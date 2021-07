Leder

Polens paradoks

HØYT SPILL: Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki sier han ikke vil forlate EU, men har samtidig satt i gang en juridisk prosess som kan tvinge Polen til å måtte bryte med Brussel. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / POOL / REUTERS POOL

Polen har Europas mest EU-lojale befolkning. Men polske myndigheter har satt i verk en prosess som kan ende med at landet må forlate unionen.

I går la EU-kommisjonen frem en rapport om hvordan medlemslandene overholder lov og orden; hvordan de forholder seg til unionens øverste juridiske organ, Domstolen, og gjeldende EU-lov, samt hvordan det står til med pressefrihet, menneskerettigheter og institusjonenes uavhengighet.

Bakgrunnen er å undersøke om medlemmene oppfyller EUs krav for å motta midler fra gjenreisningsfondet på nær 8 000 milliarder kr.

De to landene som er blant dem som har søkt om mest støtte, er også de to land som sliter mest med å oppfylle EUs vilkår – Polen og Ungarn. Ingen av dem gjør det spesielt lett for seg i forsøkene på å oppklare uoverensstemmelsene.

Tvert imot har begge skjerpet konfliktnivået. Først og fremst for å fri til egne nasjonalkonservative velgere. Men ved å innskrenke ytringsfriheten, frata minoriteter rettigheter og angripe domstolene, setter disse myndighetene fundamentale demokratiske og rettsstatlige prinsipper til side, og bryter maktfordelingsprinsippet.

Separasjon av den lovgivende, utøvende og den dømmende makt er ikke bare en grunnsten i EU, men en forutsetning for medlemskap.

Når polske myndigheter avsetter dommere som ikke adlyder det regjerende Lov- og Rettferdighetspartiets linje og innsetter egne partikaniner i stedet, og på toppen av det hele innfører et nytt juridisk nivå – et regjeringsoppnevnt disiplinærkammer – som skal overse at medlemmene av landets høyesterett dømmer «riktig», er det en politisering av rettsvesenet som Polen ikke har sett maken til siden landet var et underbruk av Sovjetunionen.

EU-Domstolen har kjent Polens såkalte justisreform i strid med gjeldende EU-lov. Den polske grunnlovsdomstolen har svart at den ikke anerkjenner EU-domstolens autoritet.

Polen er egentlig EUs utstillingsvindu. Takket være store overføringer fra EU har Polen vært i stand til å transformere kommunistdiktaturet til en økonomisk og sosial suksesshistorie. Warszawapaktens signatarstat er blitt med i NATO og representerer et bolverk mot Russland. Med sine 40 millioner innbyggere var det viktig for EU at Polen ble med i unionen.

Men i dag er nok EU viktigere for Polen. Siden de ble fullverdige medlemmer i 2004 har landet mottatt svimlende 1300 milliarder kr i overføringer. Det tilsvarer omtrent et norsk statsbudsjett.

Årlig kommer medlemsland på kant med EU-Domstolen. De fleste tilfeller er i såkalt «god tro» og løses minnelig. Konflikten med Polen er annerledes fordi den sittende polske regjeringen aktivt undergraver EUs bærende prinsipper.

Hvis Polen får fortsette å gi blaffen i EUs medlemskriterier, og samtidig opprettholde privilegiene som største mottager av subsidier fra andre medlemsland, krakelerer unionens fundament. Det skjer ikke.

Tre utganger er derfor mulig: Polen gjør full retrett. Brudd med Brussel. Eller økonomiske sanksjoner.

Alle vil koste den nasjonalkonservative regjeringen dyrt. Det er trolig derfor de nå spiller så høyt og uvørent som de gjør.