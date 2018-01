Pelsdyr, pappapermisjon og politikk

kommentar

Publisert: 15.01.18 11:06 Oppdatert: 15.01.18 11:21

MENINGER 2018-01-15T10:21:05Z

MOSS (VG) Fremskrittspartiet ber Sylvi Listhaug tåle en rett venstre. For det er Trine Skei Grande som får mest av å sluke Frp-kameler.

Trine Skei Grande , Siv Jensen og Erna Solberg virket litt som nyforelskede da de ute på Jeløya skulle fortelle at de var blitt enige. Jensen kvalte et fnis. Grande sendte skjelmske blikk bort på sine nye kolleger.

Endelig kunne de fortelle verden om forholdet. For sammen skal de danne en blågrønn regjering og fikse velferdsstat, integrering og miljø. Og forresten, sørge for mer alkoholsalg og dyrere diesel.

Det er mye bevegelse av typen «to skritt frem og ett tilbake» i den nye regjeringsplattformen. Men tenk at vi fant hverandre (!!!), lyste de tre.

For det var lenge helt uaktuelt for Venstre å samarbeide med Frp. Flere Venstre-politikere lovet til og med i valgkampens hete at det ikke ville skje. Motstanden mot en regjering med Frp var uttalt langt inn i Venstres toppledelse.

Men fremover blir det snakk om daglig samkvem.

Og egentlig lå mye til rette for det blågrønne regjeringssamarbeid.

Valgresultatet sa sitt. Venstre gjorde et historisk godt valg i fjor, i hvert fall på den måten at de kom over sperregrensen for andre periode på rad. Normalen er at partiet faller ut etter én periode. Men alt snakket om hvor svekket Venstre var av sin støtte til Frp, var mest snakk.

Så har vi personkjemien. Grande og Frp-leder Siv Jensen omtales som venninner. De har selv beskrevet forholdet som preget av gjensidig respekt. De har langvarig samarbeidserfaring fra byråd i Oslo. Det samme har Grande med Høyre. Og sist Venstre satt i regjering i 2005, var det jo sammen med Høyre.

Og mest av alt: Det er ikke noe mer å hente på den andre siden av politikken, hvor Arbeiderpartiet ser ut til å være rammet av SARS-Ebola. Men også før Ap knakk sammen, lignet tilnærmelsene til Venstre på dårlige sjekketriks ala «hvorfor er du så sur», ikke «du er den peneste jeg har sett».

For Frp har det rett nok sittet langt inne å omfavne Venstre, partiet de elsker å hate, syndebukken de har sånn behov for. Men når vi ser bort fra innvandring og miljø, har de to partiene mye til felles i økonomisk politikk, arbeidsliv, reformering og avbyråkratisering. Å senke skattene er et stort tema i den nye regjeringsplattformen.

Også det at de har litt likt lynne, taler for at de kan klare å samarbeide.

For mens Høyre er som foreldre flest, trauste og kjedelige med det evinnelige blikket på «helheten», er Frp og Venstre utspillsparti. De to kan møtes i en felles frustrasjon over sin kjedelige foresatte Høyre. For det Frp og Venstre vil er utålmodig å legge om, kjøre på og bruke penger, selv når noen sier at det er ulønnsomt, dumt og umulig.

Og det har deres kritikerne stort sett rett i.

Men det kan jo innimellom være litt forfriskende. Som en tredeling av foreldrepermisjonen, som det nå blir snakk om, takket være Venstre.

Venstre har også fått med seg Høyre og Frp på fortsatt vern av Lofoten og flere andre områder for oljeleting. Og dette blir Stortinget med på. Antakelig sammen med forbudet mot pelsdyrhold, som nå støttes av Høyre og Frp. Venstre har og støtte for å gjøre det lettere å få arbeidstillatelse for asylsøkere og å videreføre elbil-fordelene i hele perioden.

Dessuten for flere kvoteflyktninger, og det like etter at innvandringsminister Sylvi Listhaug sa til VG at hun vil ha færre kvoteflyktninger.

Frp har altså måttet godta betydelig tap av ansikt.

Frp på sin side, får strammet til familiegjenforeningen med DNA-testing og får gjennom strengere forsørgerkrav. Det er viktig, fordi mesteparten av flyktningene til Norge nå kommer på denne måten.

Frp vil også gjøre det vanskeligere å få statsborgerskap. De får mer bevæpning av politiet og kan gå videre med det svært kontroversielle forslaget om å bygge omsorgssenter for mindreårige asylsøkere i hjemlandet.

Men hva får egentlig Høyre?

For statsminister Erna Solberg er dette et viktig skritt på veien mot å realisere drømme-regjeringen, en flertallsregjering med Krf.

Og dessuten trenger ikke Erna å snakke så høyt om alt Høyre får. Hun kan heller lene seg tilbake og la Frp og Venstre krangle på kammerset. Når de kommer ut og er blitt enige, er det kompromiss mellom de lyseblå og mørkeblå de legger frem.

Altså utmerket høyrepolitikk.