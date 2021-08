SVARER: «Hvilke typer svikt forekommer hos deg?» og «Hva har du gjort for å rette på dette?», er to naturlige spørsmål som enhver overordnet regelmessig bør stille til sine ledere, skriver innleggsforfatterne. Foto: Helge Mikalsen

Vi har ikke knekt læringskoden i velferdstjenestene

Ine Haver har en tankevekkende kronikk i VG fredag 23. juli i år. Hun viser at de funnene om manglende samhandling i tjenestetilbudet til barn og unge som Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) rapporterte i 2020 i store trekk er de samme som statsforvalterne og Statens helsetilsyn påviste ved et landsomfattende tilsyn i 2009.

GEIR SVERRE BRAUT, professor, Høgskulen på Vestlandet

JAN FREDRIK ANDRESEN, Statens Helsetilsyn

Ikke nok med det. Om vi ser oss enda lenger tilbake, ble manglende samhandling allerede drøftet i NOU 1982: 26 om barnemishandling og omsorgssvikt: «Problemet synes langt på vei å ligge i oppsplittingen mellom etater og profesjoner. Effekten av hele helse- og sosialtjenesten blir derfor mindre enn summen av innsatsen i hver av etatene.», var dette utvalgets påstand.

Det er da ganske forstemmende å se at det samme kan skrives nesten 40 år senere. I de tiårene som har gått, er lovgivningen utviklet og presisert. Både de spesialiserte og kommunale tjenestene har fått større kapasitet og økt kompetanse. Tilsynssystemene og klageordningene er systematisert. Hva er det da som mangler?

Geir Sverre Braut og Jan Fredrik Andresen FOTO: Privat

Ine Haver er trolig ved kjernen av utfordringen når hun peker på at det er en ledelsesutfordring å sørge for at samhandlingen mellom systemene fungerer. Her har vi kanskje enda noe å hente. Det er et ideal at dagens ledere skal vurderes ut fra måloppnåelse.

Det viktige spørsmålet blir derfor hvordan man kan beskrive og vurdere mål knyttet til samhandling mellom ulike etater. Det er langt enklere å konstruere mål knyttet til etatens egen virksomhet, for eksempel i form av etterlevelse av budsjettvedtak og omfang av tjenesteytingen.

Når det gjelder virkningen av tjenestene som ytes, og da ikke minst når tjenestene skal ytes sammen med andre virksomheter, er det langt vanskeligere å sette opp mål som både er relevante og lar seg etterprøve. Her gjenstår det ennå masse forsknings- og utviklingsarbeid.

Men vi trenger kanskje ikke å vente til nye teorier og modeller for styring av offentlige tjenester er utviklet og utprøvd. Vi kan likevel komme et steg videre på veien videre dersom alle ledere i velferdstjenesten blir målt på evnen til å ta fatt i påvist svikt og manglende forsvarlighet og sørge for at det man faktisk vet ikke fungerer, blir rettet.

De forholdene som både Ukom og Helsetilsynet ser, bør ikke være ukjent for ledere verken på utøvende eller overordnet nivå.

Svikt finner vi ikke bare i tjenestetilbudet til barn og unge. Ledere som ikke er tett på sin egen virksomhet, fravær av læring av egne erfaringer, dårlig kommunikasjon og samhandling og manglene evne til å få rett kompetanse til rett tid og sted, er allmenne gjengangere som vi ser i velferdstjenestene.

Kontrollordninger og evalueringer kan påvise dette. Dersom forholdene skal bli bedre, er det likevel de ansvarlige selv som må ta tak i problemene.

«Hvilke typer svikt forekommer hos deg?» og «Hva har du gjort for å rette på dette?», er to naturlige spørsmål som enhver overordnet regelmessig bør stille til sine ledere. Dette er spørsmål som er helt nødvendige å stille dersom læringskoden skal knekkes. Den som blir svar skyldig, er ikke kompetent til å inneha lederoppgaver i dagens velferdstjenester.