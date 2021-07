KRITISKE: Aud Jektvik og Carina E. Carlsen. Foto: Privat / innsendt

Takk kroppen din for at den overlevde coronapandemien!

Tirsdag kunne du lese kronikken «Nå skal coronakroppen ut i hetebølgen». Dette er trolig noe av det mest fettfobiske VG har publisert i sine kanaler på lenge, og det kan ikke stå uimotsagt.

AUD JEKTVIK, sosionom, kroppsaktivist, venstrepolitiker og sexologistudent

CARINA E. CARLSEN, master i empowerment og helsefremmende arbeid/ Fat studies and body politics

Debatten om kropp og vekt reduseres ofte til overskrifter i krigstyper, kvasse påstander og synsing i stedet for en faktabasert tilnærming. Melands kronikk er intet unntak.

Problemet med kronikken er ikke nødvendigvis å påpeke av at vi har lagt på oss under pandemien, selv om dette burde være noe av det minst interessante med en pandemi som har hatt langt større konsekvenser enn at folk må kjøpe større bukser. Problemet er måten det gjøres på, og kronikkforfatters mange stikk til den tjukke kroppen.

Korrelasjon er som kjent ikke det samme som årsakssammenheng, og sistnevnte nevnes heller ikke. Mange skylder på at treningssentrene nå har vært stengt, men treningssentre er ikke nødvendigvis det stedet folk flest trener. Og selv om trening har en innvirkning på kroppsvekten vår, er det likevel ikke dette som påvirker mest.

I tillegg henviser kronikkforfatter til en rapport med selvrapportering. Hun løfter her utelukkende frem de 32 % som selv mener de har kommet i dårligere form, uten å nevne de 16 % som sier de har blitt i bedre form, eller de 52 % som sier formen ikke har endret seg. De bakenforliggende årsakene til at noen kjenner på en dårligere fysisk form hverken nevnes eller problematiseres.

Det er mange grunner til at mange nå har gått opp i vekt. Det har vært utfordrende psykisk for mange å leve med usikkerheten om smitte, bekymring for sine nærmeste, frykt for å miste jobben, å ikke kunne være sosial i samme grad som før, med mer.

Den psykiske helsen er en viktig del av helsa, og den påvirker også vekten vår. Denne tar ikke Meland hensyn til, men nører derimot opp under frykten mange nå har av å komme tilbake på jobb, treffe venner og familie, eller gå på stranden, grunnet vektøkning.

Lørdag kunne vi lese at det har vært en stor økning av spiseforstyrrelser under pandemien.

Dette uten å nevne at den mest vanlige spiseforstyrrelsen vi har her i landet - overspisingslidelse.

Høsten 2020 gjorde Spiseforstyrrelsesforeningen en undersøkelse blant sine medlemmer om hvordan pandemien har påvirket deres psykiske helse. Svarene viste en klar forverring, i samsvar med en rekke andre studier som viser at pandemien har ført til økt isolasjon, økt depresjon, og ikke minst - et negativt økt fokus på kropp og vekt.

Enkelte studier viser også at godt over 50 % av unge i aldersgruppen 18 til 24 opplever symptomer på depresjon og angst. Dette kan også føre til vektøkning, noe som kan være et symptom på et dypereliggende problem, men som ikke nødvendigvis er et problem i seg selv.

Kropp er komplekst. Én ting å tro at slanking på magisk vis skal fjerne alle helseplager. Slik er det ikke, og dette viser forskningen gang på gang. En annen ting er å nekte de av oss som er store helsehjelp kun på grunnlag av vekt.

Noen helserisikoer kan reduseres eller fjernes ved hjelp av vektnedgang, men de er færre enn vi tror. Det å gå ned i vekt er ingen garanti for bedre helse, og å tro at slanking er løsningen på et antatt problem er like kunnskapsløst som å tro på julenissen.

«Coronakroppen» ble i fjor introdusert som et nytt ord, og møtte med rette mye motstand. En coronakropp ville vi anta var en kropp full av covid-19, men har blitt nok en negativ beskrivelse for den tjukke kroppen.

I tillegg til å undergrave de av oss som faktisk har blitt syke av corona, understreker denne ordbruken tanken om at å legge på seg er den verste konsekvensen av en potensielt dødelig sykdom. Videre skriver kronikkforfatter at coronaen har «satt seg på hoftene». Corona setter seg som kjent i lungene - ikke på hoftene.

Det kan med det virke som vekt for mange handler om det estetiske.

«Det er skattebetalernes penger», ropes det i kommentarfeltet. Vi er også skattebetalere, og betaler en del av regninga den dagen du trenger frikort, må opereres, skal føde, også videre. Mange tjukke mennesker lever friske og gode liv på lik linje med slanke, og det å påføre folk skam på bakgrunn av egen helse eller uhelse, er både diskriminerende og et svært lite sjarmerende karaktertrekk.

Mennesker koster, uansett kropp, kjønn og helsetilstand, og de fleste av oss går i minus når det kommer til økonomisk lønnsomhet for samfunnet. Å holde enkeltindividet ansvarlig for eventuelle helseplager man har liten eller ingen evne til å påvirke, er ikke bare dypt problematisk, men også svært uetisk.

I tillegg er det ironisk å tenke at å påføre ytterligere skam skal løse noe som helst, når hets og mobbing av tjukke mennesker fører til økt fettskam, noe som der igjen kan føre til dårligere helse.

Til sammenligning så kan vi informere om at idrettsskader kostet oss som skattebetalere 40 milliarder kroner i 2011, uten at vi på noen måte foreslår å skamme idrettsutøvere eller ber folk slutte med idrett.

Det er få, om noen, folkehelsestrategier som adresserer stigmaet tjukke mennesker utsettes for, som fettskam, diskriminering, osv. Ved å ikke gjøre det, ser en heller ikke årssaksammenhengene, og tar med det ikke store deler av befolkningen på alvor. Dersom det medfører riktighet at vi bare blir tjukkere og tjukkere, burde fokuset også ligge på å gi de av oss som er tjukke god, kvalifisert helsehjelp.

Da trenger vi utstyr i helsevesenet som passer store kropper, helsepersonell som ikke ser seg blinde på kroppsstørrelse og foreslår slanking som «kur» uansett symptomer, et bio- psyko- sosialt syn på helse, og mer forskning som inkluderer store mennesker.

For ikke bare blir en større kropp sett på som uverdig til å delta i mange forskningsprosjekter, men noen forskere sliter med å se forbi sin egen fettforakt i en slik grad at de ikke klarer å skille mellom korrelasjon og kausalitet. Trusselen mot store menneskers helse ligger i stor grad i at vi blir feilbehandlet, eller ikke behandlet i det hele tatt i helsevesenet.

Hva Meland egentlig ønsket å oppnå med sin kronikk vites ikke. Hvis målet var å skremme tjukke mennesker fra å nyte sommeren på stranda, håper vi hun har feilet.

Vi oppfordrer derfor alle, uansett kropp, fasong og funksjonalitet, å nyte sommeren, fritt fra skam.