Vi treng ein klar exit-strategi

Det går ei grense for kor lenge ein kan tilpasse fridomen i samfunnet til helsevesenet sin kapasitet. Når vi no nærmar oss toårsmarkeringa for pandemien, utan å lenger ha eit klart mål for handteringa, bør grensa snart vere nådd.

SVEINUNG ROTEVATN, nestleiar i Venstre

Då covid-19-pandemien trefte verda som ei slegge, sette regjeringa Solberg i verk «de mest inngripende tiltakene Norge har hatt i fredstid». Det som den gong var sjokkerande strengt, er no blitt kvardagen.

I snart to år har vi blitt vant til at politikarar nektar folk å gå på jobb og set grensar for kor mange som kan samle seg i ein privat heim. Vi kallar det «tiltak», men det er fridomsinnskrenkande maktbruk på eit nivå som krev ein viss form for unntakstilstand for at dei skal vere rimelege.

Når vi er blitt så vane med ufridomen, blir sjølv den minste oppmykinga noko å feire. Så ufrie er vi, at vi jublar over at vi endeleg får lov til å drikke øl – dersom vi sit fint ved bordet med ein meters avstand til sidemannen og går heim klokka 23.

Samstundes som graden av ufridom har gått opp og ned i takt med smittetala, har grunngjevinga for tiltaka blitt stadig meir uklar.

I mars 2020 var det ikkje tvil om at tiltaka var naudsynte. Vi hugsar alle dei skrekkelege bileta frå sjukehusgangar i Nord-Italia. Vi såg eit helsevesen i kollaps. Vi var redde for å sjølv bli sjuke. Og alle forstod at det var tvingande nødvendig med drastiske tiltak. Dei vart innført. Dei fungerte.

Sjølvsagt var det krevjande for alle. Men vi forstod behovet. Og ikkje minst: Vi såg vegen ut av pandemien. Så snart vaksinane var ferdig utvikla, produsert og distribuert, ville vi vere beskytta mot viruset. Det tok frustrerande lang tid. Men målet var likevel klart. Og så lenge ein har eit tydeleg mål, kan ein halde ut mykje.

Etter kvart som vaksinane vart sett i arm etter arm, var etter kvart dei mest sårbare gruppene i samfunnet godt beskytta. Det medførte at faren for regelrett kollaps i helsevesenet var borte, og det kom ei forventning om snarleg gjenopning.

Det skjedde ikkje. Grunngjevinga var at viruset framleis ville kunne føre til eit stort tal dødsfall blant yngre aldersgrupper, sidan så enormt mange uvaksinerte risikerte å bli smitta på ein gong. Og mange kunne ha underliggande risikofaktorar dei ikkje sjølve var klar over.

Dette var ei noko anna grunngjeving for nedstenging enn den som først vart nytta. Men like fullt ei forståeleg grunngjeving for mange. Dessutan gjekk vaksineringa omsider kjapt og effektivt.

Etter kvart vart heldigvis alle vaksinert, både ein og to gonger, og landet opna opp igjen. Bent Høie la vekk tommestokken, Abid Raja kasta jakka på dansegolvet og vi såg frigjerande lite av Nakstad, Stoltenberg og Guldvog på TV.

Utover hausten vart det igjen mumla om behovet for tiltak, sidan talet på sjukehusinnleggingar kraup sakte, men sikkert oppover. Regjeringa Støre stod likevel fast på at det var tid for å «leve med viruset», og stod imot krava om nye fridomsinngripande tiltak. Det tener dei til ære.

Så kom omikron.

Med ein ny og meir smittsam variant, var det fare for sprengt intensivkapasitet. Det kunne ein ikkje ta sjansen på, og samfunnet vart på ny stengt ned. I stor grad som eit føre var-tiltak, sidan vi ikkje visste nok om den nye varianten.

No veit vi meir, mellom anna om kor mykje mindre farleg den nye varianten er samanlikna med dei tidlegare (FHI reknar risikoen for sjukehusinnlegging med omikron til 0,2 prosent). I tillegg har store deler av folket fått ein tredje vaksinedose. Det tilsa at ein kunne skru tiltaka ned igjen. Då regjeringa kom med nokre forsiktige liberaliseringar 14. januar, vart det halde fast på ei rekke av tiltaka – slik som det «lite inngripande» tiltaket heimekontor.

