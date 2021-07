RIKING: Richard Bransons romferd møter protester blant amerikanere som krever at han betaler mer i skatt. Foto: JUSTIN LANE / EPA

Houston, vi har et ulikhetsproblem

Ulikheten på jorda er blitt så stor at verdens rikeste må forlate kloden for å få brukt pengene sine.

MIMIR KRISTJÁNSSON, 1. kandidat til Stortinget for Rødt i Rogaland

50 år etter at bondesønnen og mekanikeren Jurij Gagarin ble det første mennesket i verdensrommet, har vi fått et nytt romkappløp. Ikke mellom supermakter denne gangen, men mellom jordas superrike.

Den 11. juli tilbrakte den britiske milliardæren Richard Branson åtte minutter i verdensrommet. Ni dager seinere var turen kommet til verdens rikeste mann, Amazon-eier Jeff Bezos. Bezos var ti minutter og ti sekunder i rommet. I tillegg til Branson og Bezos arbeider også Tesla-eier Elon Musk med planer om å forlate jorden gjennom sitt selskap SpaceX.

Mímir Kristjánsson FOTO: Ihne Pedersen

Det sies at det gjør noe helt spesielt med et menneske å se jordkloden fra rommet. Å se planeten vi bor på utenfra kan åpne øynene våre for hvor små vi egentlig er i den store sammenhengen. Men kanskje kan det også være en øyeåpner for mange å stå her nede på jorda og kikke opp mot stjernehimmelen og vite at langt der oppe driver verdens superrike et privat romkappløp for å vise fram seg selv og sin ufattelige rikdom.

Richard Branson er god for 43 milliarder kroner. Men han blir reine fattiglappen sammenlignet med sine to konkurrenter. Mens Musk ifølge Forbes kontrollerer verdier for 1377 milliarder, står Bezos bokført med svimlende 1602 milliarder kroner på magasinets anerkjente rikingliste for 2021.

Den norske staten regner til sammenligning med å få inntekter på 1200 milliarder kroner i år. Bezos og Musk er med andre ord god for et helt statsbudsjett hver, og så enda litt til.

Det nye romkappløpet er drevet av ekstrem ulikhet. Vi lever i en tid hvor verdens åtte rikeste menn eier like mye som den fattigste halvdelen av jordas befolkning gjør til sammen. Denne typen ekstrem rikdom fører bokstavelig talt til luksusproblemer.

Hva skal man egentlig bruke så mye penger på? For menn som Bezos og Musk er det ikke lenger nok å kjøpe seg Aston Martin til til 5,5 millioner kroner, slik vår egen hjemlige laksekonge Gustav Witzøe gjorde nylig.

Det holder heller ikke å bygge en superyacht til 3,5 milliarder, slik Kjell Inge Røkke er i gang med. Ingenting på jorda er dyrt nok til at menn med denne typen penger kan få døyvet sine mindreverdighetskomplekser. Derfor må de ut i rommet for å vise seg fram.

Milliardærer som Bezos og Musk er vår tids solkonger, og Blue Origin og SpaceX er vår tids Versailles. Det er lett å la seg blende av skjønnheten i Ludvig den 14. speilsaler, men vi kan ikke tillate oss å glemme at rikdommen hans var bygget på folkets fattigdom.

Slik er det også i dag. Det er nemlig noen som tar regninga for at Jeff Bezos drar til verdensrommet, og det er ikke bare ham selv.

Bezos selv er helt ærlig på dette. Etter å ha landet på jorda igjen etter sine ti minutter i rommet takket han alle Amazons ansatte og kunder, «because you guys paid for all of this». Når vi handler i Bezos nettbutikk, framfor å hjelpe den lokale bokhandelen med å holde folk i jobb, er vi med og sponser hans reiser i verdensrommet.

Det samme er de 1,3 millioner ansatte i Amazon, som forgjeves har forsøkt å fagorganisere seg for å kreve økt lønn og bedre betingelser. Bezos og resten av Amazon-sjefene motarbeider aktivt fagorganisering, og flere tillitsvalgte har blitt belønnet med sparken.

Mens Bezos ansatte nektes å gå på do i arbeidstida og må pisse i flasker mens de kjører ut varer til kundene, reiser sjefen deres ut i rommet for å more seg. På jorda sitter de underbetalte ansatte igjen og har «paid for all of this».

Foruten å vise fram rikdommen sin, er målet i de superrikes romkappløp å legge til rette for turisme i verdensrommet (på sikt har Musk riktignok en plan om å kolonisere Mars, noe som vil innebære at galaksen får sin første privateide planet).

Men en slik romturisme finnes ikke bærekraftig på en klode som allerede sliter med et enormt overforbruk av ressurser. Det føles ikke særlig meningsfullt å sortere søppel her nede på jorda mens de rike er ute i verdensrommet og forurenser, for å si det på den måten.

Jorda vår tåler ikke engang at vi flyr og drar på cruise så mye som vi gjør. Da bør ikke neste skritt være å tilby pakketurer til verdensrommet for de som har råd til det. Romturisme er i seg selv et konsept bygget på ulikhet.

I Bezos første romferd kostet den eneste billetten som var til salgs 28 millioner dollar. Mannen som kjøpte den var så rik at han ikke engang hadde tid til å bli med på turen, men måtte avlyse på grunn av en «scheduling conflict».

La oss for et øyeblikk forestille oss at et romskip skulle komme til jorda fra en planet langt borte. De som kommer er mer teknologisk og sosialt avanserte enn oss. Ved ankomst vil de registrere at det er synd oss som bor her.

Hvert tiende menneske lever i sult, og 18.000 barn dør hver eneste dag fordi de ikke har mat. Andre dør av mangel på enkle medisiner. Verden herjes av ekstremvær forårsaket av forurensing og klimaendringer.

Alt dette vil romvesenene se. Og samtidig vil de se en klode der de aller rikeste svir av flere titalls milliarder på å reise ut i verdensrommet for å vise seg fram. Hva tror du de vil tenke om denne planten?

Hva ville vi selv tenkt om vi hørte om en slik planet som ikke var vår egen? Trolig at det var manko på intelligent liv der. Og likevel godtar vi altså at dette skjer.

Det er på tide å ta sats og sikte mot stjernene. En annen og mer rettferdig verden er faktisk mulig. Det vil kanskje bli færre milliardærer i verdensrommet. Men det vil bli bedre på jorda for alle oss andre.