Avmystifisering av annonser – et blikk på Facebooks forretningsmodell

For oss har teknologi alltid handlet om at så mange som mulig får ta styringen over sine egne liv, skriver Facebook-sjef Mark Zuckerberg.

MARK ZUCKERBERG, grunnlegger og administrerende direktør i Facebook

Neste måned fyller Facebook 15 år. Da jeg startet Facebook, var ikke tanken å bygge opp en verdensomspennende bedrift. Jeg innså den gangen at man kunne finne nesten alt på internett – musikk, bøker, informasjon – men ikke det som betyr mest: Mennesker.

Derfor laget jeg en tjeneste folk kunne bruke til å kommunisere og lære hverandre å kjenne. I løpet av disse årene har milliarder av mennesker funnet den nyttig, og vi har bygget opp flere tjenester som folk over hele verden elsker, og bruker hver dag.

I det siste har jeg fått mange spørsmål om vår forretningsmodell, så jeg vil gjerne forklare hvordan vi arbeider.

Jeg mener at alle mennesker skal ha en stemme, og kunne kontakte andre. Hvis målet vårt er å tjene alle mennesker, må vi ha en tjeneste alle har råd til å bruke. Den beste måten å gjøre det på, er å tilby gratis tjenester, noe annonser gjør oss i stand til.

Folk sier hele tiden at hvis de skal se annonser, må de være relevante. Det innebærer at vi må forstå hva de er interessert i. Så, basert på hvilke nettsider folk liker, hva de klikker inn på og så videre, lager vi kategorier: Hvis noen for eksempel liker sider om å leve i Spania, eller hagestell, da tar vi betalt av annonsører for å vise reklame rettet mot de kategoriene. Reklame rettet mot spesifikke grupper eksisterte lenge før internett, men online-annonsering gjør det mulig å være enda mer presis mot målgrupper, og skape mer relevant reklame.

Internett gir også mye bedre innsyn og kontroll over hvilke annonser du ser enn radio, TV eller trykte medier kan. På våre tjenester har du kontroll over hvilken informasjon vi bruker for å vise deg annonser, og du kan blokkere en hvilken som helst annonsør. Du kan lett finne ut hvorfor du ser en annonse og forandre dine preferanser, slik at du ser de annonsene du er interessert i. Du kan også bruke våre innsynsverktøy til å se en hvilken som helst annonse som vises til andre.

Likevel er noen betenkt over kompleksiteten i denne modellen. Vanligvis betaler noen for et produkt eller en tjeneste. Det er enkelt. Men hos oss får du bruke tjenestene gratis. Samtidig jobber vi separat med annonsørene for å vise deg relevante annonser.

Denne modellen kan føles lite gjennomsiktig, og vi har alle en innebygd skepsis overfor systemer vi ikke forstår. Noen ganger vil folk anta at vi gjør ting vi ikke gjør. Vi selger ikke folks data, selv om det ofte blir påstått. Å selge folks informasjon til annonsører ville faktisk vært å motarbeide våre egne forretningsinteresser, fordi det hadde redusert den unike verdien våre tjenester har for våre kunder. Vi er svært opptatt av å forhindre at folks informasjon blir tilgjengelig for andre.

Noen bekymrer seg også om mulige interesseforskyvninger mellom oss og dem som bruker våre tjenester. Jeg blir ofte spurt om vi ønsker å øke aktiviteten på Facebook fordi det skaper større muligheter for reklameinntekter, selv om det ikke er i brukernes interesse.

La meg gjøre det helt klart: Vi har et sterkt fokus på å bidra til at brukerne deler og kommuniserer mer, fordi hensikten med tjenesten vår er å hjelpe folk til å holde kontakten med familie, venner og andre grupper. Men fra et forretningsperspektiv er det viktig at tiden folk bruker oppleves som nyttig. Hvis ikke vil de engasjere seg mindre i våre tjenester på lengre sikt. Klikk-agn og annet søppel kan kanskje drive opp engasjementet der og da, men det ville vært tåpelig av oss å vise dette bevisst, for det er ikke det folk vil ha.

Et annet spørsmål er om vi lar skadelig eller splittende innhold ligge ute, fordi det øker engasjementet. Svaret er nei. Folk forteller oss hele tiden at de ikke ønsker å se den type innhold. Annonsørene vil heller ikke ha det, og ønsker ikke å assosieres med det. Den eneste grunnen til at dårlig innhold fremdeles finnes, er at folkene og AI-systemene vi bruker for å kontrollere det, fremdeles er under konstant utvikling og forbedring. Ikke fordi vi har et ønske om å ignorere det.

Til slutt det viktige spørsmålet om annonseringsmodellen får selskaper som vårt til å bruke og lagre mer informasjon enn vi ellers ville gjort for å tilby kundetjenester. La meg si at vi utvilsomt samler inn noe informasjon for annonseringens del, men den informasjonen er essensiell både for sikkerheten og driften av våre systemer. For eksempel legger mange selskaper inn kode i sine apper og nettsider, slik at når en person sjekker ut et produkt, kan hen senere få vist annonser som minner dem på å fullføre et kjøp.

Men dette kan også være viktig for å avdekke svindel og falske kontoer. Vi gir folk full kontroll på om vi bruker denne informasjonen for annonser, men vi lar dem ikke kontrollere hvordan vi bruker denne infoen av sikkerhetsårsaker eller for driften av tjenestene våre. Og da vi spurte folk om å få bruke denne infoen for å forbedre deres annonser i forbindelse med vår tilslutning til GDPR-direktivet, sa en overveldende majoritet at ja, de ønsket vi skulle gjøre det, fordi de foretrekker mer relevante annonser.

Når alt kommer til alt, tror jeg de viktigste prinsippene rundt data er innsyn, valg og kontroll. Vi er nødt til å være tydelige på hvordan vi bruker informasjon, og folk må ha klare valgmuligheter for hvordan de ønsker at deres informasjon skal bli brukt. Vi tror regulering som gjør disse prinsippene gjeldende for hele internett ville vært et gode for alle. Dette må gjøres riktig, for det er klare fordeler med en slik forretningsmodell. Milliarder av mennesker får en gratis tjeneste for å holde kontakt med dem de bryr seg om, og til å uttrykke seg.

Småbedrifter over hele verden får tilgang til verktøy for vekst og jobbskaping. Det er mer enn 90 millioner småbedrifter på Facebook, og de utgjør en stor del av vår virksomhet. De fleste av dem ville ikke hatt råd til å kjøpe TV-annonsering eller plakatreklame, men nå har de tilgang til de samme verktøyene som før var forbeholdt de store selskapene.

Det skaper enorme muligheter, for over hele verden er det småbedriftene som skaper flest jobber og økonomisk vekst. I en global undersøkelse sa halvparten av bedriftene på Facebook at de har ansatt flere folk etter at de begynte å bruke oss. Det betyr at de bruker våre tjenester til å skape millioner av jobber. For å sette dette i perspektiv: Hele den amerikanske økonomien skapte 2.6 millioner jobber i fjor.

For oss har teknologi alltid handlet om at så mange som mulig får ta styringen over sine egne liv. Hvis du tror på en verden der alle får bruke sin stemme og får en likeverdig sjanse til å bli hørt, der alle kan starte en forretning helt fra scratch – da er det viktig å bygge teknologi som tjener alle. Det er den verdenen vi jobber for å skape hver dag, og vår forretningsmodell gjør det mulig.

Oversatt av Dagfinn Nordbø. Teksten ble først publisert i Wall Street Journal. VG har eneretten i Norge.