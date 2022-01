SIVILISASJONSSAMMENBRUDDET: – Selv om holocaustbenektelse fremdeles i høy grad er forankret i en nynazistisk diskurs, har slike forestillinger likevel til tider også kommet til uttrykk utenfor de rendyrkede høyreekstreme miljøene. Et eksempel er den moderne konspirasjonskulturen på internett, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Holocaustbenektelsens historie

Holocaustbenektelse har vært spredt i politiske randmiljøer i Norge helt fra tidlig etterkrigstid, frem til vår egen tid. Benektelsen har også bygd på en konspirasjonsteoretisk begrunnet antisemittisme. Den hviler i siste instans på forestillinger om at jødene besitter en verdensomspennende makt.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KJETIL BRAUT SIMONSEN, historiker og forsker ved Jødisk Museum i Oslo

På den internasjonale Holocaustdagen for ett år siden publiserte den nynazistiske nettsiden Frihetskamp en tekst skrevet av den svenske aktivisten Robin Palmblad. I artikkelen, som hadde tittelen «’Holocaust’ er en bløff», hevdet Palmblad at historien om folkemordet på de europeiske jødene dreide seg om «en enorm manipulasjon av hvite menneskers bevissthet».

71 år tidligere, i 1950, trykte NS-veteranenes avis «8. Mai» et bidrag kalt «Redselsskildringene om de tyske gasskamre er løgn». Artikkelforfatteren påsto her at gasskamrene kun var blitt brukt til å desinfisere klær og at de deporterte norske jødene kun hadde omkommet som følge av sykdommer.

Disse to eksemplene er interessante fordi de illustrerer hvordan benektelsen av Holocaust har vært et tilbakevendende element i det høyreekstreme miljøet i Norge etter andre verdenskrig.

Hva er egentlig holocaustbenektelse? Helt konkret dreier det seg om en serie påstander som hevder at Holocaust – nasjonalsosialistenes systematiske folkemord på de europeiske jødene – aldri har funnet sted. I tillegg benytter flere forskere uttrykket soft denial. Dette viser til påstander som minimaliserer, relativiserer og banaliserer fakta og hendelser knyttet til mordet på de europeiske jødene.

Holocaustbenektelsen dukket opp i høyreekstreme miljøer i Europa allerede kort tid etter Hitler-Tysklands nederlag i 1945. Avisen «8. Mai» (fra 1952 «Folk og land»), som ble utgitt av veteraner med bakgrunn fra Vidkun Quislings parti Nasjonal Samling, var et sentralt forum for ideene. NS-veteranmiljøet arbeidet ut ifra to målsettinger. For det første søkte man å renvaske NS og partiets tidligere medlemmer. For det andre fantes det fløyer i miljøet som ønsket å utforme en ny fascistisk og høyrenasjonalistisk politikk tilpasset etterkrigstiden.

Allerede i desember 1949 publiserte «8. Mai» en notis med henvisning til den svenske høyreekstreme avisen «Vägen Framåt», der det ble antydet at langt færre enn seks millioner jøder var blitt drept under nazistisk styre. Gjennom 1950-, 60- og 70-årene var holocaustbenektelsen et fast innholdselement i denne avisen. Historien om den nazistiske tilintetgjørelsespolitikken ble blant annet omtalt som «en ny legende» (1954), «myten om 6 millioner» (1957), «denne seiglivede propagandaløgn fra de alliertes krigs- og etterkrigskjøkken» (1958) og «løgnen om de 6 millioner gassede jøder» (1959).

Holocaustbenektelsen blant NS-veteranene var helt fra begynnelsen av basert på antisemittiske konspirasjonsteorier. En rekke bidragsytere i disse publikasjonene hevdet at jødene var de «egentlig» ansvarlige for utbruddet av Andre verdenskrig, og at «en jødisk sammensvergelse» hadde arbeidet for å utrydde den tyske befolkningen. Dermed kunne nazistenes antisemittiske politikk rettferdiggjøres som en selvforsvarspolitikk. Det ble også hevdet at historien om Holocaust var skapt som et ledd i en planmessig hets mot det nasjonalsosialistiske Tyskland, Nasjonal Samling og alle nyere «nasjonale» grupperinger. Et underliggende premiss var at jødene besatt en massiv makt og innflytelse over økonomi, politikk og utdanningsvesen.

