NYTENKNING: – Yoga i kirkelig sammenheng trenger ikke å bety at snart tror hele kirken på reinkarnasjon, skriver prest Stian Kilde Aarebrot.

Kirke-yoga, ja takk!

Religiøs import og eksport har vi drevet med til alle tider. Så ingen grunn til ramaskrik.

STIAN KILDE AAREBROT, prest, forfatter og ansvarlig for trospraksis i Areopagos

31. januar ble det holdt yogagudstjeneste i Domkirken i Bergen, et tilbud som blant annet Fagerborg menighet lenge har invitert til i Oslo. I etterkant av en reportasje i den kristne avisen Dagen om yogagudstjenesten har det kommet flere sterke reaksjoner ala «dette har ingenting i kirken å gjøre.»

På lederplass i Dagen, 15. februar, skriver Vebjørn Selbekk at «Yogaens inntog i kirken vitner om en type åndelig fattigdom.» Og at det er «mer enn nok spiritualitet å finne i vår nytestamentlige kristendom. Hvorfor ikke heller hengi seg til det Bibelen gang på gang oppfordrer oss til, bønnen og lovsangen?»

Hvis all PR er god PR, vil det muligens ligge strødd med matter og mennesker i kirken ved neste anledning til å be med kroppen. Retorikken minner i det hele tatt sterkt om tiden da rocken gjorde sitt inntog i kirken på 70- og 80-tallet. Mange mente at ordene kristen og rock ikke kunne henge sammen, ikke minst når en heller kunne hengi seg til klassisk, gospel eller mer moderne lovsang. Ja, kanskje kristenrocken vitnet om musikalsk fattigdom?

Videre skriver Selbekk at «Yoga har sitt utspring i hinduismens verdensbilde, dens forståelse av den åndelige verden, dens fromhetstradisjon og dens religionsutøvelse.» Det er jo helt sant. Også her er parallellene til advarslene mot kristenrocken åpenbare.

Rocken stammet fra heksedoktorens tromme, må vite. Den hadde sine musikalske røtter i svarteste Afrika, før den ble eksportert med slaveskipene og så raffinert av en gitarist som visstnok hadde solgt sjelen si til Djevelen og et kobbel med av andre artister høye på diverse sentralstimulerende stoffer. Et slikt sluttprodukt var det all grunn til å være på vakt mot. Eller var det det?

Jeg har en magefølelse at flere av yogagudstjenestens kritikere har platehyller fulle av datidens kristenrockere, med Stryper og Larry Norman i spissen. Larry Norman selv tok bladet bra munnen i 1972, da han imøtegikk kritikerne med det som ble kristenrockens nasjonalsang: «Why should the devil have all the good music?» Dette spørsmålet skal visstnok ha sine røtter tilbake til William Booth og Frelsesarmeen, som i sin tid hentet inn pub-klassikere og fylleviser, som de så ga ett nytt kristent tekst-innhold.

Også når det kommer til trospraksiser som yoga har religionene til alle tider lånt rammeverk av hverandre og gitt det nytt innhold. De kristne valgte å ta med seg jødenes tidebønner, som de raffinerte og kristnet i klostrene. Tidebønnene ble så adoptert av muslimene noen hundre år senere. Og muslimenes bøyning av kropp med hode i bakken? Den posituren hentet de fra den koptiske kirke.

Betyr det at moskeene har blitt snik-kristnet i 1500 år? Selvfølgelig ikke! På samme måte trenger heller ikke yoga i kirkelig sammenheng å bety at snart tror hele kirken på reinkarnasjon. Jeg sier ikke at kirken ukritisk skal importere nye uttrykk over en lav sko. Det må siles og skjelnes om hva som glir godt og hva som krasjer med kirkens budskap. Men å stenge porten for alt som lukter fremmed er i alle fall ikke løsningen.

Også når det kommer til yoga i kristen sammenheng handler det om å gi et gammelt rammeverk nytt innhold. Fra Vennesla driver Marvel Yoga sin Kristus-sentrerte yoga. De skriver selv at de «ønsker å skape øyeblikk der du kan beundre Guds skaperverk, undre deg over Guds virkelighet og bli bergtatt av Hans kjærlighet. Vi bruker tradisjonell yoga og kristen meditasjonspraksis til å skape et møtepunkt mellom deg og Gud, både i kropp, sjel og ånd.»

Areopagos søker sannhet, skjønnet og spiritualitet, gjennom dialog, trospraksis og fordypning. Derfor støtter vi slike initiativ helhjertet, og har derfor invitert Marvel Yoga til å ha yoga-verksted på praksisdagen Salig er tørsten i Kristiansand 26. mars.

Hvis en slik praksis kan hjelpe mennesker til en bredere og dypere forståelse av Guds kjærlighet til dem og skaperverket, kan jeg ikke annet enn å si med Wiliam Booth og Larry Norman: Why should the devil have all the good workouts?