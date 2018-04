VALGFAVORITT:Statsminister Viktor Orban ligger godt an til å vinne søndagens parlamentsvalg med god margin. Foto: LAZSLO BALOGH / X90146

Verdikamp bak piggtråd

kommentar

Publisert: 08.04.18 08:52

Det finnes teorier om at det pågår en planlagt muslimsk invasjon av Europa. At mørke krefter konspirerer for å ødelegge europeisk levemåte og kultur.

Påstander om at politiske og økonomiske maktsentra bruker masseinnvandring for å utvanne europeisk identitet og sivilisasjon florerer på ytre høyre fløy i mange land. Det spesielle med Ungarn er at landets statsminister målbærer slike holdninger.

Victor Orbán og hans konservative nasjonalistiske parti Fidesz ser ut til å vinne søndagens parlamentsvalg, for tredje gang på rad. Orbán vil få mandat til å bygge videre på sitt «illiberale demokrati», og høyrepopulismen vil styrke sitt grep om Sentral-Europa.

Få bruker fremmedfrykt mer effektivt enn Orbán. Flerkulturelle samfunn fremstilles som en eksistensiell trussel: -Kristne og muslimske samfunn kan aldri forenes.

Orbán tegner et bilde av et Europa som er i ferd med å gå under på grunn av masseinnvandring. Når EU ikke handler, blir det opp til ham og hans nasjonalistiske våpendragere å redde Europa. Den kristne arv må beskyttes, ved hjelp av strømførende piggtrådgjerder ved grensen. Ungarerne vil ikke at deres farge, tradisjoner og nasjonal kultur skal blandes med andres, ifølge statsministeren.

Orbán driver valgkamp mot et oppdiktet fiendebilde. Muslimer er en ørliten minoritet i Ungarn. I den siste folketellingen i 2011 oppga under 6000 innbyggere at de var muslimer. Det reelle antall antas å være 30-40.000 av en samlet befolkning på nesten ti millioner. De aller fleste kom lenge før flyktningkrisen i 2015.

Ungarn nekter konsekvent å godta EUs kvotesystem for flyktninger og har ikke tatt imot en eneste asylsøker fra de overfylte leirene i Hellas eller Italia. - Vi ser ikke på disse menneskene som muslimske flyktninger. Vi oppfatter dem som muslimske inntrengere, sa Orbán til den tyske avisen Bild i vinter.

Årsaken til at Orbán snakker så mye om den muslimske fare, er historiske. Den historiske kampen mot det osmanske riket, som i storhetstiden rykket frem i Europa, settes i sammenheng med den senere tids strøm av migranter fra Midtøsten og Afrika. I 2015 ble Ungarn transittland for flere hundre tusen på flukt. De aller fleste reiste hurtig videre mot land som ville ta i mot dem.

På en sportsarena i Budapest i oktober sa Orbán at Ungarn er styrt av troende kristne, og at dette er en «manifestasjon av Guds nåde». Han minnet forsamlingen om hvor mange ganger i landets historie det har vært nødvendig å ta opp kampen for å bevare det kristne og ungarske.

Nok en gang er vi et samfunn under beleiring, sa Orbán.

Flyktningkrisen har tjent Viktor Orbán politisk. Fra april til november i det store migrasjonsåret 2015 økte hans personlige oppslutning fra 28 til 43 prosent. Fidesz, som slet med synkende oppslutning i meningsmålingen, økte plutselig med 14 prosent. For denne høyrepopulistiske regjeringen er ikke muslimsk innvandring den eneste faren for den kristne nasjon, men også internasjonal storkapital og det sekulære Vest-Europa.

Kapitalen er personifisert ved den jødiske ungarsk-amerikanske finansmannen George Soros og hans stiftelse Open Society, som støtter en lang rekke liberale politiske formål. I fjor lanserte Fidesz en kostbar reklamekampanje mot Soros som anklages for å ville oversvømme Europa med millioner av migranter. Kampanjen vakte internasjonal oppsikt og ble kritisert for å spille på antisemittiske myter.

Foran søndagens parlamentsvalg har Orbáns parti nesten 50 prosent oppslutning, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålingene. Det nest største partiet er Jobbik, som tradisjonelt har befunnet seg enda lengre til høyre enn Fidesz. Sosialdemokratene har en oppslutning på omlag 14 prosent.

Det eneste muligheten opposisjonen har for å hindre at Fidesz får rent flertall er om de samler seg om en motkandidat, og at velgerne stemmer taktisk. Det virker lite sannsynlig.

Opposisjonen angriper regjeringen med anklager om økende korrupsjon og maktmisbruk. Men Orbáns nasjonalistiske fortelling slår bedre an. Innvandringsmotstand er heller ikke den eneste årsak til at han ligger an til å bli gjenvalgt. Det hjelper at økonomien går godt.

De siste åtte årene har arbeidsledigheten i Ungarn falt fra 11,4 til 3,8 prosent, budsjettunderskuddet er halvert og lønningene har steget med mer enn ti prosent. Etter at Orban vant valget i 2010, startet han et stort offentlig arbeidsprogram som omfatter 200.000 ledige. Samtidig har 350.000 ungarere har funnet arbeid i andre EU-land.

En vesentlig årsak til at Ungarn gjør det godt økonomisk, er de store økonomiske overføringene fra EU. Ungarn har tjent svært godt på å bli medlem i EU, men ønsker ikke å dele byrden ved å ta i mot en kvote på 1294 flyktninger.

Stadig flere EU-land vil knytte økonomisk støtte til standarder for rettssikkerhet i medlemslandene, og vilje til å dele på byrdene.

I Brussel snakker man om at solidaritet ikke er en buffet der man fritt kan forsyne seg av godene. Man må dele på regningen. Det vil ikke Orbán.