I 1960-årene vokste det frem en ny generasjon nynazistiske aktivister i Norge. Midt på 1970-tallet ga dette støtet til partiet Norsk Front (NF), senere omdøpt til Nasjonalt Folkeparti. Også her fikk antisemittismen – og holocaustbenektelsen – en sentral plass.

Et viktig trekk ved antisemittismen i dette miljøet var den stadige vekslingen mellom åpne antijødiske uttalelser og bruken av språklige koder. Norsk Front forsøkte å få innpass i den etablerte politiske debatten. Av denne grunn måtte partiet balansere på stram line mellom ønsket om klare ideologiske linjer og behovet for å tilpasse språk og budskap til den bredere offentlighet. Løsningen ble å utarbeide en propaganda som inneholdt flere ideologiske lag.

Et eksempel kan brukes for å illustrere dette poenget. Sommeren 1975 ble en av ideologene i NF-miljøet, lektor Olav Hoaas, intervjuet i Dagbladet og VG. Han hevdet da at nazistenes gasskamre var oppspinn og at fremmedarbeidere og andre såkalte «rasefremmede» – innbefattet jøder i Norge – burde sendes ut av landet. På grunnlag av intervjuet ble han senere dømt til betinget fengsel for brudd på daværende paragraf 135a i straffeloven om hatefulle ytringer.

Mens Hoaas-debatten pågikk stilte NF-miljøets lederskikkelse, Erik Blücher, til intervju med Rogalands Avis og bedyret at han personlig stilte seg skeptisk til Hoaas avvisning av gasskamrene. I partiets egne publikasjoner ble kjente holocaustbenektere derimot omtalt som sannhetssøkere og seriøse forskere. Mens Blücher uttrykte en strategisk skepsis utad, omfavnet NF holocaustbenektelsen innad.

Holocaustbenektelsen ble også et ideologisk element i de nynazistiske miljøene på 1990-tallet og 2000-tallet. En publikasjon fra skinheadgruppen Boot Boys i 1999 inneholdt en artikkelserie som henviste til «de påståtte grusomhetene som ble påført jødene under krigen». Benektelsen har derimot ikke hatt noen fremtredende plass innen den nye, antimuslimske høyreekstremismen. Det er først og fremst innen den nynazistiske fløyen av det høyreekstreme og høyreradikale landskapet at antisemittismen i klassisk, ideologisk utgave har blitt videreført.

Selv om holocaustbenektelse fremdeles i høy grad er forankret i en nynazistisk diskurs, har slike forestillinger likevel til tider også kommet til uttrykk utenfor de rendyrkede høyreekstreme miljøene. Et eksempel her er den moderne konspirasjonskulturen på internett.

Her kombineres motstand mot vaksiner, skolemedisin og andre etablerte vitenskapelige disipliner med konspirasjonsforestillinger rettet mot frimurere, katolikker, jøder, Arbeiderpartiet og andre grupper. I 2010 publiserte nettportalen Nyhetsspeilet, på dette tidspunktet et ledende talerør for det nettbaserte konspirasjonsmiljøet, en artikkel med tittelen «Noen spørsmål om Holocaust». Her ble det hevdet at «historien om Holocaust» var skapt av en mektig sionistisk sammensvergelse.

Holocaustbenektelse har altså vært spredt i politiske randmiljøer i Norge helt fra tidlig etterkrigstid, frem til vår egen tid. Benektelsen har også bygd på en konspirasjonsteoretisk begrunnet antisemittisme. Den hviler i siste instans på forestillinger om at jødene besitter en verdensomspennende makt. Her finnes det en klar kontinuitetslinje fra den nasjonalsosialistiske antisemittismen under krigen til den høyreekstreme antisemittismen etter krigen.

Som en form for konspirasjonstenkning fungerer benektelsen som en forklaring på fascismens og nasjonalsosialismens svake vilkår etter 1945. Grunntanken er at historien er blitt forfalsket og forvrengt for å utestenge fascistiske og høyrenasjonalistiske grupperinger fra offentligheten: at sannheten om det som «egentlig» skjedde under andre verdenskrig holdes skjult av en sammensvergelse. Bare en gruppe av særlig klarsynte – holocaustbenekterne selv – tilskrives evnen til å skue gjennom «sløret av offentlig propaganda» og dermed erkjenne hvordan verden «egentlig» henger sammen.

Gjennom dette har politiske randgrupperinger på ytterste høyre fløy kunnet opprettholde bildet av seg selv som en utvalgt elite av sannhetsforvaltere – på tross av marginal politisk oppslutning og fordømmelser fra omverdenen.