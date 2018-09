BØR BLA OPP: Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Line Møller

Styrk Europas yttergrenser

MENINGER 2018-09-18T03:02:50Z

EU ber Norge om millioner til grensekontroll. Det spleiselaget må vi være med på.

leder

Publisert: 18.09.18 05:02

EU -kommisjonene kaller sine nye planer «en hjørnestein i EUs innsats for å få kontroll over innvandringen.» Om medlemslandene går med på dette, skal det europeiske grense- og kystvaktbyrået Frontex få budsjett til å opprette en ny styrke på 10 000 væpnede grensevakter. De skal forhindre ulovlig innvandring til Europa.

Kontroversen ligger blant annet i at grensekontroll har vært nasjonalstatenes oppgave. Men det er etter hvert klart at grenseland som Italia og Hellas bærer en uforholdsmessig stor del av byrden.

Norge er bedt om å bidra både med penger og personell til den nye satsingen. Ifølge NTB vil Norge måtte betale rundt 120 millioner kroner de to første årene, og vesentlig mer i fortsettelsen.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) sier Norge er for sterke grenser rundt Europa, men at regjeringen ikke har tatt stilling til EU-kommisjonens forslag ennå.

Og som seg hør og bør, blir dette gjenstand for forhandlinger. Men det som er klart er at her må Norge bidra, ikke minst fordi det er i vår egen interesse.

Kritikere vil sikkert hevde at EUs innsats har vært skuffende på området. Men nettopp derfor må samarbeidet styrkes. En nasjonal løsning i hvert land er svært mye vanskeligere å se for seg.

Til og med Norge har fått erfaring med sterkt press mot grensen, riktignok i mye mer begrenset omfang enn landene i sør. Men de rundt 5500 asylsøkerne som kom over Storskog vinteren 2015 var nok til å lage kaos.

Lite tyder på at immigrasjon fra fattige land tar slutt. For svært mange av dem som drar så langt fra sitt hjemland, har ofte andre grunner enn beskyttelsesbehov. Det er politisk enighet om at vi ikke skal oppfordre økonomiske migranter til å legge ut på en formålsløs ferd. Likevel vil mange ta sjansen, både fordi de er i en vanskelig økonomisk situasjon og fordi landene i nord er så rike.

Vi kan ikke ta imot alle. Og vi kan ikke stoppe denne trafikken alene. Her trengs internasjonalt samarbeid, både når det gjelder avtaler med migrantland, kamp mot menneskehandel og kontroll på grensene.