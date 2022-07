Kommentar

Er muslimer blitt syndebukker?

Av Shazia Majid

SAMMEN OM ANSVARET: Ingen har skyld, men alle har ansvar for å gjøre Norge til et trygt samfunn for alle. Bilde er fra markeringen på Rådhusplassen 27. juni 2022.

Reaksjonene i kjølvannet av barskytingen i Oslo vitner om et endret Norge. Det bør også landets muslimer ta innover seg.

«Jeg vet at mange (muslimer) opplever frykt og uro (…). Og vit da dette, vi står sammen. Vi er ett fellesskap, og vi har ansvaret for fellesskapet sammen».

Det sa statsminister Jonas Gahr Støre i Oslo Domkirke 26. juni.

Da hadde det gått litt over ett døgn siden iranskfødte Zaniar Matapour hadde skutt rett inn i menneskemengder som var ute og hygget seg i hjertet av Oslo. 43-åringen rakk å drepe to og skade 21 andre, før han ble lagt i bakken av heltemodige sivile.

Politiet og PST vurderte det som en terrorhandling utført av en ekstrem islamist timer etter hendelsen.

En av «våre» hadde gjort det vi hadde fryktet i minuttene og timene etter angrepene på regjeringskvartalet og Utøya 22. juli for elleve år siden. Før vi fant ut at det var Anders Behring Breivik.

Nå hadde Matapour gjort muslimer om til syndebukker. Det var den umiddelbare frykten.

Jeg er muslim. Jeg husker skrekken før identitetene til de foregående norske terroristene ble kjent. Det handler om å bli stilt til veggs som muslim for noe man ikke har gjort. Det tærer på.

Vanlige muslimer har opplevd det i to tiår. Siden 11. september og ikke minst de mange islamistiske terrorangrepene i Europa de siste årene.

MANGFOLDIG: Det ble pride-markering 27. juni, selv om politiet frarådet dette og arrangementet ble avlyst. Flere av de fremmøtte hadde flerkulturell og muslimsk bakgrunn.

Derfor, om ord noen gang har betydd noe – var det akkurat da. Det Støre sa 26. juni var både samlende og beroligende, samtidig som han ga oss alle en oppgave – å ta ansvaret sammen.

Også andre fremtredende personer, og ikke minst den skeive bevegelsen, som selv har vært hardest rammet, har valgt å støtte landets muslimer.

Flere har gitt tydelig uttrykk for at angrepet ikke er alle muslimers feil. De skal ikke føle seg skyldige, og ei heller stigmatiseres, ansvarliggjøres eller avkreves fordømmelse for en persons handlinger.

Likevel har denne støtten blitt forbigått i stillhet i deler av de muslimske miljøene.

Som heller har valgt å fremheve politiet, PST og medienes angivelige hang etter å ta muslimer og islam, ved å oppgi gjerningsmannens opprinnelse og bakgrunn.

For mens Støre fortalte norske muslimer at vi er ett fellesskap, sa Islamsk Råd Norge følgende: «Det er fare for at islamofobien, som er i samfunnet fra før, vokser og i verste fall at det kan føre til hevnaksjoner».

Og la til: «Dessverre er de mye islamhets fra før i samfunnet. Vi håper mediene og PST er sitt ansvar bevisst og ikke kobler slikt mot religion».

Det er så langt ikke kommet mange vitnesbyrd om angrep på muslimer, slik det gjorde umiddelbart etter 22. juli-angrepene. Det er mulig det har skjedd uten at allmennheten vet om det, og det er mulig de kommer.

Men vi skal vokte oss for å danne en misvisende fortelling om hva som skjedde i timene og dagene etter 25. juni-angrepene.

Og vi skal vokte oss for å tegne fiendebilder. Det arbeidet går begge veier.

Like viktig som det er å ikke ansvarliggjøre muslimen i gaten for Matapour sine ugjerninger, er det å ikke male nordmenn flest som muslimhatere.

Det norske folk har i det store og det hele slått ring om muslimer. Det så vi særlig i kjølvannet av terrorangrepet mot moskeen i Bærum. Og det samme ser vi i stor grad nå.

Vi skal påpeke, kritisere og ansvarliggjøre institusjoner når det er grunn til det. At politiet, PST og dermed medier identifiserte gjerningspersonen kort tid etter hendelsen er ikke en slik grunn.

Hva var vi opptatt av de skjebnesvangre minuttene og timene etter alle de foregående massedrapene? Å vite hvem drapsmannen var. Det kan ikke være slik at det er greit når terroristen er hvit, men ikke når terroristen er brun.

Ja visst er det rasisme, islam- og muslimfiendtlighet i det norske samfunnet. Det har forekommet grums i kommentarfelt i sosiale medier også nå. Vi er dog en av verdens mest tolerante folk. Men folk flest vil likevel ikke ha en muslim i familien.

Vi har en jobb å gjøre. Den gjøres best ved å ikke male fanden på veggen.

Norge har endret seg på elleve år. Alle massedrapene vi har opplevd er begått av etnisk norske menn – frem til nå.

Det har lært oss flere ting, deriblant at det ikke er forbeholdt ekstreme islamister å utføre terrorhandlinger. At det like gjerne kan være en hvit rasist. Og at det derfor er best å holde tungen rett i munnen.

I tillegg har vi hatt en åpen, til tider smertefull debatt om både innvandring, integrering, islam og muslimer.

Det har lært oss å kjenne hverandre bedre. Folk flest vet at norske muslimer har like lite skyld i Matapour sine handlinger som etniske nordmenn hadde i Manshaus eller Breivik sine handlinger.

Det vi står i akkurat nå handler mer om homohat enn om muslimhat.

Vi vet ikke om Zaniar Matapour hadde som intensjon å ramme skeive. Men vi vet at angrepet er blitt opplevd som et angrep på de skeive. Og uansett hva etterforskningen måtte vise – så har Støre rett, vi har ansvaret for fellesskapet sammen.

Det gjelder alle – også religiøse menigheter, moskeer og miljøer.

Nå er tiden overmoden for et oppgjør med homohatet som florerer i enkelte innvandrermiljøer. Det er en grunn til at de fleste muslimske skeive fortsatt er i skapet.

Ingen har sagt at det blir enkelt, men det er uunngåelig. Budskapet må være klart, din frihet slutter der min begynner.

Vil vi ha et trygt samfunn, for alle landets minoriteter, må vi skape det sammen. Minoritet som majoritet.

Vi vet at det er utbredt homohat også i enkelte etnisk norske miljøer.

Så lenge ikke våre skeive er trygge, er ikke våre muslimer trygge. Og så lenge ikke minoritetene er trygge er ikke landet trygt.