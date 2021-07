Leder

Useriøst skatteforslag

Regjeringen ønsker et «jobbskattefradrag» for unge under 30 år. Det vil gi 1,5 milliarder kroner mindre i felleskassen til å løse viktige oppgaver. Som å få unge i arbeid.

Ifølge NRK omtaler både NHO og LO forslaget som dyrt og dårlig. Vi er helt enig.

Sjeføkonom i Næringslivets Hovedorganisasjon, Øystein Dørum – med årelang tilknytning til regjeringspartiet Venstre – oppsummerer det hele presist:

– Regjeringen foreslår å gi skattelette til de som ikke trenger det for å komme i jobb, altså de som allerede har jobb, eller som uansett får jobb.

Alle valgkamper skal gjerne ha ett eller flere tulleforslag. Dette minner om noe Unge Høyre pleier å få lov til å komme med når rituelle innsigelser mot nynorsk sidemål og pils i park har fått motbør fra de voksne i partiledelsen.

Det betyr ikke at den underliggende problemstillingen ikke er alvorlig nok: Andelen sysselsatte under 30 år har gått jevnlig ned de siste to tiår. Dels fordi flere tar høyere utdanning, men andelen unge som mottar trygdeytelser eller arbeidsavklaringspenger har også økt.

Regjeringens mål er å styrke insentivene for å få unge i jobb. Det innebærer et premiss om at nåværende arbeidsinsentiver er for svake, og at unge ikke vil jobbe.

I så måte lyder det som et ekko av Høyres pågående reklamekampanje på radio. Den må være tidenes selvskudd av en sittende regjering. Her blir lytterne presentert for påstander om enorme forskjeller og urettferdigheter i det norske helsevesenet.

Men hvilket parti er det som har hatt den lengstsittende og mest profilerte helseministeren igjen? Hvilket parti har hatt full kontroll over Helse- og omsorgsdepartementet i samfulle åtte år? Hvilket parti har hatt to sammenhengende regjeringsperioder på å gjøre noe med disse ulikhetene?

Slik denne radioreklamen fremstår rar og selvskadende, fortoner det seg like underlig å komme med et løsrevet skatteforslag nå – all den tid regjeringens eget skatteutvalg under professor Ragnar Torviks ledelse fortsatt jobber med sin gjennomgang av hele skattesystemet.

Regjeringen har også sitt eget Sysselsettingsutvalg å vise til. Holden-utvalget la frem sin rapport i 2019 og konkluderte med at de ikke anbefalte et generelt jobbskattefradrag. Det ble fremholdt at tiltaket har høye kostnader og liten effekt. NHOs sjeføkonom frykter faktisk at effekten kan bli den motsatte av regjeringens intensjon, og bety lavere sysselsetting.

Hvis man skal bruke 1,5 milliarder kroner på å hjelpe unge inn i arbeidslivet, mener Dørum at det offentlige heller bør se på lønnstilskudd eller kompetansetiltak. Det lyder fornuftig.

Årsakene til at mange sliter med å komme i jobb er sammensatte. Problemene er mer nyanserte enn at de kan avgrenses til den enkeltes vilje. I de tilfeller – hvor det utelukkende handler om vilje – er det dessuten et åpent spørsmål om et nytt fradrag i arbeidsinntekt er det saliggjørende.

Økonomiske lokkemidler kan være ett av flere tiltak for å få folk i arbeid. Men det er naivt å tro at skattelette til allerede motiverte unge tidlig i arbeidslivet skal ha noen stor og langsiktig innvirkning på sysselsettingen.