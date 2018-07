TRUMPS PARTI: - Det republikanske partiet er nå blitt Donald Trumps parti, skriver kronikkforfatteren. Foto: Thomas Nilsson / VG

Et parti i forfall

Publisert: 19.07.18 11:19

Amerikanerne går til kongressvalg under et utdatert og udemokratisk valgsystem, styrt av en reaksjonær og inkompetent president og et politisk parti i fritt fall.

Ole O. Moen , Prof. Em., UiO

De fleste amerikanere tror de har verdens beste politiske system, i likhet med sine mange andre nasjonale tradisjoner. Utviklingen rundt om på kloden etter 2. verdenskrig har latt dem leve fast i denne troen.

Skjønt ting har skjedd som har rokket ved disse forestillingene de siste tiårene, har ingenting så brutalt rykket folk ut av denne Tornerosesøvnen i egen fortreffelighet som Donald J. Trumps inntrengen (ikke inntreden!) i Det hvite hus. I tråd med sitt budskap om å gjenskape USAs storhet – det vil si en nasjon styrt av en kritthvit maktelite – har han på mange måter ført landet tilbake til «The Gilded Age», som Mark Twain kalte slutten på det 19. århundre: ikke en gyllen tid bygd på gjennomgående edelt metall, men en glans-forgylt tid som dekket over så ymse av underliggende rustent og skrøpelig materiale.

Amerikanerne har alltid foretrukket en rosenrød drøm om «a pie in the sky» framfor grå hverdagsrealisme. Grunnideen som Den amerikanske drømmen hviler på, er at ens bakgrunn ikke teller, men hva en gjør ut av sitt liv i landet med «like muligheter for alle». I dag er imidlertid USA nummer ni av alle verdens land når det gjelder sosial mobilitet, nest etter klassesamfunnet Storbritannia. Likevel viser en ny meningsmåling at 69 % av de spurte fortsatt klynger seg til denne drømmen, hvilket kan delvis forklare appellen i Trumps høyst urealistiske retorikk.

Utviklingen forteller at det republikanske partiet nå er blitt Trumps parti. En ny meningsmåling viser at stadig flere GOP-ere (The Grand Old Party) er kritiske til Muellers gransking av Russlandsporet, og i Kongressen er stadig færre republikanerne villige til å kritisere Trump på noe vesentlig punkt. Trump har dermed avslørt deres dobbeltmoral – respektabel overflate med mye grums under: Pengegriskheten, klassehatet, rasismen, trangsynet og den hyklerske gudeligheten er nå uten blygsel lagt ut på utstilling på bred front.

En del GOP-ere klynger seg til at det politiske systemet skal redde nasjonen utav Trumps klør, ikke minst den sagnomsuste maktfordelingen, «checks and balances». Men disse vernegarantiene bygger på vilje til kompromiss hos de ulike politiske grupperingene. Når så Tea Party-fraksjonen (og nå flertallet av GOPs politikere) ser på kompromiss som mangel på ryggrad, går systemet i vranglås. Videre fordrer systemet at Kongressen skal virke som et korrektiv til presidentens disposisjoner. Dette opphørte innad i GOP allerede de første seks årene av Bush jrs. regime, da det republikanske flertallet opptrådte som en heiagjeng til alt «W» foretok seg. Til sist kreves det for at systemet skal fungere at presidenten (og Kongressen) skal respektere så vel Grunnloven som regelverket og en rekke uskrevne sedvaneregler som utfyller dette.

Under Trump har både presidenten og kongressflertallet glatt sett bort fra disse kravene.

Når i tillegg valgsystemet lot Trump vinne Det hvite hus i 2016 med 2.9 millioner færre stemmer nasjonalt enn Clinton og GOP vinne et flertall på 33 seter i Representantenes hus i 2012-valget med 1.417.278 færre stemmer enn demokratene på landsbasis, skjønner en at systemet er bankerott. For å vinne flertallet i det valget, måtte demokratene på landsbasis ha oppnådd en seiersmargin på over 7 prosent. Sjansene for endring er derfor små.

En gyllen regel i amerikansk utenrikspolitikk er at «politics stops at the water’s edge»: Ingen politiker, og en president i særdeleshet, bør kritisere andre amerikanere eller nasjonens politikk når han befinner seg i utlandet. Men Trump har fortsatt sin sedvanlige valgkampstil også utenlands og det uten kritikk fra republikanske politikere.

Under pressekonferansen på første dag i Trumps møte med Russlands leder, Vladimir Putin , langet Trump ut i kraftige ordelag mot demokrater, amerikansk presse, FBI og spesialetterforsker Muellers gransking av Russlands innblanding i 2016-valget. Og han avsluttet sin tirade med å sjikanere FBI-agent Peter Strzoks strålende vitnesbyrd under en kongress-høring dagen i forveien som «an absolute disgrace». Videre nektet han å svare klart på spørsmålet fra en amerikansk journalist om han stolte mer på Putins ord enn på sine egne sikkerhetstjenesters klare bevis når det gjaldt Russlands rolle i den amerikanske valgkampen i 2016.

Tidligere CIA-sjef John Brennan karakteriserte Trumps underdanighet overfor Putin som rent «forræderi», at Trumps kommentarer var «imbesile» og viste at Trump var «fullstendig i lomma på Putin». Brennan sa rett ut at Trumps handling var kvalifisert for betegnelsen «high crimes and misdemeanors», som er Grunnlovens kriterier for riksrettstiltale. Brennan la til: «Republikanske patrioter: Hvor er dere?» En saftigere kritikk av presidentens innsats og republikanernes unnfallenhet kan en knapt tenke seg. I et avgjørende kongressvalgår går amerikanerne til valg under et utdatert og udemokratisk valgsystem og styrt av en reaksjonær og inkompetent president og et politisk parti i fritt fall, men som er skamløst nok til fortsatt å kalle seg The Grand Old Party.