I samband med endringane i tiltaka vart det sagt nokre interessante ting av helsedirektøren og FHI-direktøren.

FHIs Camilla Stoltenberg sa at «vi er ved et punkt der vi må finne ut hvordan vi skal balansere mellom det å bli smittet, og egentlig flest mulig på kortest mulig tid, samtidig som vi har kontroll så det ikke blir veldig mange innlagte samtidig».

Omikron-varianten kjem altså med så lite risiko at FHI vil at flest mulig skal bli smitta på kortast mogeleg tid, slik at vi kan bygge flokkimmunitet og kome oss vidare. Kva er då den avgrensande faktoren?

Det fekk vi eit slags svar på frå helsedirektør Guldvog, som på NRKs Debatten sa at «kanskje blir ikke dette med intensivplasser og respiratorer den begrensende faktoren». For intensivkapasiteten i Noreg er langt i frå sprengt, sjølv med skyhøge smittetal den siste månaden.

I staden synte Guldvog til risikoen for at sjukefråveret kan bli svært høgt, og at vi kan få mange pasientar på legevakta.

Det er ein uro ein kan forstå. Men når vi har kome dit at regjeringa gjennomfører det som framleis må seiast å vere dei mest inngripande tiltaka Noreg har hatt i fredstid, ut frå eit synspunkt om at det er betre at alle på ein arbeidsplass sit heime og jobbar i månadsvis enn at litt for mange må vere heime med sjukdom nokre dagar, så har vi flytta oss svært langt frå situasjonen 12. mars 2020.

Utan at det lenger er openbart, ja ikkje ein gong i nærleiken av klart, kva det langsiktige målet med tiltaka skal vere.

Ja, det vil opplagt føre til store utfordringar for samfunnet om mange blir sjuke samstundes. Men det relevante spørsmålet er om utfordringane vil bli så mykje større enn dei vi opplever med inngripande koronatiltak. Det er i det heile ein merkeleg sirkelargumentasjon å nekte folk å gå på jobb og stenge bedrifter med grunngjevinga at dersom mange blir sjuke så ... må folk bli heime frå jobb og bedrifter må stenge.

Eg trur denne jakta på eit rørleg mål er utmattande for mange. Kva risiko kjem med å opne meir opp? Så vidt eg klarer å forstå på fagfolka våre så er det ikkje mange dødsfall, det er ikkje kollaps i helsevesenet, og det er ikkje sprengt intensivkapasitet. Risikoen er at fleire enn normalt må bli heime frå jobb med sjukdom og det må gjerast andre prioriteringar i helsevesenet i ein avgrensa periode. Kanskje er dette noko vi rett og slett bør kunne leve med?

Støre-regjeringa handterer pandemien etter beste evne med den informasjonen dei har, akkurat som Solberg-regjeringa gjorde.

Men eg trur det er avgjerande at vi no kjem saman på tvers av partiblokker og definerer ein klar exit-strategi.

Vi er ganske enkelt nødt til å på eit tidspunkt klare å leve med eit virus som vi faktisk har vaksinar mot. På same måte som vi lever med alle andre virus vi har vaksinar mot.

For SARS-CoV-2-viruset kjem til å mutere vidare, og det vil neppe forsvinne på mange, mange år. Om det nokon gong gjer det.

Den noverande smittebølga er nok snart over. Samfunnet kjem til å opne opp igjen. Vi får sikkert ein normal sommar. Men kva gjer vi når den ekstremt smittsame, men endå litt mindre farlege ypsilon-varianten kjem frå USA i november? Og når omega-varianten kjem frå Australia året etterpå? Stenger vi ned igjen til alle har fått fjerde vaksinedose? Og femte vaksinedose?

Svaret bør vere eit klart nei.

Og før den tid må vi snu absolutt alle steinar som kan ligge i vegen for ein slik strategi. Det er ein langt viktigare diskusjon enn nok ein runde om nøyaktig kor mange færre smittetilfelle vi kan få av å avlyse det tredje 17. mai-toget på rad.