Thor Egil Braadland.

Bård Larsens metode

debatt

Publisert: 30.04.18 11:26

Historiker Bård Larsen karikerer og fortegner venstresiden, samtidig som han ikke evner å være kritisk til norsk høyreside.

THOR EGIL BRAADLAND, SV-medlem

Bård Larsen er en historiker med et politisk prosjekt. Han mener at deler av venstresiden er antidemokratisk, har autoritære trekk og står for det stikk motsatte av høyresidens liberale prosjekt (VG 18. april).

Larsen kan også forklare oss at klimamotstanden på høyresiden utgjør «en fornuftig og nødvendig motvekt til venstresidens kollektivisme, statlige reguleringer og formynderskap» og at personer «et stykke ut på venstresiden ser miljøkampen til forveksling ut til å ha blitt stedfortrederargumentasjon for å avskaffe liberale prinsipper» (VG jan. 2016).

Selv Trumps fremmarsj greier Larsen å knytte til bekymringen for om det vil «åpne døra for en flom av illiberal venstrepopulisme» (VG des. 2016).

Jeg har respekt for personer med et politisk prosjekt. Som historiker med mer enn femti kronikker og innlegg i VG de siste årene har han imidlertid også et ansvar for relevans og redelighet. Disse egenskapene er ikke lett synlige. Larsens metode er å starte med konklusjonen: Venstresiden er uløselig knyttet til det anti-liberale, uavhengig av hva venstresiden faktisk gjør.

Hadde Larsen giddet å sjekke egne dogmer mot fakta fra bakken ville han funnet at det er venstresiden som i dag leverer mest liberal politikk. SV på Stortinget foreslått å øke pressestøtten for å bevare et medie- og meningsmangfold, mens høyresiden ønsker det motsatte. SV har foreslått å utvide stemmeretten, mens Høyre stemte mot. SV har foreslått å grunnlovsfeste en demokratisk behandling av norsk krigsdeltakelse i utlandet (i dag kan regjeringen vedta dette uten Stortingets innblanding), men Høyre sier nei. Forslaget om en personvernkommisjon kom fra SV, mens Høyre stemte for å innføre det som var et personvernstridig datalagringsdirektiv.

Hadde Larsen sjekket fakta ville han også ha funnet at det dagens sittende borgerlige, norske regjering under ledelse av Erna Solberg som i praksis aksepterer kinesiske brudd på menneskerettighetene i bytte mot norsk fiskeeksport. «I 1974 var Arbeiderpartiet på besøk hos Kim Il-sung» kan Larsen begeistret fortelle i VG (juni 2016), men problematiserer i disse dager ikke at statsminister Erna Solberg nylig ledet en norsk delegasjon til Kina.

Dette er også i vår samtid at partimedlemmer i Høyre og tidligere Tibet-forkjempere ikke lenger hilser på fredsprisvinneren Dalai Lama, som må snikes inn bakveien i det norske parlamentet fordi ellers kan Kina bli forbannet. Hvor er Larsens kritikk?

Norge har en mørkeblå regjering som selger våpen til islamistene i Saudi Arabia, ett av verdens mest illiberale land. Larsen er taus.

Larsen advarer mot at venstresiden trekkes mot en «voldelig statsmakt» (VG april 2018). Men situasjonen på bakken er komplett motsatt: Det er Larsens «liberale høyreside» som i dag står for permanent bevæpning av politiet, og som vil utstyre politiet med elektrosjokk-utstyr, til motstand fra venstresiden.

I Norge er det venstresiden som gjennomgående og dokumenterbart har blitt overvåket ulovlig av myndighetene. Hvor er Larsens kritikk?

Det var Bondevik 2-regjeringens «liberale» justisminister Odd Einar Dørum (V) som i 2003 ville gi politiet utvidet rett til romavlytting. Siden da har det i hovedsak vært høyresiden som har gitt politiet stadig mer kontroversielle overvåkingsmetoder. Senest i 2016, da de borgerlige ville gi PST lov til å hacke deg slik at de kan lese alt som blir gjort og skrevet på maskinen din.

Det er godt mulig nåtiden framstår som uaktuell for en historiker. Den som masseproduserer kronikker om at nåtiden må lære av fortiden må imidlertid ha kjennskap til hvor nåtiden faktisk befinner seg.

«Noen flykter inn i løgn og drøm», skrev Jens Bjørneboe. Det er ord som Larsen burde teste på seg selv, framfor å finne inspirasjon og gjentakende bekreftelse i sine egne randsone-monomanier.