungt fysisk arbeid og de som sitter ved et tastatur. Mange opplever belastninger på jobben som gjør det vanskelig å stå til de blir 70 år. Det er likevel ikke enkelt, innenfor rammene av pensjonssystemet, å definere gruppen hvem som skal tilhøre gruppen av slitere.

Det må derfor finnes andre ordninger som ivaretar behovene for de som ikke kan stå i jobb til de blir 67, 70 eller 72 år. Uføre kan ikke som andre kompensere ved å jobbe lenger. Når dagens system skal reformeres må det tas hensyn til uføre og minstepensjonister. De må være sikret en inntekt de kan leve av. Men dette må skje innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Den langsiktige effekten av Pensjonsreformen fra 2011, må ikke svekkes. Det handler om solidaritet med fremtidige generasjoner.

Stabilitet og forutsigbarhet er viktig for tilliten til pensjonssystemet, som utvalget påpeker. Det bør derfor oppnås bred politisk enighet for å gjøre pensjonssystemet bærekraftig i flere tiår fremover. Pensjonsutvalgets arbeid danner et viktig utgangspunkt for en helt nødvendig debatt.