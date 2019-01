STØTTET AV MILITÆRE: Venezuelas president Nicolás Maduro møtte denne militære ledelse tidligere i januar. Men folket demonstrerer og økonomien er i fritt fall. Foto: FEDERICO PARRA / AFP

Leder

LO og Maduro

Regjeringen har tatt et riktig standpunkt til krisen i Venezuela. LO i Trondheim har gjort det motsatte.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har tatt til orde for en politisk løsning i Venezuela , som må inkludere et fritt og rettferdig valg. Hun har understreket at voldsbruk mot fredelige demonstranter er uakseptabelt. Søreide er i kontakt med både utenriksminister Jorge Arreaza og opposisjonsleder Juan Guaidó. Hun har sagt at Norge vil forsøke å bidra til en politisk løsning, hvis partene ønsker det.

I en krisetime for Venezuela velger LOs Trondheimskontor å invitere representanter for Nicolás Maduros regime til Norge for andre år på rad. For vel et år siden reiste LO-representanter fra Trondheim og Oslo til Venezuela på invitasjon fra den regjeringsstyrte fagforeningen. Under overskriften “Norge og Venezuela er forent i kampen for arbeiderbevegelsen” skriver den venezuelanske foreningen at de norske gjestene var “imponert over prestasjonene til den revolusjonære prosessen til den evige kommandant Hugo Chávez, og nå videreført av Nicolás Maduro som fortsetter med viktige skritt mot den økonomiske, politiske og sosiale fremtiden til den venezuelanske befolkningen”.

I virkeligheten er dette et regime som trakasserer uavhengige fagforeninger, ødelegger faglige rettigheter og som fører en økonomisk politikk som fører til sult og nød. Ifølge organisasjonen Provea er over 300 fagforeningsledere blitt drept de siste 15 årene. Tre millioner mennesker har flyktet fra Maduros “arbeiderparadis”. Men mange på ytre venstre fløy i fagbevegelsen i Norge tviholder på sin støtte til et regime som forlengst har spilt fallitt. Den uavhengige venezuelanske fagforeningslederen Ivan Freites sier til VG at dette er “nyttige idioter” som blir brukt i regimets propaganda.

Maduro ble gjenvalgt i fjor i et valg som langt fra tilfredsstiller kravene i et demokrati. Regimet er blitt stadig mer autoritært, mens nasjonalforsamlingen er blitt fratatt all makt. Det er grunn til å være dypt bekymret over den pågående politiske krisen og faren for et blodbad i Venezuela. For å unngå en større katastrofe bør det føres en politisk dialog med sikte på å holde et snarlig nyvalg. Da er det nødvendig å legge internasjonalt press på Maduro, ikke forsøke å legitimere et regime som har mistet støtte i sitt eget folk.