Altfor suverene Erna

Publisert: 20.01.18 07:20

Høyres håndtering av #metoo forteller at partileder Erna Solberg har blitt for suveren. Hun trenger motstand.

Erna Solberg har seilt i medvind de siste årene. Hun har gått fra nederlagsdømt Høyre -leder ved valget i 2005, til dagens suverene statsminister. Hun kan bli en ny «landsmoder» - hvis ikke hun ødelegger for seg selv.

Det skal en sterk rygg til for å bære suksess. Solberg fikk fornyet tillit ved høstens stortingsvalg. Hun har fått Venstre inn i regjering. Norsk økonomi går bra. Arbeidsledigheten går ned. Optimismen rår. På toppen av det hele har Høyre på flere målinger den siste tiden vært større enn Ap, og er for øyeblikket landets største parti.

Ap sliter

Sosialdemokratiet de fleste steder i Europa er i krise. Ingen vet om fallet Ap nå opplever er forbigående, eller om partiets nedtur er del av den samme trenden vi har sett andre steder.

Ap er skadeskutt på flere måter. Først et elendig stortingsvalg. Deretter Trond Giske-saken. Interne maktkamper er i ferd med å lamme partiet. Det er ikke mye Ap-leder Jonas Gahr Støre har å by på som opposisjonsparti for øyeblikket.

Dersom Solberg-regjeringen blir sittende frem til neste stortingsvalg, vil Ap ha vært åtte år utenfor regjeringskontorene. Det har ikke skjedd i moderne tid. Partiet har allerede mistet mange av sine dyktigste politikere med regjeringserfaring. Ved neste stortingsvalg kan det se enda tynnere ut i Aps rekker. Mens Ap sliter, er det en mye bedre ettervekst av flinke folk i Høyre.

«Svenske tilstander»

Også sammenlignet med våre naboland har Erna Solberg truffet godt. I Sverige ser vi stadig tydeligere “svenske tilstander”. Nå avviser ikke statsminister Stefan Løfven engang å bruke militæret til å bekjempe gjenger og kriminalitet i de mest innvandrertette og belastede delene av svenske storbyer. Det er oppsiktsvekkende - og skremmende.

I Norge har Solberg-regjeringens strenge innvandringspolitikk, med Sylvi Listhaug i spissen, beroliget engstelige nordmenn som frykter at vi kan få “svenske tilstander” i Norge. Samtidig har den kontroversielle statsråden, Listhaug, dempet seg etter valget. Det betyr mindre strid, samtidig som politikken ligger fast.

Solbergs kommentar

Alt har altså sett ut til å gå Erna Solbergs vei - helt frem til avsløringene av ukulturen i Høyre og Unge Høyre. Solbergs første kommentar etter at Unge Høyre-lederen trakk seg, var at det var synd for ham - og aller mest synd for partiet. Ikke ett ord om de unge kvinnene og deres situasjon. Solberg har senere uttalt at hun har sagt ting hun skulle ønske var usagt. Samtidig sier hun at hun på det tidspunktet ikke ante omfanget av varslene.

Det holder ikke. Erna Solberg er kjent for at hun sier det hun tenker. Når dette var hennes første kommentar, så var det fordi det var slik hun så saken. Solberg hadde blitt kjent med at Unge Høyre-lederen trakk seg allerede før hun satte seg på flyet etter besøket hos USAs president Donald Trump. Hun snakket med partiets generalsekretær John-Ragnar Aarset et halvt døgn senere.

Det skjedde i bilen fra Gardermoen til Jeløya, der regjeringsforhandlingene fant sted. Aarset har jobbet med disse sakene siden lenge før jul. Solberg hadde alle muligheter til å få all tilgjengelig informasjon om hva som hadde skjedd i Høyres ungdomsorganisasjon, i god tid før hun kommenterte saken direkte i NRK Dagsrevyen samme kveld.

#Metoo

Det er knapt til å tro at Erna Solberg ikke har kjent til ukulturen i Unge Høyre, og at ingen har fortalt henne om hvordan unge menn skal ha behandlet jenter i ungdomsorganisasjonen. Særlig i lys av #metoo. Og enda mer fordi vi nå vet at Aftenposten hadde arbeidet med saken over lang tid.

Dersom apparatet rundt statsministeren og Høyre-lederen kvier seg for å komme til henne med ubehagelige forhold, så er det hun som er problemet. En sentral del av lederjobben er å skape et klima der underordnede tør å ta opp vanskelige saker. Den lederen som ikke kjenner til tikkende bomber i sin egen organisasjon, blir skadet når det smeller.

Erna Solberg må vurderes gjennom hele perioden fra hun tok over som Høyre-leder i 2004 - men særlig ut fra hva hun har gjort etter at #metoo kom på dagsorden. Hvilken årvåkenhet har hun hatt, før flomlysene kom på for fullt? Det vi da ser, er ikke imponerende. Det er avdekket manglende rutiner i partiorganisasjonen. Varsler og bekymringsmeldinger er ikke blitt skrevet ned noe sted. Dette er åpenbare problemer som ikke er blitt tatt tak i.

Vårherres test

Alt dette handler om lederskap. Om oppmerksomhet fra toppen, og om signaler fra sjefen om hva hun ønsker å vite. Og særlig om hva hun ikke ønsker å vite.

Erna Solberg synes å mangle skikkelig motstand. Hun fremstår som suveren. Det kan bli et problem for henne. Det sies at den Vårherre vil knuse, overøser han først med medgang. Eller for å vri på det; den Vårherre vil teste, overøser han først med suksess. Erna Solberg blir testet nå.