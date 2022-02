Kommentar

Inn i en farligere tid

Av Per Olav Ødegård

I Vladimir Putins fortelling er Ukraina den aggressive part. Ikke Russland, som har oppmarsjert 190 000 soldater ved grensene til nabolandet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Putin hevder at Russland står overfor en «alvorlig og svært stor trussel».

Hva skal Ukraina si?

Russland truer naboen med massiv militær slagkraft, i nord, øst og sør.

Å undertegne dokumentene som anerkjenner opprørskontrollerte områder i Øst-Ukraina som uavhengige stater er en krenkelse av Ukrainas suverenitet.

Og det er i strid strid med inngåtte internasjonale avtaler.

Alle vet at opprørerne ikke er uavhengige. De er fullstendig avhengige av Russlands støtte. Ved å anerkjenne Luhansk og Donetsk som uavhengige republikker forsterker Putin en allerede svært spent situasjon.

TALTE MANDAG: I en TV-sendt tale mandag kveld sa Russlands president Putin at situasjonen er kritisk igjen.

Neste skritt i den farlige opptrappingen kom hurtig. Putin ga sent mandag kveld ordre om å sende inn «fredsbevarende styrker» i de omstridte områdene i Øst-Ukraina. Gjentatte ganger de siste ukene har Putin sagt at han ikke planlegger en invasjon av Ukraina. Nå vil han likevel sende soldater over grensen.

Putin hevder at Ukraina brukes som et instrument for en konfrontasjon med Russland. Men vestlige ledere har de siste ukene valfartet til Moskva for å finne en fredelig løsning. Frankrikes president Emmanuel Macron forsøker å invitere Vladimir Putin og Joe Biden til en siste diplomatisk dans.

I 11. time gjør Macron, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og andre desperate forsøk på å stanse ferden mot katastrofen.

Macron vil at Putin og Biden skal diskutere sikkerhet og strategisk stabilitet i Europa. Problemet er at øst og vest er fullstendig uenige om hva som kan gi større sikkerhet og stabilitet i Europa. Det ble enda tydeligere etter Putins tale mandag kveld.

ALLIERTE: President Vladimir Putin tok fredag i mot den hviterussiske presidenten Aleksander Lukasjenko i Kreml.

Uansett utfall er krisen i Ukraina et tegn på at Europa går inn i en farligere tid.

– Jeg beklager å si at dette er den nye normaltilstanden i Europa, sa Natos generalsekretær Jens Stoltenberg i forrige uke.

Den nye normaltilstanden, med trusler og militær maktbruk, minner om noe velkjent fra fortiden. Den kalde krigen var preget av gjensidig mistenksomhet og opprustning i et dypt splittet Europa.

Putin forsøker i Ukraina å gjenopprette noe av det som gikk tapt da Sovjetunionen gikk under.

Det er ikke et spørsmål om krigen kommer til Ukraina. Krigen har pågått i åtte år i øst, mellom russisk-støttede opprørere og ukrainske styrker.

Spørsmålet er om kamphandlinger i Donbass-regionen bare er en forløper til den største militære kampanjen i Europa siden 1945?

Putin talte tidligere mandag på et ekstraordinært møte i det russiske sikkerhetsrådet etter at parlamentet hadde foreslått å anerkjenne Donetsk og Luhansk i Øst-Ukraina som uavhengige land.

Opprørsledere, russiske politikere og statskontrollerte medier har de siste dagene anklaget Ukraina for å planlegge en militær offensiv mot de opprørskontrollerte områdene.

Kvinner og barn er blitt evakuert til Russland og opprørerne har iverksatt allmenn mobilisering. Samtidig kunngjør Russland at 30 000 soldater vil bli stående i Hviterussland på ubestemt tid.

Putin har gått så langt som å hevde at det pågår et folkemord på russisktalende i øst-Ukraina, uten å fremlegge noe bevis.

Russland forsøker også å legge ansvaret på Ukraina for den tilspissede situasjonen i opprørs-områdene i Luhansk og Donetsk. Hvorfor skulle Ukraina velge å angripe akkurat på samme tidspunkt som Russland demonstrerer sin militære overmakt på grensen?

ØVELSE: Russiske og hviterussiske styrker på øvelse tidligere i februar. Russland blir stående med 30 000 mann på ubestemt tid i Hviterussland, selv om øvelsen ble avsluttet i helgen.

Det er en annen forklaring som er langt mer troverdig. Ved å provosere frem en krise vil Putin få et påskudd for å gripe inn. Hvis det er hans plan.

Det følger i så fall et mønster. Påskuddet for å annektere Krim i 2014 var påståtte trusler mot den russisktalende befolkningen etter revolusjonen i Kyiv samme år. Og i 2008 invaderte Russland Georgia.

Tidligere kommunistiske land i Øst-Europa valgte demokrati og medlemskap i EU og Nato da de fikk muligheten etter Sovjetunionens fall.

Moskva kunne ikke lenger diktere deres valg. Men for Putin går den røde linjen ved Ukraina, som hverken er medlem av EU eller Nato.

– Vi er ett folk, skrev Putin sist sommer om russere og ukrainere. Ifølge ham kan Ukraina kun oppnå selvstendighet i et partnerskap med Russland.

Men alt Putin har foretatt seg siden 2014 har styrket ukrainernes motstand.

Mange ønsker i stedet at landet skal søke nærmere samarbeid til vestlige land. Og jo mer Putin snakker om at Nato må trekke styrker ut av Øst-Europa, desto sterkere blir solidariteten i forsvarsalliansen.

Putin sier at Moskvas fremste prioritet ikke er konfrontasjon, men sikkerhet.

Hans handlinger tyder dessverre på det motsatte.

Hør mer i dagens episode av podkasten Giæver og gjengen: