SPØRRES UT AV AKTOR: Temperaturen steg noen hakk på andre dag av aktoratets utspørring av Eirik Jensen. Foto: TORE KRISTIANSEN

Eirik Jensen har begynt å huske

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Den pensjonerte politimannen kommer på flere detaljer. Men pussig nok vil han ikke fortelle alt.

Publisert: 10.10.18 16:57

– Jeg har fått et klart hue, sa Eirik Jensen på andre dag i vitneboksen i ankesaken. I tingrettssaken i fjor var han ute av balanse. Det psykiske presset gjorde at han husket dårlig.

Nå er mer kommet på plass. Som båter han har solgt. Båter som har brent opp. Pengeoverføringer fra moren. Små glimt her og der.

Jensen husker en plastpose med en Tag Heuer i som han fikk av Gjermund Cappelen.

Han husker «sol», en kode i tekstmelding til Cappelen på slutten av 1990-tallet. Den tror det dreide seg om at Cappelen fikk en truende torpedo på døra.

Og ikke minst husker han hvor han knuste telefonen sin like etter at han fikk vite at hans informant og venn Gjermund Cappelen var arrestert.

Det fikk den sindige aktor Jan Egil Presthus til å reagere. Vil Jensen nå opplyse hvor den er?

Men Jensen vil ikke. Han mener det er poengløst. Telefonen er ødelagt.

- Man kan jo rekonstruere mye i vår tid, ting som har ligget i vann og sånt, sa Presthus. Jensen har null tro på at det er mulig.

Dessuten, la han noe paradoksalt til, lå det mye annen (sensitiv) informasjon på telefonen. Og han ville snakke med advokatene sine først. Dommeren grep inn. - Jeg ønsker ikke å gå noe videre på det, avsluttet Jensen.

Det er mange som har lett lenger enn etter nåla i høystakken for å finne tekstmeldingene på den telefonen.

– Det er den telefonen vi ikke har og som vi svært gjerne skulle hatt, sa et vitne fra Kripos i retten i fjor.

Den gang hadde Jensen lite å bidra med. Han husket ikke hvor han var da telefonen ble ødelagt. Han husket ikke hvor han hadde kastet den. I avhør hadde han ikke en gang nevnt telefonen før etterforskningen avdekket dens eksistens. Og da sa han at det var rutine å knuse telefoner.

Nå er det ikke vanskelig å tro Jensen når han sier at han var preget av presset i fjor. Og det trenger slett ikke å svekke troverdigheten hans at han har begynt å huske mer. Han er bedre forberedt i sin ankesak.

Det som derimot er uforståelig er hvorfor en politimann skal holde hemmelig hvor tjenestetelefonen er blitt av. Og det selv om han altså medgir at han husker hvor restene av den er.

Som han selv sa i tingretten: - Det kan se ut som at jeg har forsøkt å kvitte meg med bevis.

Jensen nekter på det. Nå sier han at det lå mye sensitiv «rikets sikkerhets»-informasjon på telefonen. I fjor sa han at grunnen til knusingen var å beskytte sin informant Cappelen, som selv måtte bestemme om han ville blåses som politityster.

Den problemstillingen, er for å si det forsiktig, ryddet av banen. Og den mest nærliggende forklaringen er fortsatt at Jensen hadde noe han ønsket å skjule.