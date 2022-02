Leder

Det skulle bare mangle

Folk flest får fire milliarder kroner fratrekk på strømregningen. Men du kan ikke regne med å bli rik av den grunn.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

De siste månedene har kraftprisene gitt folk i Sør-Norge astronomiske strømregninger. Samtidig har Statnett tjent så godt at de vel knapt har visst hvor de skal gjøre av alle pengene.

Men nå har statsforetaket bestemt seg for å bruke fire milliarder kroner på å sette nettleien til null fra april og ut året.

Dette skulle egentlig bare mangle. For det er slik dette systemet er ment å fungere. I år etter år har vi fått høre at det Statnett tjener på utenlandskablene kommer oss til gode, fordi det skal brukes til å få ned nettleien.

Det har vi ikke merket all verden til. For inntektene har blitt brukt til å stoppe videre økning i nettleien.

PROTEST: Demonstrasjon mot høye strømpriser utenfor Stortinget i januar.

Når Statnetts del av nettleien settes til null, er det første gangen det gjøres, så vidt vi vet.

Det er de såkalte flaskehalsinntektene som strømmer inn. Statnett tjener penger på forskjellen i pris mellom de ulike prisområdene i Norge. Og når kraften går til utlandet, deler Statnett prisforskjellen med motparten på utenlandsk side.

Ifølge Statnett selv satte de rekord i januar med flaskehalsinntekter på 1,4 milliarder kroner. De sier de venter syv milliarder totalt i år.

Det spesielle i det siste er at de største inntektene har kommet av prisforskjeller internt i Norge. Vanligvis pleier det å være utenlandskablene Statnett håver inn på.

Dette er nytt. Og det er ikke helt bra om vannet i magasinene plasker over nordpå, mens folk i sør betaler det hvite ut av øyet for å koke poteter.

Statnett har da også snakket vagt om å forsterke forbindelsene mellom nord og sør. Og dette bør noen av inntektene deres gå til. Å bygge bedre nett er smart, og vi bør ikke så store flaskehalser internt i Norge som nå.

Dette vil imidlertid ta flere år. Mens det å sette ned nettleien hjelper fra dag 1. Om du har elbil og villa på Østlandet, og et ganske normalt forbruk, så kan du kanskje spare en tusenlapp i året på Statnetts kutt.

Du blir altså ikke rik. Og du blir heller ikke kvitt nettleien. For i tillegg til Statnetts del av den (fem øre per kWh) har vi regional nettleie som varierer fra mellom 20 og 50 øre kWh rundt om i landet.

Men like etter at Statnett kom med sin nyhet, varslet nettselskapet Elvia til E24 at de utsetter sin planlagte økning i nettleien fra april. Det kan være flere som kommer til å si fra om det samme fremover.

Kanskje også regjeringen, som etter planen utligner Statnetts kutt i nettleien med å sette opp elavgiften fra samme dato.

Om strømprisene fortsatt er rekordhøye, er det neppe tiden for å øke folks regninger.

Myndighetene bør gi rundhåndet tilbake av de enorme kraftinntektene slik at folk flest merker det. Ellers knaker hele systemet i sammenføyningene.