På hver sin planet

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Erna vs Trygve. Foto: Jørgen Braastad, VG og Rodrigo Freitas, VG

NORDLAND OG TROMS (VG) En skulle ikke tro at Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum har vært i samme landsdel. Si meg hva du ser i Nord-Norge, og jeg skal si deg hvilket parti du stemmer.

Da Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum startet valgkampen i Nord-Norge, handlet det om en landsdel han kaller «hardt rammet av regjeringens reformer».

Han lovet å gjenåpne studiestedet på Nesna, videreføre flystasjonen på Andøya, opprette lensmannskontorer og halvere fly- og fergepriser. Blant annet.

Det var et helt annet Nord-Norge statsminister Erna Solberg (H) valgte å komme til på sin valgkampturne i Nordland og Troms. Negative konsekvenser av sentralisering og fraflytting var ikke et tema.

Her er det historier om optimisme, gründerånd, lav arbeidsledighet og høy verdiskaping som ble fortalt. Ispedd noen solskinnshistorier om folk som har fått en ny sjanse i livet og på jobben.

Været viste seg fra sin aller beste side da statsminister Erna Solberg (H) besøkte Nordland og Troms. Det var også solskinnshistorier knyttet til verdiskaping og gründerånd som dominerte programmet. Foto: Jørgen Braastad

«Det går surrealistisk bra her oppe!» Det er ikke den type meldinger som bruker å nå rikspressen fra vår nordligste landsdel. Men lokale entreprenører sparte ikke på superlativene på NHOs hagefest i Bodø.

Det budskapet gikk imidlertid Ap-nestleder Bjørnar Skjæran glipp av. Han fikk et akutt behov for å grille med vanlige folk istedenfor å mingle med næringslivet i sin egen valgkrets. Skulle han ende opp som næringsminister i en ny rødgrønn regjering etter valget, får han kanskje en ny mulighet.

En hører som kjent det en vil høre, og politikerne låner øre til de historiene som passer dem best. Det gjelder for Vedum, det gjelder for Skjæran og det gjelder også for Solberg.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) åpnet valgkampen med å ta Hurtigruten fra Kirkenes til Bergen. Det var et noe annet Nord-Norge han presenterte enn statsminister Erna Solberg (H). Foto: Rodrigo Freitas

Og det mangler ikke gode eksempler som fortjener oppmerksomhet.

I Mo i Rana fortelles det om Klondyke-stemning. Den planlagte batterifabrikken Freyr vil trenge 1500 ansatte for å drifte fabrikken. Planer om ny flyplass har gitt ytterligere optimisme. Det er ikke lenge siden Helgeland ble omtalt som Norges Balkan. Da var det sykehus de kranglet om.

I Sortland har gründerbedriften Zooca bygd topp moderne fabrikk for kommersiell utvinning av det lille krepsedyret raudåte. Bedriften har sitt utspring fra det marine forskningsmiljøet i Tromsø. Ofte blir den trukket frem som et eksempel på hvordan vi i fremtiden skal leve av de mange, og ukjente, ressursene i havet.

Mangel på folk til å gjøre jobbene er allerede et større problem enn mangel på jobber. Det merkes ikke minst nå som pandemien har gjort det vanskeligere å krysse landegrensene. Arbeidsinnvandring er avgjørende for mange lokalsamfunn i nord.

Nedlagte lensmannskontor sto ikke på Høyre-lederens reiseplan. Det gjorde derimot blålystjenestene i Bodø. Samlokalisering av brann, ambulanse og politi har ifølge etatene selv bidratt til bedre beredskap. Med topp moderne teknologi og tettere samarbeid ble alt så meget bedre.

Samlokalisering av brann, ambulanse og politi i Bodø har ifølge etatene selv bidratt til bedre beredskap. Fredag fikk de besøk av statsminister Erna Solberg. Foto: Jorgen Braastad

Til og med været viste seg fra sin aller beste side da statsministeren kom. Lofoten, Vesterålen, Andøya og Senja badet i sol er så vakkert at man nesten glemmer alle dagene med regn og kuling, der gradestokken ikke er i nærheten av å krype opp mot tosifrede tall.

Men det er ikke bare naturen som kan gjøre en rørt og høystemt. Det gjør i aller høyeste grad folket. Det eneste problemet med folk i nord er at det er alt for få av dem.

Det lille fiskeværet Gryllefjord på Senja har virkelig kjent på nedgangen i fiskeriene. På 70-tallet bodde det 1300 personer i bygda. I dag teller de 382 innbyggere. Dette er så langt unna Høyres kjerneområder som man kan komme.

Likevel møtte hele bygda opp på fergekaia for å få et glimt av og kanskje hilse på statsministeren. Tenk at vi skulle få statsministeren til Gryllefjord, sa folk.

Et eldre ektepar var blant de frammøtte. – Ho Erna er en nydelig person, sa hun.

Mannen var ikke like overbevist. Hva han skulle stemme ved høstens valg visste han ikke, men hva som var den viktigste saken var han ikke i tvil om.

Og hvis du lurer på hvilken sak det kan være. Prøv å ta deg fram på smale og humpete veier langs svingete fjordarmer. Forestill deg hvordan dette er på glatte vinterveier. Og legg til hundrevis av vogntog som hver dag kjører fisk og sjømat ut av Senja. Her handler ikke samferdsel om bilfri by, elsparkesykler eller jernbane.

Erna får aldri min stemme, sa en dame som fulgte sykkelrittet Arctic Race i kommunesenteret Finnsnes: - Vi føler oss glemt av storsamfunnet. Vi skaper store verdier, men får lite igjen.

Men en pose med Høyres valgkamp-potetgull tok hun under tvil imot.

Statsminister Erna Solberg vakte oppsikt da hun og Høyre-topp Bård Ludvig Thorheim hilste på folk som koste seg i finværet i Svolvær sentrum. Foto: Jørgen Braastad

Det er ikke bare velgerne i nord som har ulikt syn på politikerne. Det er lysår mellom Vedum og Solbergs beskrivelse av Nord-Norge. Hvem har rett? Finnes det en fasit?

Det gjør det selvsagt ikke, og det er heller ikke det vesentlige nå. Man kan slå hverandre i hodet med statistikk, eller sette en faktasjekker på saken. Det hjelper lite.

Folk må tro på historien din. Kjenne det i magen og nikke gjenkjennende. Det er det de neste fem ukene av valgkampen handler om.

